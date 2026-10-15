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Claudia Pătrășcanu și Gabi Bădălău continuă disputa legată de custodia copiilor. Artista l-a vizitat recent pe fiul său Nicholas, dar tensiunile dintre foștii soți rămân aprinse. Ce s-a întâmplat la întâlnire?

Claudia Pătrășcanu, la ușa lui Gabi Bădălău! Ce s-a întâmplat după: „M-am opus categoric”

Lupta dintre Claudia Pătrășcanu și Gabi Bădălău pentru armonia familială continuă să fie un subiect intens dezbătut. Recent, artista a apelat la autorități, acuzând că i-a fost limitat accesul la fiul său cel mic, Nicholas, în condiții pe care le consideră normale. Claudia a semnalat că nu și-a mai văzut copilul de aproape patru luni, situație care a stârnit un nou val de tensiuni între cei doi foști soți.

De cealaltă parte, Gabi Bădălău a oferit o altă perspectivă asupra situației. Omul de afaceri a explicat, printr-o postare pe rețelele sociale, că nu i-a interzis accesul Claudiei la Nicholas, ci a încercat doar să evite transformarea unei întâlniri familiale într-un spectacol mediatic.

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Întâlnirea tensionată dintre Claudia și Gabi

Totul a culminat în momentul în care Claudia Pătrășcanu s-a prezentat la locuința fostului soț, însoțită de o echipă de televiziune, cu intenția de a-și vedea copilul. „Probabil se pregătește un nou episod de scandal. Aseară, Claudia a vrut să vină cu echipa Acces Direct pentru a-l vedea pe Nicholas. M-am opus categoric prezenței televiziunii, NU întâlnirii dintre mamă și copil!”, a declarat Bădălău, citat de Cancan.

Ulterior, cântăreața a revenit singură la domiciliul fostului partener, unde acesta a invitat-o să ia masa împreună cu familia, oferindu-i ocazia de a petrece timp cu Nicholas. Cu toate acestea, băiatul a refuzat să plece cu mama sa. „Băiatul i-a spus clar că nu dorește să plece cu ea. Astăzi, la ora 12.00, a venit din nou la poarta casei, fără să mă anunțe nici pe mine, nici pe Nicholas, deși copilul are un program stabilit, cu meditații la matematică și engleză. Și astăzi, Nicholas a refuzat din nou să plece cu ea”, a adăugat Gabi Bădălău.

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Copiii, în centrul conflictului

Problemele dintre cei doi foști soți nu sunt recente, iar ele se învârt, în principal, în jurul organizării programului de vizitare a copiilor și a respectării deciziilor judecătorești. Claudia a declarat că Nicholas nu a revenit la școală conform înțelegerilor existente și a cerut o mai mare transparență și respect în ceea ce privește programul de întâlniri stabilit pentru a menține o relație sănătoasă cu copiii săi.

De cealaltă parte, Gabi Bădălău susține că drepturile sale ca tată sunt, de asemenea, încălcate. „Pe 2 octombrie, chiar de ziua mea, am mers la Constanța doar ca să-l văd pe Gabriel, să-l îmbrățișez măcar cinci minute. Nici măcar nu a fost lăsat să coboare să mă vadă. De ce nu putem respecta programul, dorințele și emoțiile copiilor? De ce trebuie să existe mereu presiune și tensiune?”, a mărturisit acesta.

Foto: Capturi Kanal D; Instagram

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