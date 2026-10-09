  MENIU  
Home > Vedete > Mirabela Grădinaru, din nou în atenția criticilor de modă. Detaliul de la Cotroceni care i-a făcut pe internauți să creadă că și-a pus rochia cu fața în spate

Mirabela Grădinaru, din nou în atenția criticilor de modă. Detaliul de la Cotroceni care i-a făcut pe internauți să creadă că și-a pus rochia cu fața în spate

Zodiacul Chinezesc. Ce zodie chinezească ești în funcție de anul nașterii
Oana Savin
.
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Mirabela Grădinaru, partenera de viață a președintelui Nicușor Dan, a fost din nou intens discutată în mediul online după cea mai recentă apariție publică de la Palatul Cotroceni. Cu ocazia unui eveniment dedicat educației și tinerilor, desfășurat alături de reprezentanții American Councils for International Education, alegerea sa vestimentară a stârnit un val de reacții și glume pe rețelele de socializare.

A îmbrăcat Mirabela Grădinaru rochia invers? Care este adevărul

După ce imaginile oficiale de la Cotroceni au fost făcute publice pe pagina Administrației Prezidențiale, utilizatorii din online s-au grăbit să speculeze că rochia purtată de Mirabela Grădinaru părea îmbrăcată invers — „ca să nu se deoache”, după cum au glumit unii comentatori.

mirabela gradinaru cotroceniIconVEZI  GALERIA  FOTO(1 / 7)

Cu toate acestea, designerii și stiliștii explică faptul că rochia era corectă din punct de vedere tehnic. Iluzia optică a fost creată pur și simplu de postura purtătoarei.

Dacă ar fi purtat-o cu încredere și nu ar fi fost atât de stânjenită, i-ar fi venit perfect. Mirabela Grădinaru nu știe ce să facă cu mâinile, le folosește în dezavantajul ei. Apreciez faptul că și-a prins părul la această rochie. O sfătuiesc să poarte haine clasice total, nu lucruri moderne, până mai lucrează la atitudine, când apare în fața oamenilor”.”, a explicat designerul Florin Burescu pentru Click.

Organizația Mondială a Sănătății a transmis oficial informații legate de riscul ca ciuma pneumonică din Rusia să ajungă în Europa. Ce spun reprezentanții OMS
Organizația Mondială a Sănătății a transmis oficial informații legate de riscul ca ciuma pneumonică din Rusia să ajungă în Europa. Ce spun reprezentanții OMS
Recomandarea zilei

Citește și: Laura Cosoi, despre viața de cuplu cu 5 copii: „Să putem râde împreună într-o zi grea ne apropie foarte tare!” Cum întreține pasiunea în mariaj

Citește și: Cine este primul concurent al noului sezon Survivor România. Antena 1 negociază în secret cu o mare vedetă

„Sunt Irina Moldovan, soția lui Gheorghe Moldovan, care și-a pus capăt zilelor în fața mea și a copiilor noștri. Mi-a dat flori și după s-a împușcat”. Văduva fostului arbitru Gheorghe Moldovan rupe tăcerea după moartea lui. E cutremurător ce a povestit
„Sunt Irina Moldovan, soția lui Gheorghe Moldovan, care și-a pus capăt zilelor în fața mea și a copiilor noștri. Mi-a dat flori și după s-a împușcat”. Văduva fostului arbitru Gheorghe Moldovan rupe tăcerea după moartea lui. E cutremurător ce a povestit
Recomandarea zilei

Ce sfaturi îi dau stiliștii partenerei președintelui

Specialiștii în imagine subliniază că Mirabela Grădinaru face pași înainte în privința alegerilor vestimentare, dar mai are de lucrat la capitolul atitudine în fața camerelor de filmat. Ezitarea și postura rigidă creează pliuri inestetice pe haine, făcând ca piese croite impecabil să arate disproporționat, iar stările de stânjeneală la evenimente protocolare se reflectă direct în modul în care se poziționează în fotografii.

Pe de altă parte, stilistul a apreciat faptul că la această rochie a ales să își prindă părul, oferind un aer mai îngrijit ansamblului.

Citește și: Andreea Popescu, adevărul despre relația cu Rareș Cojoc după divorț: „Ne străduim”

Citește și: Mario Fresh, din vacanță, direct la spital. Ce a pățit cântărețul la Paris și cum a apărut alături de iubita lui 

Mirabela Grădinaru s-a aflat sub lupa criticilor și cu alte ocazii oficiale. În timpul vizitei din SUA, aceasta a fost criticată pentru alegerea unor haine care păreau să nu fie pe mărimea ei, având mâneci prea lungi și umeri căzuți, dar și pentru purtarea de imprimeuri încărcate sub sacouri.

