Valentin Butnaru, amenințat cu moartea din cauza relației cu Ana Bodea: „S-au întâmplat multe”

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Valentin Butnaru (41 ani) și Ana Bodea (26 ani) formează un cuplu de trei ani, la scurt timp după ce s-au cunoscut pe platourile de filmare și televiziune. Relația lor a avansat rapid și s-au mutat împreună după doar două săptămâni. Însă, nu totul a fost roz în relația lor, știristul primind amenințări cu moartea după ce a făcut publică povestea de dragoste pe care o trăiește cu actrița.
Valentin Butnaru, amenințat cu moartea la începutul relației cu Ana Bodea
Invitat în emisiunea Furnicuțele, Valentin Butnaru a povestit cum, la scurt timp după ce a făcut publică relația cu Ana Bodea, a primit amenințări cu moartea din partea fanelor actriței. Potrivit știristului, acestea erau atașate de personajul pe care Ana îl juca în „Lia, soția soțului meu”, și nu concepeau să o vadă pe aceasta alături de el.
Cum a început povestea de iubire dintre Valentin Butnaru și Ana Bodea
Cei doi s-au cunoscut cu câțiva ani înainte de a forma un cuplu, la o cafenea, prin intermediul prezentatoarei TV Olivia Păunescu. La acel moment nu a existat o scânteie, iar drumurile lor s-au separat fără să păstreze legătura.
Apropierea reală s-a produs în 2023, când Ana Bodea a fost invitată în platoul știrilor Observator pentru a vorbi despre rolul ei din serialul „Lia – Soția soțului meu”, difuzat la Antena 1.
„Am fost invitată la ei în platou, la Observator, și acolo ne-am întâlnit cumva și am început să vorbim. Se făcea că nu mă cunoaște, dar nu mă las intimidată de genul acesta de purtare”, a declarat Ana Bodea.
De asemenea, Valentin Butnaru spune că, la finalul filmărilor, și-a dat seama că o cunoaște pe actriță.
„Când m-am întors, mă aștepta acolo, în capătul scărilor. Nu știu ce s-a întâmplat. Ne-am îmbrățișat, mi-am adus aminte că ne cunoaștem, a fost o situație ciudată”, a mărturisit el.
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