Răzvan Kovacs rupe tăcerea după ce a ajuns la notar cu Ema Oprișan: „Prefer să păstrez pentru mine bucuria asta”

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Relația dintre Răzvan Kovacs și Ema Oprișan, foștii concurenți ai emisiunii „Insula Iubirii”, continuă să atragă atenția publicului, după ce aceștia au făcut pași concreți spre o separare legală. Deși au ajuns în fața notarului pentru a demara procedurile de divorț și au primit termenul legal de o lună, ecourile trecutului și tensiunile își spun în continuare cuvântul.

Într-o primă reacție pe marginea acestui subiect, Răzvan Kovacs a explicat motivele pentru care rămâne rezervat și refuză să răsufle ușurat, având în vedere istoricul tumultuos al cuplului.

Umbra trecutului planează asupra separării

Drumul spre despărțirea definitivă nu a fost deloc unul lin pentru cei doi foști parteneri, care au în spatele lor ani de relație și numeroase încercări. Deși dorința de a pune punct mariajului pare să fie una comună în acest moment, prudența primează în declarațiile DJ-ului. Experiențele anterioare, în care procedurile au fost demarate dar s-au blocat pe parcurs din cauza neînțelegerilor, îl fac pe Răzvan să privească tot procesul cu multă reticență.

„Vreau să lămuresc chestia aceasta, dar, din păcate sau din nefericire, pentru că am mai trecut prin situația asta de a pune actele de divorț, prefer să păstrez pentru mine bucuria asta până când se va întâmpla” – a explicat Kovaks pentru Spynews.

Răsturnări de situație și discuții prin avocați

Procedura de la notar nu a fost lipsită de peripeții, iar tensiunile dintre cei doi foști parteneri și-au făcut simțită prezența chiar și în fața autorităților, existând divergențe legate de anumite aspecte importante ale separării. Fostul concurent a recunoscut că drumul birocratic a fost presărat cu obstacole și discuții purtate prin intermediul apărătorilor legali, aspecte care au amânat în trecut finalizarea actelor.

„Până acum nici nu am vrut să mă bucur prea tare, pentru că ne-am dorit-o amândoi, cu siguranță, dar uite că până acum s-a mai întâmplat o dată și nu s-a ajuns la final. Am avut niște discuții prin avocată, am avut tot felul de povești până în punctul ăsta. Așa că, în momentul în care o să se definitiveze, odată ce încercăm să terminăm tot ce avem de terminat între noi, o să vedem” – a adăugat el.

Discreție maximă până la decizia finală

Deși recunoaște că povestea lor a consumat multă energie și că au trecut prin multe împreună, Răzvan Kovacs a ținut să precizeze că va oferi detalii suplimentare doar în momentul în care actele vor fi semnate definitiv și totul va fi clar în fața legii. Până atunci, fostul concurent preferă calea tăcerii și își dorește ca liniștea să se așeze cu adevărat înainte de a face alte dezvăluiri publice.

„Iar în momentul în care se va definitiva cu acte în regulă procesul de divorț, vă promit că o să pot spune cu mare drag. În momentul de față, chiar nu simt să zic, pentru că noi, mă rog, am trecut prin multe.” – a mai spus Kovaks.

Foto – Facebook

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