„Din păcate, Mirabela Grădinaru nu a nimerit mărimea hainelor! Se vede și la umeri, că rochiile nu sunt pe mărimea ei, atârnă inestetic, iar mânecile sunt cu mult prea lungi. Îi recomand să nu mai poarte cordon la rochii, ci curele subțiri, sunt cu mult mai elegante. Iar dacă acoperă mai mult partea de sus, e necesar să poarte părul strâns la spate.

Atenție mare și la sacou! În momentul în care porți sacou, bluza trebuie să fie într-o singură culoare, uni, nicidecum în buline sau cu imprimeuri, așa cum greșit am mai văzut, în cazul ei. Detaliile de postură și de coafură sunt încă neîmbunătățite, dar este pe drumul bun. Pot spune că a înregistrat unele îmbunătățiri din punct de vedere stilistic”, a mai spus Florin Burescu.

De asemenea, la vizita oficială de la Kiev, a purtat o rochie creată de brandul Amalin by Andreea Raicu, modificată special la nivelul decolteului pentru a respecta preferințele sale modeste.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus mai multe imagini cu Mirabela Grădinaru

Sursă foto: Facebook, Profimedia

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro
Libertatea.ro
Unde dispare de fapt grăsimea din corp când slăbim: cercetătorii au desființat cel mai mare mit despre transpirație și pierderea în greutate
Unde dispare de fapt grăsimea din corp când slăbim: cercetătorii au desființat cel mai mare mit despre transpirație și pierderea în greutate
GSP.ro
„Zeiță” » Fosta rivală a Simonei Halep s-a schimbat radical după ce s-a lăsat de tenis: „La nivelul așteptărilor”
„Zeiță” » Fosta rivală a Simonei Halep s-a schimbat radical după ce s-a lăsat de tenis: „La nivelul așteptărilor”
Click.ro
Ce limite i-a impus Amalia Enache fiicei sale, Alma? „Sunt o mamă exigentă”
Ce limite i-a impus Amalia Enache fiicei sale, Alma? „Sunt o mamă exigentă”
TV Mania
Raiul pe pământ! Mirela Vaida trăiește într-o casă de vis, cu 5 camere, perete de sticlă spre pădure și piscină de 30.000 €. Cum arată locuința vedetei [GALERIE FOTO]
Raiul pe pământ! Mirela Vaida trăiește într-o casă de vis, cu 5 camere, perete de sticlă spre pădure și piscină de 30.000 €. Cum arată locuința vedetei [GALERIE FOTO]
Redactia.ro
Culiță Sterp, in DOLIU. El și familia lui trec prin clipe grele 👇🖤 Boala nemiloasa care le-a rapit-o pe Cristina
Culiță Sterp, in DOLIU. El și familia lui trec prin clipe grele 👇🖤 Boala nemiloasa care le-a rapit-o pe Cristina
Citește și...
Poate spera Dinamo la titlu? Cele 3 schimbări majore ale lui Nuno Campos care îi fac pe suporteri să viseze
Cum ar putea fi iarna 2026-2027 în Europa din cauza El Niño. Fenomenul va atinge o intensitate record în decembrie
Are 16 ani, și-a întrecut mama în înălțime și tatăl în frumusețe. Fiul Angelinei Jolie și al lui Brad Pitt, viitorul cuceritor de la Hollywood
Frigănele cu dovleac și scorțișoară. Rețeta rapidă pentru un mic dejun delicios
Cum a apărut Diana Șoșoacă la Cotroceni. Lidera S.O.S. a cerut un guvern condus de ea: „Trăiască regina! Regina poate face orice mutare!”
Cine și-o mai amintește pe Cristina Rus de la trupa Blondy? Imagine rară cu vedeta care a dispărut din showbiz
Valeriu Gheorghiță e distrus! Soțul Monicăi Bîrldădeanu a făcut anunțul trist: Îmi este foarte greu să accept

