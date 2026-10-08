Relația Simonei Halep cu Dorin Mateiu a ajuns în presa din Spania. Ce scriu jurnaliștii de la Marca despre fosta jucătoare de tenis

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Simona Halep își rescrie viața după retragerea din tenis, atrăgând atenția presei spaniole. Publicația Marca a remarcat dorința campioanei de a trăi discret și de a-și construi o familie alături de Dorin Mateiu.

Simona Halep și Dorin Mateiu, în presa din Spania

Viața Simonei Halep, după retragerea din tenis, continuă să fie un subiect de interes atât în România, cât și în presa internațională. După o carieră strălucitoare în tenisul mondial, fosta sportivă își dorește acum o viață departe de presiunea reflectoarelor. Într-un interviu care a atras atenția publicației Marca, fosta campioană a vorbit deschis despre nevoia de libertate și despre dorința de a trăi fără judecăți constante.

„Timp de mulți ani am aparținut tuturor, iar acum a venit momentul să-mi aparțin mie. Vreau să-mi întemeiez o familie așa cum îmi doresc și să trăiesc liber, fără judecăți constante, mai ales pentru că au apărut nenumărate articole și opinii despre mine și încă apar”, a declarat Simona Halep.

Un alt aspect care a atras atenția presei internaționale este relația Simonei cu omul de afaceri Dorin Mateiu, mai în vârstă cu 24 de ani. Acesta a devenit un subiect intens dezbătut, atât în România, cât și în materiale publicate de jurnaliștii spanioli. Cu toate acestea, Simona pare să fie mai preocupată de mesajul ei către public decât de speculațiile despre viața privată.

„Mi-aș dori foarte mult să nu mai fiu un obiect de consum public, să-mi permit să-mi trăiesc propria viață și să-i fac pe oameni să înțeleagă că sportiva Simona Halep și-a încheiat parcursul în sport”, a explicat ea.

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Marca, despre noul început al Simonei Halep

Publicația Marca a analizat schimbările prin care trece fosta lideră mondială, evidențiind dorința ei de a recupera controlul asupra vieții personale. După o carieră în care rezultatele și evenimentele din afara terenului au fost constant sub lupă, Simona Halep aspiră la o existență simplă și autentică.

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Presa spaniolă a amintit și dificultățile din finalul carierei sportive. Suspendarea inițială de patru ani după testul pozitiv la roxadustat, redusă ulterior la nouă luni de Tribunalul de Arbitraj Sportiv, și revenirea pe teren după 568 de zile au fost provocări pe care Simona Halep le-a depășit, dar care au influențat decizia ei de retragere.

Spaniolii au concluzionat că, după perioadele extrem de tensionate din ultimii ani, Simona Halep traversează acum un moment de regăsire și își prioritizează liniștea emoțională și familia, iar milionarul român îi oferă stabilitatea și discreția pe care le caută cu disperare după anii plini de procese și presiune media.

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Sursă foto: Instagram, Profimedia

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