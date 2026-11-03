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Cine este Andreea Mihaela Băluță, fosta soție a lui Daniel Băluță

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Numele lui Daniel Băluță, primarul Sectorului 4 din București și una dintre cele mai vizibile figuri din administrația publică a Capitalei, este adesea în atenția presei. Dincolo de proiectele de infrastructură și viața politică agitată, mulți se întreabă cine a fost partenera alături de care edilul și-a construit o mare parte din viață. Andreea Mihaela Băluță, fosta soție a lui Daniel Băluță, a preferat mereu discreția, deși legătura lor profesională și personală a fost una profundă, întinsă pe parcursul mai multor decenii.

Cine este Andreea Mihaela Băluță

Născută în aceeași generație cu fostul său partener, Andreea Mihaela Băluță are în prezent în jur de 47 de ani. Aceasta a ales încă de la început o traiectorie profesională axată exclusiv pe medicină, refuzând constant orice asociere directă cu mediul politic.

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De profesie medic stomatolog, Andreea Mihaela a urmat aceleași trepte academice ca Daniel Băluță, absolvind cursurile Facultății de Medicină Dentară din cadrul Universității de Medicină și Farmacie „Carol Davila”.

Pasiunea comună pentru stomatologie a stat la baza construirii unei cariere solide în sistemul medical privat din Capitală. Înainte ca Daniel Băluță să preia atribuții în administrația locală, cei doi au activat și au colaborat îndeaproape în propriul cabinet de medicină dentară din București, o activitate care le-a adus nu doar recunoaștere în rândul pacienților, ci și stabilitate financiară pe termen lung.

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În prezent, Andreea Mihaela Băluță își continuă practica medicală privată, remarcându-se prin dedicare și profesionalism, ținându-se departe de reflectoare și de agitația publică.

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Căsnicia și viața de familie

Povestea lor de dragoste a debutat devreme, încă din anii tinereții și ai facultății, transformându-se într-o căsnicie care a rezistat mai bine de douăzeci de ani.

„M-a cucerit cu o pereche de șosete. Eram în vara anului 2000, la mare, la Vama Veche, la un concert cu formația Vama Veche. Era o aseară destul de friguroasă, iar eu eram doar într-o pereche de sandale… Mi-a adus o pereche de șosete”, a povestit fosta soție a lui Daniel Băluță în urmă cu ceva timp.

Andreea Mihaela Băluță a preferat să fie un punct de sprijin din umbră pe măsură ce partenerul său parcurgea etapele carierei administrative, începând cu rolul de consilier local, continuând cu cel de viceprimar și, în final, ajungând la conducerea Sectorului 4.

Totodată, întrebată despre ce anume a atras-o la Daniel Băluță, aceasta a subliniat că i-a plăcut în primul rând inteligența lui. La rândul său, edilul a recunoscut rolul formativ pe care soția l-a avut în dezvoltarea lui personală, mărturisind deschis că Andreea l-a ajutat să devină un om mai harnic și mai responsabil.

Din această căsnicie de lungă durată s-a născut o fiică. Ambii părinți au ținut-o în permanență ferită de presiunea publică.

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Divorțul dintre Daniel Băluță și Andreea Mihaela Băluță

Separarea celor doi s-a produs în cel mai mare secret, după mai bine de 20 de ani de căsnicie. Potrivit informațiilor apărute în spațiul public și a relatărilor din presă care citează surse din anturajul edilului, divorțul ar fi avut loc în luna iulie a anului 2026.

Despărțirea a fost finalizată fără litigii deschise în instanță și fără scandaluri publice, fiind păstrată discretă până la evenimentele sociale din toamna aceluiași an, când modificările din viața personală a primarului au devenit vizibile public. Partajul bunurilor acumulate de-a lungul deceniilor de conviețuire, inclusiv societățile și cabinetele stomatologice în care Andreea Mihaela Băluță a preluat integral controlul activității medicale, s-a realizat pe cale amiabilă, punând capăt din punct de vedere juridic unei căsnicii de două decenii.

Sursă foto: Facebook, Hepta, Profimedia

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