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Laura Cosoi, despre viața de cuplu cu 5 copii: "Să putem râde împreună într-o zi grea ne apropie foarte tare!" Cum întreține pasiunea în mariaj
Laura Cosoi, despre viața de cuplu cu 5 copii: "Să putem râde împreună într-o zi grea ne apropie foarte tare!" Cum întreține pasiunea în mariaj
De ce a divorțat Frankie de la Insula Iubirii. Ispita este mama a două fetițe: „Mi-a fost extrem de greu”
De ce a divorțat Frankie de la Insula Iubirii. Ispita este mama a două fetițe: „Mi-a fost extrem de greu”
Proiecte speciale
Tu le rezolvi pe toate? Câștigă cu improvizația ta financiară!
Tu le rezolvi pe toate? Câștigă cu improvizația ta financiară!
Declin european în educație. Care sunt cauzele reale ale rezultatelor slabe la testele PISA 2025
Declin european în educație. Care sunt cauzele reale ale rezultatelor slabe la testele PISA 2025
Libertatea.ro
Un român a spus cât câștigă în Irlanda și ce loc de muncă și-a găsit: „Destul de bine pentru un salahor ca mine”
Un român a spus cât câștigă în Irlanda și ce loc de muncă și-a găsit: „Destul de bine pentru un salahor ca mine”
Avantaje
Elena Udrea publică imaginile arestării ei și un mesaj incredibil: “Se împlinesc 8 ani de când am fost arestată pe stradă în Costa Rica, luată de lângă un copil de 13 zile, o fetiță născută…
Elena Udrea publică imaginile arestării ei și un mesaj incredibil: “Se împlinesc 8 ani de când am fost arestată pe stradă în Costa Rica, luată de lângă un copil de 13 zile, o fetiță născută…
Elle
Mai îndrăgostite ca oricând! Celebra cântăreață și iubita ei, surprinse în ipostaze pasionale pe străzile din Paris. Ce au remarcat paparazzi
Mai îndrăgostite ca oricând! Celebra cântăreață și iubita ei, surprinse în ipostaze pasionale pe străzile din Paris. Ce au remarcat paparazzi
Noi detalii tragice despre ultimele zile de viață ale lui Presley Gerber, fiul cuplului Cindy Crawford & Rande Gerber. Ce au dezvăluit apropiații familiei
Noi detalii tragice despre ultimele zile de viață ale lui Presley Gerber, fiul cuplului Cindy Crawford & Rande Gerber. Ce au dezvăluit apropiații familiei
Este în culmea fericirii! Vedeta a devenit mamă pentru a doua oară și a dezvăluit prima imagine cu fiul său: „Iubirile vieții mele” Foto
Este în culmea fericirii! Vedeta a devenit mamă pentru a doua oară și a dezvăluit prima imagine cu fiul său: „Iubirile vieții mele” Foto
A1.ro
Mirela Vaida, amenințată cu moartea. Vedeta de la Acces Direct a mers la Poliție: declarații în exclusivitate
Mirela Vaida, amenințată cu moartea. Vedeta de la Acces Direct a mers la Poliție: declarații în exclusivitate
Matei Dima, alias BRomania, dezvăluiri despre viața personală, la un an de la despărțirea de iubită: "Continui terapia!" Prin ce trece actorul
Matei Dima, alias BRomania, dezvăluiri despre viața personală, la un an de la despărțirea de iubită: "Continui terapia!" Prin ce trece actorul
Relația Simonei Halep cu Dorin Mateiu a ajuns în presa din Spania. Ce scriu jurnaliștii de la Marca despre fosta jucătoare de tenis
Relația Simonei Halep cu Dorin Mateiu a ajuns în presa din Spania. Ce scriu jurnaliștii de la Marca despre fosta jucătoare de tenis
Cine este primul concurent al noului sezon Survivor România. Antena 1 negociază în secret cu o mare vedetă
Cine este primul concurent al noului sezon Survivor România. Antena 1 negociază în secret cu o mare vedetă
Cătălin Botezatu, din nou pe mâna medicilor. Cu ce problemă se confruntă și ce operație va face: „Trebuie să o fac când sunt foarte liniștit”
Cătălin Botezatu, din nou pe mâna medicilor. Cu ce problemă se confruntă și ce operație va face: „Trebuie să o fac când sunt foarte liniștit”
Observator News
Vremea se răcește în România. Când vin ploile și unde sunt așteptate lapoviță și ninsoare
Vremea se răcește în România. Când vin ploile și unde sunt așteptate lapoviță și ninsoare
Libertatea pentru Femei
