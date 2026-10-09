Conflict aprins între Daniela și Valentin în „Casa Iubirii”. „Dar ce sunt aici? Preș?” De ce a izbucnit tânăra

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Tensiunile au atins cote maxime într-una dintre edițiile emisiunii „Casa Iubirii”, prezentată de Andreea Mantea și difuzată la Kanal D. Daniela a trecut prin momente extrem de dificile, izbucnind în lacrimi și nervi din cauza comportamentului lui Valentin.

Concurenta a mărturisit că s-a simțit dărâmată de durere, în timp ce partenerul ei era într-o stare de totală relaxare, dându-se liniștit în leagăn.

Reacția ironică a lui Valentin a aprins scânteia

Situația a scăpat complet de sub control în momentul în care Daniela a început din nou să plângă. Valentin nu a mai suportat tensiunea din încăpere și s-a ridicat pentru a-și pune o cafea, gest care a deranjat-o profund pe concurentă. Deși Daniela i-a cerut insistent să nu plece, avertizându-l că se va ridica și ea și nu va mai vorbi nimic, Valentin a oferit un răspuns ironic care a escaladat conflictul.

„Avem niște boxe de înaltă performanță în casa asta, te aud cred că din toate unghiurile”, i-a aruncat Valentin concurentei.

Daniela a cedat nervos: „Nu mă iei la mișto când sunt așa!”

Răspunsul plin de sarcasm al lui Valentin a provocat o adevărată cădere nervoasă pentru Daniela. Vizibil afectată și scoasă din minți de atitudinea acestuia, concurenta a rostit cuvinte dure care au lăsat întreaga casă fără replică.

„Cu mine nu mai ai ce să vorbești! Nu mă iei la mișto când sunt așa, ai înțeles? Am ajuns de atâtea ori în starea asta din cauza ta! Vreau un iubit activ, vreau un iubit care să mă bage în seamă și să nu mă ironizeze când sunt în starea asta, înțelegi? Mă scoți din minți în momentul ăsta!”, i-a strigat Daniela.

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„Dar ce sunt aici? Preș?”

Cearta dintre cei doi a continuat pe un ton extrem de agresiv, iar Daniela a refuzat să se oprească din aruncat replici tăioase ca reacție la comportamentul nepăsător al lui Valentin. Simțindu-se complet desconsiderată în relație, concurenta a pus punct discuției cu o întrebare retorică plină de revoltă.

„Dar ce sunt aici? Preș?”, a exclamat Daniela, lăsând să se înțeleagă că nu mai este dispusă să accepte ironiile și lipsa de atenție din partea lui Valentin.

Foto – captură Facebook

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