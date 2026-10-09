Cum se simte Larisa Uță după operația de histerectomie: „M-am speriat puțin”

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Larisa Uță de la Survivor România 2026 a vorbit despre recuperarea după operația de histerectomie suferită recent. Cu sprijinul familiei, trece cu bine peste încercările acestui an și privește cu optimism spre viitor.

Cum se simte Larisa Uță după operația de histerectomie

Larisa Uță, fostă concurentă de la Survivor România 2026 și antrenoare de fitness, trece printr-o perioadă de transformare profundă, atât fizică, cât și emoțională. După o operație complicată de histerectomie, Larisa rămâne optimistă cu sprijinul familiei sale.

„Sunt bine. Acesta este motivul pentru care am revenit acasă. A trebuit să mă vadă doctorul, să vadă exact cum a reacționat organismul meu după operație. M-am speriat puțin, dar acum sunt bine. A fost un an plin de încercări, unele frumoase… altele urâte”, a povestit Larisa la Știrile Antena Stars, potrivit Spynews.ro.

Intervenția chirurgicală, deși dificilă, i-a oferit prilejul să reflecteze asupra priorităților din viață. Larisa a recunoscut că este mulțumită că nu a ales să facă operația la 20 de ani, considerând că acum, cu mai multă maturitate, este mai bine echipată emoțional să gestioneze schimbările. În prezent, ea se află în România, unde urmează controalele medicale postoperatorii necesare, iar recuperarea decurge bine, spre bucuria ei și a celor dragi.

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Ce vis încă neîmplinit are Larisa Uță

Sprijinul necondiționat al familiei a fost un factor esențial în procesul de vindecare. Larisa a subliniat cât de important este să ai alături persoane care te încurajează și te susțin, iar acest sprijin a întărit sentimentul de împlinire pe care îl trăiește ca femeie și mamă dedicată.

Cu o nouă perspectivă asupra vieții, Larisa este pregătită să-și îndeplinească dorințele pe care le-a amânat ani la rând. Printre acestea se numără un vis din tinerețe: obținerea permisului de motocicletă. „Sunt fericită că am reușit să trec peste toate și am început să experimentez tot felul de chestii care mi se păreau imposibile sau foarte greu de realizat. De exemplu, să îmi iau permisul de motor. Mi-am dorit toată viața”, a spus ea entuziasmată, potrivit Spynews.

Foto: Instagram

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