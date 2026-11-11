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Tensiuni în platoul emisiunii „Casa iubirii” de la Kanal D. În ediția de la începutul săptămânii, fetele l-au luat la întrebări pe Valentin, după ce au aflat că tânărul ar fi fost văzut într-un club alături de o brunetă, la scurt timp după despărțirea de Daniela.

Valentin de la Casa Iubirii răspunde acuzelor primite

Discuția a fost deschisă de Izabela, care a dorit mai întâi să lămurească starea emoțională a concurentului:

Izabela: „Nouă ne părea că ești destul de afectat după despărțirea de Daniela, corect?”

Valentin: „Corect.”

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Imediat după această confirmare, fetele au adus în discuție informațiile primite despre ieșirea lui din data de 11 octombrie.

Izabela: „Într-un club, după despărțirea de Daniela, păreai foarte fericit alături de o brunetă. Acum trei săptămâni, pe 11 octombrie, tu cu Sergiu ați fost într-un club… eu am primit niște videoclipuri și mesaje.”

Daniela: „I-ai și dat follow pe Instagram domnișoarei.”

Pus în fața acestor detalii, Valentin a recunoscut că a fost în localul respectiv, dar a negat că ar fi fost vorba despre o întâlnire amoroasă:

Valentin: „Îmi aduc aminte seara. Care e concluzia? Eram în club, eram cu Sergiu și posibil să fi discutat cu cineva. N-am petrecut seara cu domnișoara.”

„E a doua oară când încercați să faceți o mânărie din asta!”

Curioasă să afle mai multe, fosta lui parteneră a insistat:

Daniela: „Ai dansat cu ea?”

Valentin a respins ferm ideea și a explicat contextul în care a interacționat cu tinerele din club:

Valentin: „Nu. Nu s-a întâmplat absolut nimic. Cum am spus, sunt anumite persoane care vin să schimbăm anumite vorbe. Fiecare interacțiune nu trebuie să fie în sens amoros. Erau două fete cu un grup de băieți și au venit să discute cu mine.”

La final, vizibil deranjat de speculațiile apărute în casă, concurentul a ținut să le transmită un mesaj direct colegelor sale:

„E a doua oară când încercați să faceți o mânărie din asta” – a concluzionat Valentin.

Foto – capturi video

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