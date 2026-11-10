Valentin Butnaru, amenințat cu moartea din cauza relației cu Ana Bodea: „S-au întâmplat multe”

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Valentin Butnaru (41 ani) și Ana Bodea (26 ani) formează un cuplu de trei ani, la scurt timp după ce s-au cunoscut pe platourile de filmare și televiziune. Relația lor a avansat rapid și s-au mutat împreună după doar două săptămâni. Însă, nu totul a fost roz în relația lor, știristul primind amenințări cu moartea după ce a făcut publică povestea de dragoste pe care o trăiește cu actrița.

Valentin Butnaru, amenințat cu moartea la începutul relației cu Ana Bodea

Invitat în emisiunea Furnicuțele, Valentin Butnaru a povestit cum, la scurt timp după ce a făcut publică relația cu Ana Bodea, a primit amenințări cu moartea din partea fanelor actriței. Potrivit știristului, acestea erau atașate de personajul pe care Ana îl juca în „Lia, soția soțului meu”, și nu concepeau să o vadă pe aceasta alături de el.

„Am fost amenințat cu moartea de fetițe de zece ani, să o las în pace. S-au întâmplat multe. Voiau să rămână cu personajul din serial”, a povestit Valentin Butnaru.

Ana Bodea a confirmat spusele partenerului ei, susținând că astfel de situații apar frecvent atunci când telespectatorii se atașează de un personaj și ajung să confunde viața reală de ficțiune.

„Telespectatorii au impresia că aceea e viața reală”, a precizat ea.

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Cum a început povestea de iubire dintre Valentin Butnaru și Ana Bodea

Cei doi s-au cunoscut cu câțiva ani înainte de a forma un cuplu, la o cafenea, prin intermediul prezentatoarei TV Olivia Păunescu. La acel moment nu a existat o scânteie, iar drumurile lor s-au separat fără să păstreze legătura.

Apropierea reală s-a produs în 2023, când Ana Bodea a fost invitată în platoul știrilor Observator pentru a vorbi despre rolul ei din serialul „Lia – Soția soțului meu”, difuzat la Antena 1.

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„Am fost invitată la ei în platou, la Observator, și acolo ne-am întâlnit cumva și am început să vorbim. Se făcea că nu mă cunoaște, dar nu mă las intimidată de genul acesta de purtare”, a declarat Ana Bodea.

De asemenea, Valentin Butnaru spune că, la finalul filmărilor, și-a dat seama că o cunoaște pe actriță.

„Când m-am întors, mă aștepta acolo, în capătul scărilor. Nu știu ce s-a întâmplat. Ne-am îmbrățișat, mi-am adus aminte că ne cunoaștem, a fost o situație ciudată”, a mărturisit el.

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Sursă foto: Instagram

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