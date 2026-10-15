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Teodora Bănică, fosta concurentă de la „Casa Iubirii”, a anunțat cu emoție că este însărcinată pentru prima dată. Vestea vine la scurt timp după ce a fost cerută în căsătorie de Dragoș Șerban.

Teodora Bănică de la Casa Iubirii este însărcinată

Bucurie imensă în viața Teodorei Bănică! Fosta concurentă a emisiunii Casa Iubirii a anunțat recent că este însărcinată pentru prima dată, împărtășind vestea cu urmăritorii săi din mediul online.

Momentul emoționant a fost marcat de o serie de fotografii în care Teodora își arată burtica de gravidă, iar felicitările nu au întârziat să apară.

Anunțul vine la scurt timp după ce aceasta a dezvăluit că s-a logodit, trăind astfel o perioadă plină de împliniri.

„Dumnezeu așază întotdeauna cele mai frumoase binecuvântări în viețile noastre, atunci când știe că este momentul potrivit. Ne-am dorit din toată inima să devenim părinți, iar astăzi trăim împlinirea uneia dintre cele mai sincere rugăciuni. Cu sufletele pline de iubire și recunoștință, pășim într-un nou capitol al vieții, în care povestea noastră se va scrie, de acum înainte, în trei. Fetiță sau băiețel, mami și tati te iubesc nespus!”, a scris Teodora Bănică pe rețelele de socializare.

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Teodora și Dragoș s-au logodit de curând

Această veste fericită vine la scurt timp după ce Dragoș Șerban, iubitul Teodorei Bănică, a cerut-o în căsătorie într-un moment surprinzător. Emoționată și vizibil fericită, fosta concurentă nu a ezitat să posteze imagini de la cerere, alături de un mesaj care a cucerit inimile fanilor săi.

„Nu mă așteptam ca ziua de astăzi să devină una dintre cele pe care le voi păstra pentru totdeauna. M-ai surprins în cel mai frumos mod, iar răspunsul meu nu putea fi decât unul. Te iubesc și sunt fericită că tot ce urmează, urmează alături de tine”, a scris ea în mediul online.

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Teodora Bănică, cunoscută publicului larg din cadrul emisiunii Casa Iubirii, a demonstrat că își trăiește povestea de dragoste cu Dragoș Șerban la intensitate maximă. După ce a încheiat participarea la show-ul TV, tânăra a făcut câteva schimbări importante în viața sa, inclusiv o reorientare profesională.

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Sursă foto: Instagram

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