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Tensiuni uriașe la „Casa Iubirii”! Diana a izbucnit în lacrimi din cauza lui Alexandru: „Te-ai sărutat cu mine și când ai văzut că nu ți-a ieșit…”

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.  Actualizat 23.10.2026, 12:31
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Relația dintre Diana și Edi trece prin momente extrem de intense în emisiunea Casa Iubirii de la Kanal D. După o serie de clipe romantice petrecute în orașul natal al concurentului, o serie de postări controversate făcute de Alexandru pe rețelele de socializare au aruncat cuplul într-un scandal uriaș, provocând lacrimi și acuzații dure în galeria emisiunii.

Visuri de viitor și primul sărut la Pitești

Punctul de plecare al poveștii lor recente a fost o călătorie încărcată de emoție la Pitești, orașul natal al lui Edi. Într-un cadru cu o semnificație aparte pentru el, marcând și locul unui grav accident din trecut, Edi și Diana au făcut un pas important în relație, bucurându-se de clipe romantice, dans și primul lor sărut.

„Fix în locul ăsta mi-am sărutat iubirea vieții mele”, a mărturisit Edi, făcându-și deja planuri de viitor alături de tânăra concurentă.

Edi i-a propus Dianei ca după finalizarea emisiunii să se mute împreună la Pitești. El i-a explicat că își dorește un început într-un apartament propriu: „Eu sunt omul care ar face grătar în fiecare zi. După emisiune aș vrea să venim să ne mutăm la Pitești. La apartament, e cam greu să ții o casă din prima.” Reacția Dianei a fost fermă în privința anumitor limite: „Da, eu nu vreau să stăm cu părinții tăi.”

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Ritmuri diferite ale sentimentelor și nevoia de timp

Deși chimia dintre cei doi este vizibilă, ritmul în care percep evoluția cuplului diferă. Edi a insistat asupra unei implicări totale, în timp ce Diana a preferat o abordare mai precaută.

„O să trăim momente frumoase împreună. O să vezi. De la început am zis că simt o chimie cu tine. Pentru mine important este să menținem focul ăsta mereu”, i-a transmis Edi, adăugând ulterior: „Eu chiar vreau ceva cu tine. Vreau să văd că și tu ai 100% ochi doar pentru mine.”

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Diana i-a explicat însă că nu dorește să grăbească lucrurile: „Ca să fie așa trebuie să mă îndrăgostesc. Eu sunt de mult timp în emisiune și nu am avut pe nimeni. Nu vreau să mă grăbesc.”

Scandal în emisiune din cauza postărilor lui Alexandru

Atmosfera romantică s-a risipit însă rapid la revenirea în platou, când o serie de videoclipuri distribuite de Alexandru pe TikTok au declanșat o dispută aprinsă. Edi a considerat că mesajele jignitoare redistribuite făceau referire directă la el și la Diana.

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„Cum poți să o faci pe femeia cu care ai interacționat o femeie ieftină?”, i-a reproșat Edi lui Alexandru, încercând să o apere pe Diana.

Alexandru s-a apărat susținând că este vorba doar de repostări și că nu el a creat conținutul respectivelor videoclipuri, acuzându-i totodată pe cei doi de ipocrizie: „Nu am pus eu TikTok-ul, a fost un repost. Voi mă jigniți de o săptămână și veniți aici și vă victimizați.”

 

Lacrimi și acuzații de răzbunare

Copleșită de tensiunea din platou, Diana a izbucnit în plâns, în timp ce Edi își exprima neputința de a-i fi alături în acel moment: „Am văzut că plânge și nu pot să merg la ea.”

Diana a răbufnit la adresa lui Alexandru, reproșându-i că recurge la mesaje cu subînțeles doar pentru că a fost refuzat de ea și pentru că încearcă să creeze o imagine nefavorabilă rivalului său.

„Posta încontinuu că el e comoară, Edi e sărăcie. Ai umblat ca un câinișor după mine. Te-ai sărutat cu mine și când ai văzut că nu ți-a ieșit, ai repostat despre mine”, a declarat Diana în mijlocul confruntării din emisiune.

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