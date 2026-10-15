Marcel Andrei a avut o relație cu ispita Anca Zoțoiu de la Insula Iubirii, sezonul 8: „Foarte frumoasă și intensă”

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Anca Zoțoiu de la Insula Iubirii, sezonul 8, a povestit despre relația sa cu Marcel Andrei, „Maluma de România”, pe care îl descrie drept un bărbat sincer și sufletist.

Marcel Andrei a avut o relație cu ispita Anca Zoțoiu de la Insula Iubirii, sezonul 8

Anca Zoțoiu, fostă ispită la Insula Iubirii, sezonul 8, a surprins pe toată lumea cu o dezvăluire neașteptată în cadrul emisiunii „Cancan pe insulă”. Anca a dezvăluit că, după finalul sezonului 8 al show-ului de la Antena 1, a avut o relație intensă, dar scurtă, cu Marcel Andrei, la rândul lui fostă ispită.

„Am avut o relație cu Marcel. Tentativă, a fost scurtă, dar foarte frumoasă și intensă”, a declarat Anca pentru Cancan, oferind detalii despre relația lor discretă. Deși nu a durat mult, Anca își amintește cu drag acele momente. „E un băiat foarte bun și sufletist și sincer, au așa l-am cunoscut. Toată lumea l-a plăcut, el se face foarte plăcut și de fete și de băieți. E foarte hazliu, un om foarte bun, cu un suflet foarte bun.”, a adăugat ea, mărturisind că a fost cucerită de umorul și bunătatea lui.

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Anca, impresionată de carisma și naturalețea lui Marcel

Anca s-a remarcat prin personalitatea ei deschisă și prietenoasă în timpul emisiunii și a recunoscut că experiența de la Insula Iubirii i-a adus nu doar prieteni noi, ci și o scurtă, dar memorabilă poveste de dragoste. „M-am împrietenit cu aproape toate fetele de la Insulă, și cu băieții. Sunt o fire veselă și sociabilă, așa că m-am înțeles bine cu toată lumea”, a explicat ea.

Relația dintre Anca și Marcel a început după întoarcerea din Thailanda, unde au fost colegi în cadrul celebrului reality show. Supranumit „Maluma de România”, Marcel a impresionat-o pe Anca cu naturalețea și carisma sa. Deși povestea lor s-a încheiat rapid, fosta ispită nu are decât cuvinte de laudă la adresa lui.

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Marcel și Armina fac nuntă

Între timp, Marcel și-a găsit jumătatea în Armina, alături de care a participat în calitate de cuplu la Insula Iubirii 2026. Surse apropiate producției dezvăluie că gelozia excesivă a Arminei, declanșată de interacțiunile lui Marcel cu ispitele feminine, a escaladat într-un moment exploziv, iar acest episod ar fi forțat eliminarea lor prematură, fără ca telespectatorii să vadă cum se descurcă sub presiunea testului fidelității. Cei doi ar urma să facă nunta în curând.

Foto: Instagram

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