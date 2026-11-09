Fiica lui Aurelian Preda dezvăluiri tulburătoare despre ultimele clipe din viața artistului. „M-a pregătit pentru moartea lui, era bolnav, știa că o să moară”

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La un deceniu de la trecerea în neființă a îndrăgitului interpret de muzică populară Aurelian Preda, fiica sa a făcut mărturisiri copleșitoare despre ultimele clipe din viața artistului și despre bătălia cumplită pe care acesta a dus-o cu boala.

Invitată în cadrul emisiunii „Online Story by Cornelia Ionescu”, Ana Maria Rosa Preda a vorbit deschis despre episoadele dramatice prin care a trecut alături de tatăl său, dar și despre deciziile dificile pe care a fost nevoită să le ia după dispariția lui.

Lupta nevăzută din spatele scenei și crizelor cumplite de sănătate

Deși era doar o copilă la acea vreme, fiica interpretului își amintește cu exactitate suferința tăcută a tatălui ei și încercările acestuia de a o pregăti pentru momentul inevitabil. Artistul era pe deplin conștient de gravitatea stării sale de sănătate și înfrunta episoade critice chiar și în timpul deplasărilor la concerte.

Evocând momentele grele prin care a trecut tatăl său, Ana Maria Rosa a povestit cu emoție: „M-a pregătit pentru moartea lui, era bolnav, știa că o să moară. Deși eram mică, țin minte că tata cădea în anumite crize, în comă câte două ore, oriunde, în mașină, acasă, în drum spre spectacole. De multe ori întârzia intrarea în spectacole pentru că i se făcea rău”.

Șocul plecării la Viena și amintirile dureroase

Chiar dacă degradarea fizică a artistului era vizibilă, speranța că acesta se va întoarce acasă a rămas vie până în ultima secundă. Plecarea lui Aurelian Preda la tratament în Austria a lăsat însă o rană adâncă în sufletul fiicei sale, care abia peste ani a înțeles dimensiunea reală a durerii pe care o ascundea tatăl ei.

Retrăind despărțirea de părintele său, tânăra a mărturisit: „Când a plecat la Viena, mi-am luat la revedere ca și cum s-ar întoarce. Poate stare fizică și trupul erau schimbate, dar tot nu m-am gândit că se duce atât de devreme. Acum îmi dau seama că suferea mai mult decât arăta”.

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Adevărul din spatele moștenirii și datoriile la bancă

Pe lângă durerea pierderii, Ana Maria Rosa a fost nevoită să facă față și criticilor dure din spațiul public, după ce a decis să vândă apartamentul lăsat de interpret. Tânăra a ținut să lămurească speculațiile financiare și a explicat că locuința respectivă nu reprezenta casa părintească, ci un spațiu în care artistul locuise doar câteva luni înainte să se stingă din viață.

Clarificând motivele vânzării și situația banilor obținuți, fiica artistului a explicat în detaliu: „S-a făcut un an de când am vândut apartamentul pe care mi l-a lăsat tata. A fost o decizie greu de luat, dar a trebuit să o iau, pentru că nu aveam amintiri atât de frumoase. Aceea nu e casa părintească, tata a stat acolo doar câteva luni până a decedat. Am luat această decizie pentru că era un apartament mare în care eu locuiam singură, totul era prea mult pentru mine. Nu am rămas cu o grămadă de bani, așa cum se spune. 67.000 de euro au fost dați doar în bancă pentru datorie și cu ce am rămas a fost fix pe fix cu care am reușit să îmi iau un apartament”.

Foto – captură Youtube

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