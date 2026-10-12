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Andreea Popescu a recunoscut că l-a trădat pe Rareș Cojoc: „Nu s-ar fi întâmplat dacă eram bine în căsnicie”

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Andreea Popescu (42 ani) a recunoscut că l-a trădat pe Rareș Cojoc (37 ani), subliniind că a ajuns în acest punct din cauza faptului că nu avea o căsnicie fericită. Fosta dansatoare a vorbit despre greșelile făcute în timpul mariajului, dar și despre divorțul ce s-a produs la începutul acestui an.

Andreea Popescu a recunoscut că l-a înșelat pe Rareș Cojoc

Andreea Popescu, fosta dansatoare a Deliei, a vorbit deschis despre încercările prin care a trecut după divorțul de Rareș Cojoc, cu care are trei copii. Invitată în podcastul lui Adiță Voicu, aceasta a vorbit deschis despre ceea ce s-a întâmplat în căsnicia sa și cum a ajuns să își înșele soțul.

„Sunt o trădătoare. Ăsta e titlul de ziar, Doamne. Da, am trădat, dar trădarea poate să fie de mai multe feluri: poate fi o trădare fizică, emoțională sau poate fi o trădare atunci când îți neglijezi partenerul. Trădarea căsniciei, trădarea promisiunilor care s-au făcut de-a lungul anilor, pe care nu reușim să ni le ținem, din păcate. Această neglijență vine din partea amândurora”, a declarat ea.

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Andreea Popescu a mărturisit că nu a fost nimic premeditat, pur și simplu s-a întâmplat ca o prietenie să se dezvolte în ceva mai mult.

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„Pur și simplu nimic gândit. S-a întâmplat dintr-o prietenie să ajungem într-un punct. Mă refer în partea cealaltă. Și s-a întâmplat. A fost o chestie pe care nimeni, nici eu, nici din cealaltă parte nu și-a dorit lucrul acesta. Pur și simplu s-a întâmplat. Nu s-ar fi întâmplat în veci lucrul ăsta dacă eu eram bine în căsnicie, dacă nu era spațiu, la mine era foarte mult spațiu”, a explicat fosta dansatoare.

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Vedeta a ales să păstreze numele fostului soț

În același timp, Andreea Popescu a explicat că a păstrat numele lui Rareș Cojoc, nume de care spune că este foarte mândră. Mai mult, aceasta spune că ea și dansatorul vor rămâne legați până la finalul vieții.

„Numele Cojoc sunt foarte mândră de el. Eu nu am vorbit urât despre el așa în general. El cu mine și eu cu el până la moarte. Indiferent că eu mă recăsătoresc, că el se recăsătorește”, a precizat ea.

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După 15 ani de relația și 10 de căsnicie, Andreea Popescu și Rareș Cojoc au divorțat la începutul acestui an. Cea care a decis să pună capăt mariajului a fost influencerița care spune că soțul ei nu era niciodată prezent.

Rareș s-a afundat foarte mult în muncă, ceea ce este ok, nu asta era problema, pentru că eu am fost acolo, l-am susținut, am fost cel mai mare suporter (…) doar că, atunci când era acasă, nu era acasă, asta era problema. Niciodată o femeie nu o să iasă dintr-o căsnicie de nebună, de fericită ce este, mai ales unde sunt și trei copii la mijloc, iar lucrul acesta i l-am spus și lui. Lipsa de fericire venea din lipsa timpului acordat. Am fost foarte mult timp singură, acesta este adevărul pur și simplu”, a explicat ea în urmă cu ceva timp, despre motivele din spatele divorțului.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus mai multe imagini cu Andreea Popescu

Sursă foto: Instagram

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