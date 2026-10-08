Laura Cosoi, despre viața de cuplu cu 5 copii: „Să putem râde împreună într-o zi grea ne apropie foarte tare!” Cum întreține pasiunea în mariaj

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Laura Cosoi trăiește una dintre cele mai pline și frumoase etape din viața sa de familie. Mamă a cinci fetițe, îndrăgita actriță recunoaște că rutina zilnică vine la pachet cu mari provocări, oboseală și responsabilități uriașe.

Cu toate acestea, alături de soțul ei, Cosmin Curticăpean, reușește să mențină un echilibru solid și să păstreze viu romantismul în cuplu, sprijinindu-se reciproc necondiționat atunci când presiunea își spune cuvântul.

Cum se împart responsabilitățile când oboseala își spune cuvântul

Viața cu o familie numeroasă presupune un efort continuu și o prezență activă din partea ambilor părinți. Pentru actriță, ajutorul venit din partea soțului nu este doar o opțiune, ci o realitate zilnică ce îi oferă sprijinul necesar în clipele în care resursele fizice și emoționale ajung la limită.

Sprijinul pe care îl primește se traduce prin gesturi simple, dar extrem de valoroase în dinamica casei. „Sunt seri în care Nina se liniștește în brațele lui și acea schimbare simplă ne face bine tuturor. Când ești obosită, contează enorm să simți că persoana de lângă tine observă și preia”, a spus Laura Cosoi, ]ntr-un interviu pentru Viva.

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Timpul în doi și secretele menținerii conexiunii în cuplu

Venirea pe lume a celui mai mic membru al familiei a impus o reorganizare a stilului de viață, iar momentele petrecute exclusiv în doi necesită o planificare mult mai atentă. Cu toate acestea, cei doi soți pun accent pe calitatea comunicării de zi cu zi și pe păstrarea interesului reciproc.

Secretul menținerii apropierii nu stă doar în ieșirile romantice, ci și în atenția acordată conversațiilor zilnice. „În perioada aceasta, cu un bebeluș atât de mic, timpul în doi cere mai multă organizare. Contează să ne păstrăm interesul unul pentru celălalt și să nu ajungem să vorbim doar despre ce trebuie făcut mâine. O ieșire ne face bine, dar apropierea se întreține și în conversațiile obișnuite, în atenția cu care îl asculți pe celălalt, în felul în care îi observi oboseala. Cel mai important este să ne raportăm corect la această etapă și așteptările să fie realiste”, a explicat vedeta.

Romantismul și umorul în viața de zi cu zi

Chiar dacă agenda unei zile este extrem de încărcată, actrița este convinsă că romantismul își găsește locul în cuplu prin mici atenții și prin capacitatea de a rămâne conectați emoțional. Pentru ea, este esențial să se simtă valorizată ca femeie, dincolo de atribuțiile firești de mamă.

Sentimentul de siguranță și umorul reprezintă pilonii care îi ajută să treacă peste momentele solicitante. „Da, pentru mine romantismul are loc și în viața aceasta foarte plină. Sunt mai atentă ca oricând la gesturile prin care simt că sunt văzută ca femeie, cu nevoile și sensibilitățile mele. Mă emoționează grija care apare fără să fie nevoie să explic totul. În perioada aceasta, faptul că este prezent, că preia, că pot să mă bazez pe el are o greutate aparte. Și umorul contează mult. Să putem râde împreună într-o zi grea ne apropie foarte tare”, a încheiat Laura Cosoi.

Foto – Facebook

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