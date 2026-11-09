Gest extrem și lacrimi amare la Insula Iubirii! De ce vrea Bianca Ghiurcă să plece din competiție: „Eu pup pozele lui, port cămașa lui în fiecare noapte! Of, Doamne!”

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Tensiunile ating cote maxime în Insula Iubirii, cel mai dur test al relațiilor, în timp ce imaginile șocante din vile aduc la suprafață temeri profunde și trăiri copleșitoare pentru concurenți. Gândurile celor din emisiune se îndreaptă instantaneu către persoanele iubite, în timp ce speranța că limitele nu au fost depășite se spulberă odată cu noile imagini difuzate înainte de întâlnirea cu Radu Vâlcan.

În cel mai recent bonfire de la Antena 1 și AntenaPLAY, momentele critice au dus la decizii radicale în vila fetelor.

După ce Marco și Gabriella au profitat la maximum de timpul petrecut împreună pe parcursul întâlnirii speciale de 24 de ore, flacăra ispitei s-a aprins în vila fetelor, anunțând o ceremonie a focului de o încărcătură emoțională copleșitoare. Atmosfera s-a tensionat din primele momente, după ce Claudia a luat decizia extremă de a își arunca colierul în foc, ca reacție directă la refuzul lui Mocăniță de a efectua testul poligraf.

Seara a continuat însă într-un notă și mai dramatică pentru o altă concurentă, ale cărei speranțe au fost complet zdruncinate de imaginile care au surprins intimități și sentimente reale născute între partenerul ei și ispita din Spania.

Reacție explozivă și decizia de a părăsi emisiunea

Vizibil afectată de secvențele derulate în fața ochilor săi, concurenta a izbucnit în lacrimi și a refuzat să mai urmărească materialele pregătite de producție. Cuprinsă de durere și dezamăgire, aceasta și-a scos colierul și a cerut transport imediat pentru a-și face bagajele și a părăsi competiția.

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Mărturisind suferința imensă prin care trece după toate încercările de a-și păstra sentimentele intacte, Bianca Ghiurcă a izbucnit la bonfire: „Dacă nu vreți să faceți mai mult spectacol, puteți să opriți, că s-a înțeles. Dramă și teatru! Nu voiam să văd nimic. Primele trei secunde mi-au fost de ajuns. Îmi dau colierul jos. O seară bună! Să vină mașina! Fără telecamere, că le sparg! Stau aici, să vină mașina, să mă duc să îmi fac bagajul și plec. Nu mai vreau să văd nimic. Nu mai stau aici nicio secundă. Nu mai pot! Din prima zi m-am chinuit. Eu pup pozele lui, port cămașa lui în fiecare noapte…Nu m-am oprit nicio secundă din a-l iubi și el…Of, Doamne”.

Foto – Facebook

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