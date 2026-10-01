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Lumea culturală din Țările de Jos este în doliu după trecerea în neființă a uneia dintre cele mai iubite și originale voci ale sale. Paulien Cornelisse, cunoscută autoare, umoristă și personalitate TV, a încetat din viață miercuri, la vârsta de 50 de ani, după ce a pierdut lupta cu cancerul.

Anunțul trist a stârnit un val profund de emoție în întreaga țară, comunitatea artistică și publicul larg deplângând pierderea unei figuri definitorii pentru umorul și literatura olandeză contemporană.

O carieră dedicată fascinației pentru nuanțele limbii materne

Născută și crescută la Amsterdam, Paulien Cornelisse și-a început parcursul artistic pe scenele de stand-up comedy, unde s-a remarcat rapid prin spiritul ei observațional unic. Faima națională a venit odată cu pasiunea sa pentru nuanțele limbii materne. Volumul său lansat în 2008, Taal is zeg maar echt mijn ding, a devenit un veritabil fenomen editorial, fiind vândut în peste 700.000 de exemplare.

Talentul său de a surprinde absurdul din viața cotidiană s-a reflectat ulterior și în romanele dedicate porcușorului de Guineea care lucrează într-un birou, serie apreciată atât de critici, cât și de cititori, fiind recompensată anul trecut cu prestigiosul Premiu al Publicului NS. De asemenea, Cornelisse a scris timp de un deceniu o rubrică săptămânală în publicația NRC și a fost editorialistă de prima pagină pentru ziarul De Volkskrant.

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Paulien Cornelisse a lucrat și în televiziune în calitate de prezentatoare. Ea a prezentat emisiunea de popularizare a științei și culturii „Tokidoki” (difuzată de VPRO), un serial documentar în două sezoane dedicat culturii și limbii japoneze, în care explora concepte specifice din Japonia. De asemenea, a realizat și prezentat diverse programe speciale și rubrici televizate despre limba olandeză și artele spectacolului.

În plus față de rolul de prezentatoare, ea a fost extrem de prezentă pe micul ecran ca jurată și invitată permanentă — cel mai cunoscut rol al său recent fiind cel de președintă a juriului în popularul concurs TV De Slimste Mens.

O luptă dusă cu demnitate și energie

Diagnosticată cu cancer în anul 2024, Paulien Cornelisse nu s-a retras complet din viața publică, continuând să își îndeplinească rolul de președintă a juriului la emisiunea concurs De Slimste Mens. În timpul unei apariții din luna precedentă, ea a purtat o căciulă albastră pentru a-și acoperi capul în urma ședințelor de chimioterapie, dând dovadă de un curaj remarcabil.

Coprezentatorul său, Herman van der Zandt, a adus un omagiu emoționant memoriei sale: „Sunt incredibil de trist. Paulien a fost dulce, amuzantă și – între tratamente – plină de energie.” În semn de respect, postul de televiziune KRO-NCRV a decis anulara difuzării episodului programat pentru seara zilei de miercuri.

Reacții și omagii din întreaga țară

Dispariția prematură a autoarei a lăsat un gol imens în viața publică. Redactorul-șef al ziarului De Volkskrant, Pieter Klok, a subliniat amploarea acestei pierderi, declarând că moartea ei reprezintă „o pierdere pentru întreaga Olandă”.

Un mesaj profund de condoleanțe a venit și din partea primarului orașului Amsterdam, Femke Halsema, care a descris-o pe artistă ca pe o persoană „care iubea lucrurile mici, cotidianul, absurdul și teatrul”, adăugând cu regret că „din păcate, acea scenă nu i-a mai fost oferită”. Prin scrierile sale și prin modul unic în care a privit lumea, Paulien Cornelisse rămâne un reper inconfundabil al culturii olandeze.

Foto – Profimedia

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