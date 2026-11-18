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Dr. Renée Hoenderkamp, o cunoscută prezentatoare TV și medic în vârstă de 59 de ani, și-a lăsat colegii de platou fără cuvinte după ce a dezvăluit că este însărcinată în 12 săptămâni. Vedeta așteaptă o fetiță cu ajutorul fertilizării in vitro, folosind ovule congelate în tinerețe, însă decizia ei a stârnit un val uriaș de controverse în mediul online.

Renée Hoenderkamp, însărcinată la 59 de ani

Momentul emoționant a avut loc în timpul unei transmisiuni în direct la postul britanic GB News. În mijlocul unei dezbateri politice aprinse despre viitorul țării și al generațiilor tinere, Dr. Renée Hoenderkamp, medic în cadrul sistemului național de sănătate (NHS) și coprezentatoare TV, a simțit nevoia să facă o mărturisire personală pe care nici măcar colegii ei de emisiune nu o cunoșteau.

„Motivul este că sunt, evident, femeie, dar sunt și mamă, mama unui băiat deja adult și a unei fetițe foarte mici. Și astăzi am o veste pe care vreau să o împărtășesc cu colegii mei din platou, deși ei nu o cunosc încă și, de fapt, nici altcineva nu știe. În curând voi fi, de fapt, mama a trei copii”, a declarat aceasta în direct, spre uimirea tuturor.

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Reacția colegilor de la GB News după anunțul prezentatoarei tv

După dezvăluire, în studio s-a așternut o liniște deplină, iar prezentatoarea chiar le-a atras atenția colegilor ei: „Ați amuțit cu toții”.

Bărbații aflați în platou au început să vorbească unii peste alții, încercând să își dea seama dacă este vorba despre o glumă sau dacă vestea este cât se poate de reală. După ce s-au convins că vorbește serios, aceștia s-au ridicat să o îmbrățișeze și au numit sarcina „o adevărată minune”.

Dr. Renée Hoenderkamp mai are un fiu în vârstă de 37 de ani și o fiică de 8 ani, astfel că diferența de vârstă dintre frați va fi una impresionantă. Prezentatoarea a confirmat ulterior că este însărcinată în 12 săptămâni, că sarcina evoluează bine și că va aduce pe lume o fetiță.

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Cum a rămas însărcinată Dr. Renée Hoenderkamp la 59 de ani

Pentru a lămuri curiozitatea publicului, vedeta a explicat că sarcina nu a fost obținută pe cale naturală, ci prin fertilizare in vitro (FIV). Renée Hoenderkamp a apelat la ovule pe care și le-a congelat în jurul vârstei de 30 de ani. Embrionii obținuți au fost testați genetic, iar procedura a reușit la a treia încercare.

Deși medicina modernă face posibile astfel de sarcini la vârste înaintate, specialiștii atrag atenția că riscurile obstetricale asociate vârstei mamei rămân prezente, motiv pentru care monitorizarea medicală atentă este esențială pe tot parcursul celor nouă luni.

Val de critici și răspunsul tranșant al lui Renée Hoenderkamp

Imediat după ce vestea a devenit virală, prezentatoarea a primit mii de mesaje. Pe lângă felicitări, vedeta s-a lovit și de comentarii extrem de dure, unii internauți numind decizia ei „egoistă” sau chiar „respingătoare”.

Într-o postare pe platforma X și într-un eseu publicat în Daily Mail, Dr. Renée Hoenderkamp le-a răspuns fără ocolișuri celor care o judecă: „Vreau să le mulțumesc tuturor miilor de persoane care mi-au trimis mesaje de felicitare pentru vestea că voi avea o nouă fetiță. VĂ MULȚUMESC! În ceea ce-i privește pe ceilalți, nu-mi pasă ce credeți”.

Vedeta a recunoscut că, atunci când fetița ei se va naște anul viitor, ea va avea deja 60 de ani, însă a demontat principalul argument al criticilor, acela că nu va putea fi alături de copilul ei la maturitate.

„Nu pot promite că voi fi în viață când copilul meu va avea 30 de ani. Dar cine poate?”, a punctat prezentatoarea.

Renée a devenit mamă pentru prima dată la 21 de ani, o perioadă în care s-a despărțit de tatăl fiului ei și a fost nevoită să se întoarcă la muncă la doar 28 de zile de la naștere, lăsându-și băiețelul în grija unei bone. Lucrurile s-au schimbat radical după 40 de ani, când, odată cu stabilitatea financiară și profesională, a simțit din nou dorința de a fi mamă, aducând-o pe lume pe fiica ei la vârsta de 50 de ani.

„La 21 de ani aveam tinerețea de partea mea, dar înțelegeam mult mai puțin ce presupunea cu adevărat rolul de mamă. Aproape patru decenii mai târziu, deși am mai puțini ani înaintea mea, am și înțelepciunea, răbdarea și libertatea de a mă bucura din plin de fiecare moment. Noua mea fiică va veni într-o familie în care este dorită din tot sufletul și în care va fi înconjurată de oameni care o iubesc deja”, a încheiat vedeta.

Sursă foto: Instagram

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