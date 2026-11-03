Daniel Băluță a divorțat în secret, după mai bine de 20 de ani de căsnicie. Cine este noua iubită a edilului

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După o căsnicie de lungă durată, discretă și ținută departe de lumina reflectoarelor, Daniel Băluță și partenera sa de viață, Andreea-Mihaela Băluță, au decis să meargă pe drumuri separate. Primarul Sectorului 4 a confirmat a făcut și primele declarații despre separarea de cea care i-a fost soție mai bine de 20 de ani.

Daniel Băluță a divorțat în secret

Discreția a fost întotdeauna cuvântul de ordine în ceea ce privește viața privată a lui Daniel Băluță. Deși prezent constant pe scena publică și implicat în viața administrativă a Capitalei, edilul a preferat să-și țină familia la distanță de tumultul politic. Cu toate acestea, evenimentele mondene recente din lumea politică au adus la iveală o schimbare importantă în viața sa personală.

Prezent la Timișoara, la botezul fiului președintelui Consiliului Județean Timiș, Alfred Simonis, o petrecere fastuoasă care a reunit sute de invitați din viața publică, Daniel Băluță a atras toate privirile. Edilul nu a venit însoțit de soția sa, așa cum se întâmpla de obicei la galele oficiale, ci alături de o altă parteneră.

Apariția a ridicat rapid semne de întrebare, iar confirmarea nu a întârziat să apară: căsnicia edilului s-a încheiat oficial, în mare secret, fără ecouri în spațiul public până acum.

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Edilul, primele declarații despre despărțirea de Andreea Mihaela Băluță

Daniel Băluță și fosta sa parteneră, medicul stomatolog Andreea-Mihaela Băluță, au împărțit nu doar anii de căsnicie, ci și aceeași profesie de bază, stomatologia. Împreună au o fiică și au construit o viață de familie definită prin eleganță și lipsă de ostentație.

Separarea legală s-ar fi produs fără scandal sau procese publice îndelungate, cei doi alegând o cale amiabilă, ferită de ochii presei, pentru a proteja intimitatea celor apropiați.

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Contactat pentru a clarifica statutul său civil în urma imaginilor apărute, edilul a oferit primele declarații despre această cotitură personală. Daniel Băluță a recunoscut că viața sa trece printr-o nouă etapă, transmițând că evenimentul s-a consumat pe cale amiabilă și că își dorește ca deciziile intime să rămână tratate cu decență.

„Vă respect meseria, dar vă rog să înțelegeți că nu doresc să discut despre aspecte ale vieții mele personale”, a declarat Daniel Băluță pentru Cancan.

Potrivit unor surse apropiate, citate de Oficiul de Știri, Băluță ar fi divorțat în luna iulie 2026.

Cine este noua iubită a lui Daniel Băluță

Daniel Băluță s-a afișat la evenimentul din Timișoara alături de Iuliana Patricia Aldea, în vârstă de 28 de ani.

Născută în 1998, Iuliana Patricia Aldea a absolvit în anul 2020 Universitatea Creștină „Dimitrie Cantemir”, obținând o diplomă în științe juridice și administrative. Parcursul său profesional a debutat în sectorul privat, colaborând cu firme precum Lord International Trading SRL (2018-2024) și Noriz Auto SRL (2023-2024). Pe parcursul acestor ani, tânăra a dobândit experiență solidă în negocierea și redactarea acordurilor comerciale, coordonarea rutelor de transport și eficientizarea operațiunilor logistice.

Din decembrie 2024, Aldea și-a continuat cariera la Blue Planet Services SA, o companie cunoscută pentru contractele sale cu autoritățile publice, inclusiv cu Sectorul 4 al Municipiului București. Potrivit informațiilor obținute de Oficiul de Știri, compensația sa lunară la Blue Planet ar putea varia între 12.000 și 22.500 de lei – o sumă considerabilă, care reflectă responsabilitățile sale.

În octombrie 2025, un alt pas important i-a marcat cariera: Iuliana Patricia Aldea a fost numită administrator al Companiei Municipale Iluminat Public București SRL. Documentele consultate de Oficiul de Știri confirmă această numire, bazată pe Hotărârea Asociatului Unic nr. 9/2025, cu atribuții clare de organizare și gestionare a activităților companiei. Cu toate acestea, numele său nu mai figurează pe lista oficială a Consiliului de Administrație pentru anul 2026, ceea ce ridică semne de întrebare cu privire la actualul său statut în companie.

Chiar dacă Daniel Băluță a negat orice implicare romantică cu Iuliana Patricia Aldea, cei doi au fost surprinși ulterior împreună în vacanță.

Sursă foto: Hepta

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