Răzvan Lucescu, din nou în doliu! Încă o tragedie în familia greu încercată! Doamne, ce anunț trist
Răzvan Lucescu, din nou în doliu! Încă o tragedie în familia greu încercată! Doamne, ce anunț trist
Anunț-fulger de ultimă oră despre Mădălina Ghenea! Imaginea îngrijorătoare publicată acum! “Sunt foarte fericită că sunt în viață”
Anunț-fulger de ultimă oră despre Mădălina Ghenea! Imaginea îngrijorătoare publicată acum! “Sunt foarte fericită că sunt în viață”
20 de vedete care au trecut prin cea mai cumplită durere. Și-au îngropat propriii copii
20 de vedete care au trecut prin cea mai cumplită durere. Și-au îngropat propriii copii
Cum arată și ce face Linda Gray la 86 de ani. Sue Ellen din „Dallas” a trecut printr-o dramă cumplită: „Nu te împaci niciodată cu asta”
Cum arată și ce face Linda Gray la 86 de ani. Sue Ellen din „Dallas” a trecut printr-o dramă cumplită: „Nu te împaci niciodată cu asta”
Viva.ro
Ce a putut face Ian la o zi după ce a urinat pe scenă, la Arenele Romane, i-a revoltat și mai rău pe toți: „Doamne ferește". A apărut totul pe filmare! Reacții peste reacții după gestul lui
Ce a putut face Ian la o zi după ce a urinat pe scenă, la Arenele Romane, i-a revoltat și mai rău pe toți: „Doamne ferește". A apărut totul pe filmare! Reacții peste reacții după gestul lui
E mereu machiată și aranjată până la ultimul fir de păr, și este o împătimită a brand-urilor de LUX, iar bijuteriile ei valorează o avere. Cum arată soția lui Honorius Prigoană și ce atrage imediat atenția la ea
E mereu machiată și aranjată până la ultimul fir de păr, și este o împătimită a brand-urilor de LUX, iar bijuteriile ei valorează o avere. Cum arată soția lui Honorius Prigoană și ce atrage imediat atenția la ea
Traian Băsescu a produs un adevărat seism în mediul online cu această declarație! A tăcut cât a tăcut, dar acum a zis-o DIRECT! Ce-a putut să spună fostul șef al statului despre Prima Doamnă Mirabela Grădinaru: ”Mersul...”
Traian Băsescu a produs un adevărat seism în mediul online cu această declarație! A tăcut cât a tăcut, dar acum a zis-o DIRECT! Ce-a putut să spună fostul șef al statului despre Prima Doamnă Mirabela Grădinaru: ”Mersul...”
Soția lui Rareș Bogdan e frumoasă foc, putred de bogată, dar stă departe de lumina reflectoarelor! Chiar și așa, tot a ieșit la iveală un detaliu neașteptat despre căsnicia lor. Ce înțelegere uluitoare au făcut cei doi soți, de fapt
Soția lui Rareș Bogdan e frumoasă foc, putred de bogată, dar stă departe de lumina reflectoarelor! Chiar și așa, tot a ieșit la iveală un detaliu neașteptat despre căsnicia lor. Ce înțelegere uluitoare au făcut cei doi soți, de fapt
Redactia.ro
Culiță Sterp, in DOLIU. El și familia lui trec prin clipe grele 👇🖤 Boala nemiloasa care le-a rapit-o pe Cristina
Culiță Sterp, in DOLIU. El și familia lui trec prin clipe grele 👇🖤 Boala nemiloasa care le-a rapit-o pe Cristina
Weekend negru pentru o singură zodie. Primele zile din octombrie aduc o cumpănă greu de uitat
Weekend negru pentru o singură zodie. Primele zile din octombrie aduc o cumpănă greu de uitat
Serialul care a ajuns pe locul 1 pe Netflix și are doar 4 episoade. Misterul care îi ține pe spectatori în fața ecranelor
Serialul care a ajuns pe locul 1 pe Netflix și are doar 4 episoade. Misterul care îi ține pe spectatori în fața ecranelor
Ordinul de Malta. Ce este, de fapt, organizația care l-ar fi făcut „senator” pe Călin Georgescu
Ordinul de Malta. Ce este, de fapt, organizația care l-ar fi făcut „senator” pe Călin Georgescu
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Wooow, ce veste!! La 47 de ani o să fie din nou mămică!! Bebe nr. 3 e pe drum
Wooow, ce veste!! La 47 de ani o să fie din nou mămică!! Bebe nr. 3 e pe drum
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
Aceleași calorii, dar efect diferit în organism. Ce au descoperit cercetătorii despre alimentele ultraprocesate
Aceleași calorii, dar efect diferit în organism. Ce au descoperit cercetătorii despre alimentele ultraprocesate
