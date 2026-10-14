Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Florina Grozavu (42 ani) a decis să pună punct căsniciei cu Cătălin Grozavu, cu care s-a măritat în urmă cu șase ani și cu care are doi copii. Concurenta de la MasterChef a dezvăluit că soțul ei a recunoscut că a înșelat-o și a făcut-o și mai tare să sufere cu răspunsul lui: „nu e bătrână ca tine”. Acum, cei doi depun actele de divorț, iar femeia spune că este mult mai ușor să renunți la substanțele interzise decât la o căsnicie cu un narcisist.

Florina și Cătălin Grozavu divorțează după 6 ani

Florina Grozavu, fosta concurentă de la MasterChef, trece printr-o perioadă de transformare personală, pregătindu-se să încheie oficial căsnicia de șase ani cu Cătălin Grozavu. Într-un interviu sincer pentru Cancan, Florina a vorbit despre decizia de a divorța, provocările întâmpinate în relație și puterea de a merge mai departe.

Florina și Cătălin s-au cunoscut în urmă cu șase ani, în plină pandemie, prin intermediul Mădălinei Apostol. Cei doi s-au căsătorit după doar trei luni de la prima întâlnire.

„Am trecut prin cea mai proastă perioadă, dar cred că și cea mai bună, dacă mă gândesc la partea cu MasterChef. Simțeam că intru în depresie și prietenele mele au decis să mă ajute. Cu MasterChef m-am întors în media, am avut apariții, colaborări. Am ajuns la emisiune ducându-mă la un casting în care nu mi-am pus mari speranțe. Și nu am ajuns la primul, ci la al doilea. Primul era sâmbăta și vineri fiul meu cel mic a avut un accident. O săptămână am stat cu el în spital și, sâmbăta viitoare cum ar veni, am reușit să ajung la casting când se strângeau scaunele (râde, n.red.). Eu am fost ultimul contract semnat”, a dezvăluit ea.

Florina Grozavu mărturisește că a învățat să gătească doar cu o lună înaintea filmărilor.

„În aceste 3 luni am cunoscut oameni, m-am plimbat și, cu o lună înainte de începerea filmărilor, am învățat să și gătesc. Greu a fost că deja începusem să filmez, bona de atunci a decis că vrea să plece, eram în certuri cu Cătălin și nu aveam cu cine să las copiii. M-am agitat, am folosit ChatGpt, am dat anunț și am găsit o altă bonă”, a mai spus ea.

Cei doi nu mai locuiesc împreună de un an și jumătate

Florina Grozavu a mărturisit că ea și Cătălin Grozavu nu mai locuiesc împreună de mai bine de un an și jumătate. Asta după ce bărbatul a înșelat-o și a început să lipsească tot mai mult de acasă.

„De un an și jumătate nu mai stau cu el în casă. La un moment dat a început să lucreze cu o persoană căreia îi plăcea distracția, ca să nu spun mai mult. Așa că ușor, ușor a început să plece de acasă, câte o zi, două și a ajuns să nu mai vină o săptămână. Nici să răspundă la telefon. Îmi spunea „nu-mi mai fac eu treburile acum că ești tu geloasă”. Mi-am dat seama că e ceva, mai ales că noi nu mai aveam vreo legătură femeie-bărbat de multe luni. Mi-am dat seama că are pe cineva. M-am rugat la Dumnezeu să-mi arate, ori e albă ori e neagră. După 3 zile mă pomenesc cu un telefon de la o fată, m-a sunat cu video pentru că îl vedea pe Cătălin cum o lua pe ‘duduie’ de la un apartament. Am filmat eu, cu alt telefon, ce vedeam la ea. Totul din jurul meu îmi arăta că mă înșală, îmi ștersese și numele meu din telefonul lui. Dar nu aveam dovada”, a povestit fosta concurentă de la MasterChef.

Citește și: 12 membri ai echipei Asia Express, la spital pe perfuzii, în China. Mona Segall: „Doctorița nu mai făcea față”

Citește și: Imagini din casa în care Anca Țurcașiu locuiește cu partenerul ei, Călin Șerban: „Suntem în mare șantier de remodelare”

Cătălin Grozavu a recunoscut că a trădat-o

Văzând imaginile, Florina Grozavu a decis să își sune soțul și să îl confrunte. Acesta nu a negat infidelitatea, ba chiar i-a spus soției sale că amanta lui este tânără, nu bătrână, ca ea.

„L-am sunat și primul lucru pe care mi l-a spus a fost „are 25 de ani, ce vrei, nu e bătrână ca tine”. Nu trădarea m-a durut. Orice bărbat prins are instinctul să-ți protejeze sentimentele…să te mintă. El mi-a zis fără regrete că e mai tânără iubita lui decât mine. Omul este malefic. Puteam să înțeleg trădarea, dar nu mă așteptam să fie și sadic. După doi copii pe care i-am făcut, după tot ajutorul pe care i l-am dat… În clipa aceea m-am trezit și mi-am dat seama că nu mai e nimic de făcut. Nu a fost prima dată când l-am prins, dar n-a fost niciodată atât de direct”, a mai spus ea.

„A doua zi, pentru că n-am dormit deloc, am realizat: dacă ți-ai găsit altă femeie iar eu nu am greșit cu nimic, ia-ți hainele și mută-te la ea. Bona de atunci mi-a spus că haine nu și-a luat, dar a plecat cu niște cutii de acte. Un timp ne-a lăsat în pace. Uneori mai venea beat, bătea cu pumnii și picioarele în ușă iar eu sunam la poliție. Când a văzut că nu merge cu agresivitatea a spus că s-ar întoarce, dar să nu-i pun prea multe întrebări. Iar eu nu sunt femeia pe care s-o ții ca roată de rezervă”, a continuat Florina Grozavu.

Florina și Cătălin Grozavu divorțează la notar

Zilele acestea, Cătălin și Florina Grozavu vor merge la notar pentru a depune actele de divorț.

„Da, săptămâna asta depun actele de divorț și, în sfârșit, a fost de acord să facem la notar. Am decis să rămânem toți cu același nume, că sunt prea multe implicații. Am fost împreună 6 ani, ne-am cunoscut în pandemie. Ne-am căsătorit pe 31 decembrie 2019 și am ascuns petrecerea de nuntă în una de revelion, că te lăsa atunci să petreci revelionul până la 12 noaptea”, a precizat ea.

„Nu l-am mai iubit din momentul în care mi-a spus că sunt bătrână. Știu că s-a dat la toate prietenele mele, chiar și la nașa de cununie, de aia am rămas singură. Eu am crezut că e doar egoist, dar el a fost diabolic. Credeam că se iubește prea mult și că așa greșește față de mine. Dar când mi-a spus că ‘duduia’ are 25 de ani…iar eu aveam copilul mic abia născut, ieșisem din spital cu el și avea probleme…eram vulnerabilă din toate punctele de vedere. A făcut-o special, în cunoștință de cauză și i-a făcut plăcere să știe că asta, pe mine, mă va distruge psihic. Dacă nu eram o femeie puternică, sigură pe mine, puteam ajunge într-o situație similară cu Mădălina (n.r. Apostol)”, a continuat Florina Grozavu.

Citește și: Adelina Pestrițu, despre latura nevăzută a celebrității: „Aduce poate și mai multe temeri atunci când vine vorba despre siguranța copilului!” Cum reacționează fiica ei când o vede la TV

Citește și: Regretul lui Maurice Munteanu. Dezvăluirea făcută de editorul de modă la Asia Express: „Ar fi făcut din mine orice”

Cum s-au cunoscut Florina și Cătălin Grozavu

Florina Grozavu a povestit, pentru publicația menționată anterior, cum l-a cunoscut pe Cătălin Grozavu, prin intermediul Mădălinei Apostol. Au urmat trei luni intense, în care bărbatul a făcut tot posibilul să o cucerească, iar mai apoi s-au căsătorit. Doar că luna de miere s-a stins rapid, iar comportamentul bărbatului a devenit rapid unul agresiv.

Pe Mădălina Apostol „am cunoscut-o în clubul unde lucram. I-a plăcut de mine cum machiez, am făcut-o și pe ea la câteva evenimente și ne-am împrietenit. În perioada aceea m-a tăguit în câteva postări și așa m-a văzut Cătălin Grozavu. În perioada aceea aveam și eu probleme cu tatăl lui Mathias și căutam un avocat bun. Mădălina mi-a spus că și ea a avut probleme cu tatăl copilului ei, dar nu mi-am dat seama că despre Cătălin era vorba”, a menționat Florina.

„A început să mă urmărească pe Instagram. Mădălina era cu alt tip atunci iar Cătălin singur și a întrebat de mine. Până la urmă Mădălina i-a dat numărul meu de telefon, ne-am cunoscut, ne-am căsătorit după 3 luni, dar ea nu mi-a spus nimic. Ei au avut niște probleme, iar ea mai avusese tentative și înainte de cea fatală. Cătălin și-a dat acceptul să ia copilul și să plece în America în speranța că Mădălina se va mai liniști”, a dezvăluit femeia.

Cum a cucerit-o Cătălin Grozavu pe fosta concurentă de la MasterChef

Florina Grozavu a explicat că soțul ei este un bărbat narcisist, care a știut exact cum să se comporte pentru a o atrage și a o face să creadă că și-a găsit bărbatul visurilor.

„Am studiat problema narsiciștilor și vorbim despre o boală psihică. Interesant este că, dacă l-ai cunoscut pe unul, îi cunoști pe toți, diferă doar numele și cnp-ul. Sunt ușor de descoperit. Un narcisist începe cu cele 3 luni de miere, când face tot posibilul să te prindă. Noi, de exemplu, stăteam cu orele la telefon pentru că trebuia să mă cucerească. Era atent la toate detaliile. La început mă suna și mă întreba dacă mi-e foame apoi venea singur și lua de mâncare pentru mine și toate fetele de la studio, să vadă ele ce am prins eu. Toată energia si ce știa le-a folosi ca să ne căsătorim, ceea am și făcut. 3 luni totul a fost la maxim. „Este bărbatul pe care nu l-am întâlnit niciodată”, asta am gândit”, a mărturisit ea.

Comportamentul lui Cătălin Grozavu s-a schimbat după ce Florina a rămas însărcinată.

„Apoi, după ce am rămas gravidă a început, ușor ușor, să nu mai semene deloc cu omul pe care l-am cunoscut. Se întâmpla o disociere. Femeia, in general, crede că poate repara, ceea ce este fals. Devenise violent și la băutură, aveam mereu discuții pe tema banilor”, a mai spus ea.

Sursă foto: Instagram

Urmărește-ne pe Google News