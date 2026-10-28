Oana Zăvoranu, atac la adresa lui Pepe, la 15 ani de la divorț: „Omul este de filme de groază, este extrem de periculos”

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Au trecut 15 ani de la divorțul dintre Oana Zăvoranu și Pepe, însă ecourile relației lor tumultuoase încă răsună. Recent, vedeta a adus în discuție noi detalii despre artist și despre motivele din spatele deciziilor sale amoroase. Aceasta susține că mariajul artistului cu Raluca Pastramă a fost doar o răzbunare.

Oana Zăvoranu, atac la adresa lui Pepe

La 15 ani după despărțirea de Pepe, Oana Zăvoranu rupe tăcerea și spune că mariajul artistului cu Raluca Pastramă a fost o „farsă” făcută din gelozie.

Într-o intervenție telefonică în emisiunea lui Dan Capatos, vedeta a făcut declarații tranșante despre fostul soț și despre căsnicia acestuia cu Raluca.

Potrivit declarațiilor ei, Pepe nu ar fi avut sentimente reale pentru Raluca Pastramă, cu care s-a căsătorit în 2012 și are două fiice, ci ar fi făcut acest pas din dorința de a o răni sentimental pe Oana.

„Căsătoria lui cu domnișoara ta din platou (n.r. Raluca Pastramă) a fost o farsă. Nu o iubea. A făcut-o doar ca să se răzbune pe mine. Eu spun adevărul pe care îl știu eu și mi-a fost și confirmat. El a făcut treaba asta pentru că mă iubea. În mintea lui, repet, bolnăvicioasă”, a spus Oana Zăvoranu.

Raluca Pastramă și Pepe au divorțat în 2021, iar artistul și-a refăcut viața alături de Yasmine, cu care are doi copii. Între timp, Oana Zăvoranu, căsătorită din 2010 cu Alex Ashraf, afirmă că nu a privit niciodată înapoi și nu a încercat să își recâștige fostul partener.

„Eu nu îl mai voiam din niciun punct de vedere. Niciodată nu am luptat să îl iau înapoi. Mi-am dorit de multe ori să îngropăm orice secure a războiului”, a mai spus ea.

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Oana Zăvoranu, detalii din timpul divorțului

Vedeta a rememorat și episoade mai puțin plăcute din timpul divorțului lor, inclusiv un dosar de furt care, potrivit spuselor ei, a fost fabricat.

„A venit Alberto, prietenul nostru de atunci, și m-a salvat, că mie mi-a făcut un dosar de furt. Eu îmi furam lucrurile mele. Eu, proastă, la vremea aia, am zis să nu fac stricăciune în familia lui Pepe și am luat-o asupra mea”, a precizat Oana Zăvoranu.

În ciuda încercărilor de a pune punct conflictelor din trecut, vedeta susține că Pepe a continuat să o denigreze public.

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„I-am trimis acum vreo patru-cinci ani, de Crăciun, un mesaj public: să îngropăm securea, să înceteze să mai vorbească despre mine, să nu mă mai denigreze. Pentru că eu nu înghit vrăjelile astea, că eu îl cunosc. Eu știu, îl știu total pe el. Și am zis: «Băi, haide, pentru că tot nu avem de împărțit nimic». A fost ordinar, m-a făcut albie de porci peste tot”, a continuat ea.

„Omul este de filme de groază. Omul este extrem de periculos. Are o minte bolnăvicioasă. Nu știe să piardă. El, în războiul cu mine, a pierdut. Eu m-am căsătorit de atunci. Sunt de atunci cu același bărbat. Eu am o căsnicie de atunci, din 2010, una singură. El are vreo trei. Nu cred că pleacă vreodată vreun câine de la măcelărie”, a mai adăugat Oana Zăvoranu.

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Sursă foto: Facebook, Instagram

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