Peste 80.000 de infecții respiratorii într-o săptămână în România. Cazurile sunt peste media ultimilor ani
Peste 80.000 de infecții respiratorii într-o săptămână în România. Cazurile sunt peste media ultimilor ani
Un tip de cancer asociat de obicei cu vârsta înaintată apare tot mai des la tineri. Creștere de 360% a cazurilor
Un tip de cancer asociat de obicei cu vârsta înaintată apare tot mai des la tineri. Creștere de 360% a cazurilor
Alimente care pot reduce riscul de tromboză. Ce poate favoriza îngroșarea sângelui
Alimente care pot reduce riscul de tromboză. Ce poate favoriza îngroșarea sângelui
TV Mania
Raiul pe pământ! Mirela Vaida trăiește într-o casă de vis, cu 5 camere, perete de sticlă spre pădure și piscină de 30.000 €. Cum arată locuința vedetei [GALERIE FOTO]
Raiul pe pământ! Mirela Vaida trăiește într-o casă de vis, cu 5 camere, perete de sticlă spre pădure și piscină de 30.000 €. Cum arată locuința vedetei [GALERIE FOTO]
Richard Abou Zaki a dat o petrecere de 30 de ani cum rar vezi! 10.000 mp, 25 de artiști și 12 chefi au fost parte din evenimentul spectaculos. Vezi imaginile!
Richard Abou Zaki a dat o petrecere de 30 de ani cum rar vezi! 10.000 mp, 25 de artiști și 12 chefi au fost parte din evenimentul spectaculos. Vezi imaginile!
Dezvăluirea momentului la Antena 1! Cine a propus-o pe Irina Fodor la «Asia Express» după plecarea Ginei Pistol: Mona Segall a spus adevărul
Dezvăluirea momentului la Antena 1! Cine a propus-o pe Irina Fodor la «Asia Express» după plecarea Ginei Pistol: Mona Segall a spus adevărul
Diana Munteanu și-a arătat vila de lux! 👀 Dressingul vedetei este impresionant: oglindă uriașă și o colecție de genți care fură imediat privirile. Cum arată locuința? Galerie foto
Diana Munteanu și-a arătat vila de lux! 👀 Dressingul vedetei este impresionant: oglindă uriașă și o colecție de genți care fură imediat privirile. Cum arată locuința? Galerie foto
CSID.ro
Gabriella de la „Insula Iubirii”, înainte de operațiile estetice. Cum s-a schimbat ispita în ultimii ani? Mulți nu au recunoscut-o
Gabriella de la „Insula Iubirii”, înainte de operațiile estetice. Cum s-a schimbat ispita în ultimii ani? Mulți nu au recunoscut-o
Vedeta a împlinit 60 de ani și a sărbătorit într-un mod neașteptat: s-a scăldat goală în ocean. „60 și recunoscătoare”
Vedeta a împlinit 60 de ani și a sărbătorit într-un mod neașteptat: s-a scăldat goală în ocean. „60 și recunoscătoare”
Victoria Principal, imagine rară din tinerețe. Cum arăta Pamela din „Dallas” în costum de baie și ce face actrița la 76 de ani
Victoria Principal, imagine rară din tinerețe. Cum arăta Pamela din „Dallas” în costum de baie și ce face actrița la 76 de ani
Bianca Rus este de nerecunoscut după ce a slăbit 70 de kilograme. Ce probleme de sănătate a avut din cauza asta
Bianca Rus este de nerecunoscut după ce a slăbit 70 de kilograme. Ce probleme de sănătate a avut din cauza asta
Libertatea
Vremea se răcește de luni în toată țara și vin ploile, lapoviță și ninsori la munte. Prognoza meteo ANM pentru 12 octombrie-9 noiembrie 2026
Vremea se răcește de luni în toată țara și vin ploile, lapoviță și ninsori la munte. Prognoza meteo ANM pentru 12 octombrie-9 noiembrie 2026
Ce floare bulboasă plantezi în noiembrie ca să te bucuri de ea în miezul iernii. Se poate replanta anul următor
Ce floare bulboasă plantezi în noiembrie ca să te bucuri de ea în miezul iernii. Se poate replanta anul următor
Un bărbat a prins în brațe o fetiță de șase ani care a căzut de la etajul trei, în fața unei clădiri, în Germania
Un bărbat a prins în brațe o fetiță de șase ani care a căzut de la etajul trei, în fața unei clădiri, în Germania
Cea mai murdară Dacie Dokker din România, cu buturugi în loc de suspensie, a ajuns la RAR Botoșani
Cea mai murdară Dacie Dokker din România, cu buturugi în loc de suspensie, a ajuns la RAR Botoșani
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton