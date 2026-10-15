În ce relații au rămas Stelian Ogică și Paula Cojocari după despărțire. Cei doi divorțează după doar patru luni de căsnicie: „A fost o mare nebunie căsătoria”

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Stelian Ogică a dezvăluit în ce relații a rămas cu Paula Cojocari după despărțire. Cei doi divorțează după doar patru luni de căsnicie.

În ce relații au rămas Stelian Ogică și Paula Cojocari după despărțire

Stelian Ogică susține că relația cu soția sa, Paula Cojocari, s-a îmbunătățit după separare. Procesul de divorț intentat de aceasta din urmă, însă, continuă. Pentru Stelian va fi al cincilea divorț.

Căsătoriți în luna mai a acestui an, Stelian Ogică și Paula Cojocari păreau fericiți. Însă, doar patru luni mai târziu, în septembrie, Paula a înaintat divorțul. Potrivit lui Stelian, relația lor a fost pusă la încercare de distanța fizică și de dificultatea de a-și sincroniza programele. În ciuda separării, Stelian susține că el și Paula au rămas în relații bune.

„Ne-am despărțit în condiții amiabile și am rămas în relații civilizate. Vom continua să ținem legătura atunci când există lucruri importante de discutat. Îi doresc tot binele din lume și prefer ca lucrurile frumoase dintre noi să rămână cu respect pentru amândoi”, a declarat Stelian Ogică, potrivit Spynews.

„A fost o mare nebunie căsătoria”

Totuși, povestea lor nu se oprește aici. Deși procesul de divorț este în plină desfășurare, Stelian Ogică a declarat recent că relația lor s-a transformat radical și că, paradoxal, acum se înțeleg mai bine ca oricând. „A fost o mare nebunie și căsătoria. Așa stau lucrurile și în acest moment! Nu știu dacă divorțăm, dacă nu divorțăm, dacă rămânem împreună. Dar noi suntem… ne înțelegem mai bine ca oricând”, a mai spus Ogică.

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Cert este că Stelian Ogică nu se grăbește să ia o decizie finală. După ce planurile și așteptările din trecut nu i-au adus rezultatele dorite, acesta a optat pentru o abordare mai relaxată și mai deschisă.

„Da, noi suntem împreună, însă există o acțiune de divorț, despre care nu știm dacă va merge mai departe, cam așa ceva… Prefer să las lucrurile să se așeze de la sine, fără a mai face calcule și planuri, pentru că, de câte ori am făcut calcule și planuri, parcă nu au ieșit și atunci te demoralizează, într-un fel. Vedem ce o fi. Suntem doi oameni maturi, care avem puterea fizică și psihică să depășim orice moment, fie bun, fie rău”, a mai spus.

Cine sunt Stelian Ogică și Paula Cojocari

Amintim că Stelian Ogică a ajuns în atenția publică în anul 2001 când a pretins că a câștigat marele premiu la Loto 6/49 (aproximativ un milion de dolari), dar că biletul norocos i-a fost furat înainte de a fi validat. Ulterior, Ogică a fost trimis în judecată și condamnat pentru tentativă de înșelăciune.

Paula Cojocari este o juristă din Timișoara, fiica fostului secretar general din Primăria Timișoara. Potrivit Spynews, Paula ar deține o vilă impunătoare cu trei etaje, dotată cu saună și piscină, precum și o adevărată „flotă auto”, formată din SUV-uri, limuzine și mașini sport de sute de mii de euro.

Foto: Facebook

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