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Cornel Păsat, prima reacție după ce s-a despărțit din nou de soție. Ce spune despre partaj și infidelitate: „Când nu mai ai relații de o anumită perioadă te gândești”

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Cornel Păsat a vorbit la Spynews TV Live despre despărțirea de soția lui, Bianca. Bărbatul a vorbit despre partaj și infidelitate, după ce Bianca a pus un anunț pe rețelele sociale că își caută chirie.

Cornel Păsat, prima reacție după ce s-a despărțit din nou de soție

Cornel Păsat și soția lui, Bianca (3)IconVEZI  GALERIA  FOTO(1 / 8)

Cornel Păsat, invitat recent în cadrul emisiunii Spynews TV Live, a vorbit deschis despre despărțirea de soția sa, Bianca, și provocările pe care le întâmpină în această perioadă. Cei doi împart încă aceeași casă, de dragul fiului lor, dar nu au ajuns la un acord privind partajul bunurilor comune.

Deși au împreună un fiu pe care îl iubesc necondiționat, Cornel și Bianca Păsat nu au reușit să-și salveze căsnicia. După mai multe încercări de a găsi un echilibru, cei doi au hotărât să meargă pe drumuri separate. Cu toate acestea, dansatorul a mărturisit că, pentru binele copilului lor, cei doi continuă să locuiască sub același acoperiș, chiar dacă situația nu este deloc ușoară.

„Nu este comod, înțeleg, nici pentru ea. Nici pentru mine nu este comod, dar am ales să facem acest sacrificiu pentru binele copilului. (…) În nicio relație pe lumea asta nu cred că este totul roz, de la cap la coadă. Mai sunt și certuri. (…) Important e să le gestionezi cum trebuie, să poți să treci cât mai repede peste obstacolul respectiv și să încerci să construiești o atmosferă cât mai pozitivă”, a declarat Cornel, potrivit Spynews.ro.

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Ce spune despre partaj și infidelitate

Un alt subiect delicat abordat în interviu a fost partajul. Cornel a recunoscut că, până acum, nu a reușit să ajungă la o înțelegere cu Bianca în privința împărțirii bunurilor comune. Diferențele de opinie și pretențiile ambilor parteneri îngreunează procesul, dar dansatorul spune că, în ciuda situației tensionate, certurile au rămas în trecut.

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„Momentan n-am ajuns la nicio soluție în ceea ce privește partajul și, automat, și divorțul (…) Amândoi avem anumite pretenții, care nu se potrivesc. (…) Nu prea ne mai certăm, că nu vorbim, n-avem nici de ce să ne mai certăm”, a explicat Cornel deschis.

„Când nu mai ai relații de o anumită perioadă te gândești”

În ceea ce privește posibilitatea existenței unei alte persoane în viața Biancăi, Cornel a mărturisit că s-a gândit la acest lucru, însă nu are dovezi care să-l facă să se îndoiască de fidelitatea fostei sale partenere. Totuși, el recunoaște că astfel de gânduri au fost inevitabile pentru el.

„Una e ce cred eu și unde se duce gândul meu, că automat când nu mai ai relații de o anumită perioadă te gândești: «Bă, dar ce face partenerul meu? Nu are aceleași nevoi pe care le am și eu?». (…) Nu am nicio dovadă să mă îndoiesc de ea”, a adăugat dansatorul în cadrul discuției.

Foto: Instagram

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