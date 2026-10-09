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Cătălin Botezatu, reacție dură la adresa designerilor. „Calmați-vă, că ies pe post cu subiect și predicat și vă desființez!” Ce părere are despre Brigitte Pastramă

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Cătălin Botezatu revine în atenția publică cu o serie de declarații extrem de tranșante la adresa celor care pretind că sunt designeri de modă fără să aibă vreo pregătire sau un parcurs real în domeniu. Proaspăt întors de la Paris Fashion Week, celebrul creator de modă denunță practicile din spatele prezentărilor neoficiale organizate în marile capitale ale lumii și atrage atenția asupra modului în care publicul și părinții sunt induși în eroare de pseudo-profesioniști.

Trucurile din spatele „participărilor” la Milano și Paris Fashion Week

Cătălin Botezatu a explicat că simpla prezență a unor creatori sau agenții într-un oraș european în perioada marilor evenimente de modă nu înseamnă participare în calendarul oficial. Designerul a taxat dur tupeul celor care organizează defilări improvizate pe stradă sau în fața unor monumente faimoase, doar pentru a se lăuda ulterior pe rețelele de socializare cu succesuri imaginare.

„Cei de la Paris fac modă în locații ok. Designerii români, ca și la Milano, vin în afara săptămânilor modei. Am văzut culmea tupeului pe lumea asta: unul care spune că e la Săptămâna Modei la Londra! Uită-te măcar, dacă minți, când e Săptămâna Modei la Londra, ca să spui că ești acolo! Aici vorbim de impostori români și de ăștia care apar la televizor. Altele spun: «Suntem la Milano Fashion Week».

Care Milano Fashion Week? N-o să dau nume, dar era o doamnă cu copii în Passaggio Vittorio Emanuele al Doilea, unde toată lumea se pozează. I-a penibilizat pe copiii ăia să meargă pe acolo și făcea un fel de prezentare de modă, dar pentru nimeni! Adică tu aduni 10 oameni, îi pui să meargă și la postare scrii: ‘Yes, am reușit, suntem la Milano Fashion Week, asta înseamnă profesionalism!’”, a declarat Cătălin Botezatu pentru Spynews.

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Apel ferm către părinți: „Nu mai puneți botul!”

Designerul a continuat seria dezvăluirilor, punând accent pe taxele pe care părinții le plătesc agențiilor în speranța că copiii lor vor ajunge pe marile podiumuri ale lumii. Botezatu susține că aceștia sunt păcăliți cu plachete, premii simbolice și poze de stradă, fără ca vreunul dintre acești tineri să apară în cataloagele oficiale ale Fashion Week-urilor.

„Potolește-te, nu ești la niciun Milano Fashion Week! Ai adus niște copii, le-ai luat banii, i-ai târât în Galleria Vittorio Emanuele sau în fața Domului, cum fac toți impostorii! Sau alții: le iau banii în perioada Milano Fashion Week sau Paris, fac prezentări în cadrul unor evenimente ale altora, le mai dau și un premiu, că na, trebuie să plece și cu o plachetă acasă, și ei spun că au fost la Milano sau Paris Fashion Week.

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Părinților le spun: puteți să vă trimiteți copilul cu o agenție să-și facă poze la Paris sau la Londra, plătiți o taxă că se ocupă cineva de voi, dar nu mai puneți botul că au fost la Săptămâna Modei la Milano, la Paris sau cine știe pe unde, pentru că nu au fost acolo!

Nu sunt în catalogul oficial. Eu o să vă arăt, inclusiv showroom-urile noastre sunt în cataloagele oficiale de la Paris Fashion Week sau Milano”, a adăugat creatorul de modă.

„Prostituție în fashion” și reacția la prezentarea lui Brigitte Pastramă

Cu o carieră de patru decenii în spate, Cătălin Botezatu se declară revoltat de ușurința cu care persoane fără studii în domeniu ajung să copieze colecții cap-coadă și să se autointituleze designeri. El avertizează că este pregătit să ofere nume concrete dacă aceste practici pe care le consideră o adevărată „prostituție” în industrie vor continua.

„Nu mai suport impostorii ăștia, vorbesc de România! Cu ce vă folosește că plătiți să fiți acolo, plătiți să luați un premiu și veniți cu haine luate unu la unu! Faceți măcar o adaptație! Ideea e că e o prostituție mare în fashion în ultima perioadă, oricine poate să facă o colecție. Eu de 40 de ani muncesc, mi-am sacrificat viața personală și sănătatea, iar alții, niște impostori și impostoare, vin acum să se dea mari designeri și designerițe! Nu se poate așa ceva! Calmați-vă, că ies pe post cu subiect și predicat și vă desființez! Este ceva rău, este prostituție!”, a mărturisit Botezatu.

catalin botezatu premiu unicaIconVEZI  GALERIA  FOTO(1 / 9)

În final, întrebat despre Brigitte Pastramă și prezentarea pe care aceasta a organizat-o recent, Botezatu a menținut o notă amicală, dar nu s-a abținut de la o remarcă ironică privind alegerea spațiului comercial din zona Dragonul Roșu.

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„Eu n-am avut niciodată nimic cu ea. Ea face ce vrea! Am auzit că face o prezentare astăzi acolo, la angrourile alea… La Sam Textiles, acolo în zona aia, la Dragonul Roșu! Acum, ce să zic… No offense, dar să faci prezentare la Dragonul Roșu? Chiar dacă ai magazin, și să ai magazin în Dragonul Roșu… No offense, nu comentez, nu sunt rău, fiecare face unde poate. Îi urez succes, vânzare bună cu rochiile pe care le are la vânzare și la închiriat, din toate colțurile lumii și inclusiv cele pe care le face în atelier! N-am nimic cu ea, ți-am zis. A fost manechin, a îmbrăcat de la mine. E o fată ok, încearcă să facă și ea un bănuț… Indiferent cum trebuie să facă, mai departe e scris în carte!”, a concluzionat Cătălin Botezatu.

Foto – Facebook

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