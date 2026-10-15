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Ema Oprișan și Răzvan Kovacs au semnat actele de divorț, punând punct unei relații marcate de numeroase momente tensionate. Foștii concurenți de la Insula Iubirii s-au despărțit în urmă cu mai multe luni, însă de abia acum au ajuns la notar.

Ema Oprișan și Răzvan Kovacs au divorțat

După o relație plină de urcușuri și coborâșuri, Ema Oprișan și Răzvan Kovacs au semnat recent actele de divorț la notar, marcând sfârșitul unei povești care, pentru brunetă, se încheiase deja pe plan sufletesc de mult timp.

Fosta concurentă de la Insula Iubirii a confirmat că, după o lungă perioadă de incertitudine, ea și Răzvan au ajuns la o decizie comună.

„Am fost acum vreo săptămână de am semnat divorțul, așteptăm cele 30 de zile. Finally am ajuns la un mini-consens că restul nu e definitiv, dar așteptăm să vedem dacă nu ne înțelegem. Eu sper să ne înțelegem, o să ajungem prin avocați să le rezolvăm. De ce facem un document și îl numim divorț? Noi eram de mult divorțați sufletește”, a declarat Ema Oprișan pentru Spynews.

Cei doi au împreună o fetiță, însă nici măcar acest lucru nu a putut salva mariajul lor. După încercări repetate de a găsi un echilibru în relație, Ema și Răzvan au decis să își urmeze drumurile separat, acceptând că despărțirea este cea mai bună soluție pentru ei și pentru copilul lor.

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Ema Oprișan s-a mutat în București cu cei doi copii

În prezent, Ema Oprișan încearcă să-și găsească un nou ritm al vieții în București. Mutarea în Capitală a adus cu sine o serie de provocări, mai ales în rolul său de mamă.

„Încerc să mă adaptez la București, nu prea îmi iese, toată lumea zice că sunt „tau-timp”. E ca și cum n-am stat până acum aici, doar că e altceva și pentru mine, și pentru copiii mei. Suntem într-un du-te-vino între școală și grădiniță, un du-rapid, și asta e viața de București: șapte ore pe drum. Copiii fiind de la unsprezece, de la școală, nu prea poți să faci absolut nimic decât o mașină de spălat și două-trei chestii de mâncat. Când ne-am făcut copiii, ne-am asumat că aceștia sunt o oboseală mai importantă decât banii, adică trebuie să-i susținem”, a povestit ea.

Chiar dacă programul său zilnic este haotic, Ema Oprișan este convinsă că sacrificiile pe care le face sunt necesare pentru binele copiilor săi.

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Ema Oprișan și Răzvan Kovacs, povestea unei relații complexe

Reflectând asupra relației cu Răzvan Kovacs, Ema Oprișan a mărturisit cu sinceritate că ceea ce o atrăsese inițial la fostul său partener a fost imaginea unei familii perfecte.

„Eu l-am iubit pe domnul Kovacs pentru ideea de familie pe care mi-a oferit-o când am văzut relația pe care a putut să o aibă cu noua. Asta m-a făcut să mă îndrăgostesc de el. Când nu a mai existat această idee, în mine s-au stins alte sentimente”, a explicat ea.

În ciuda separării, cei doi par să rămână dispuși să găsească o cale de a colabora pentru binele copilului lor. Ema Oprișan a subliniat importanța compromisului și a lăsat deschisă posibilitatea unor discuții ulterioare pentru a soluționa aspectele care încă necesită clarificări.

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Sursă foto: Instagram

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