Mirabela Grădinaru, din nou în atenția criticilor de modă. Detaliul de la Cotroceni care i-a făcut pe internauți să creadă că și-a pus rochia cu fața în spate

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Mirabela Grădinaru, partenera de viață a președintelui Nicușor Dan, a fost din nou intens discutată în mediul online după cea mai recentă apariție publică de la Palatul Cotroceni. Cu ocazia unui eveniment dedicat educației și tinerilor, desfășurat alături de reprezentanții American Councils for International Education, alegerea sa vestimentară a stârnit un val de reacții și glume pe rețelele de socializare.

A îmbrăcat Mirabela Grădinaru rochia invers? Care este adevărul

După ce imaginile oficiale de la Cotroceni au fost făcute publice pe pagina Administrației Prezidențiale, utilizatorii din online s-au grăbit să speculeze că rochia purtată de Mirabela Grădinaru părea îmbrăcată invers — „ca să nu se deoache”, după cum au glumit unii comentatori.

Cu toate acestea, designerii și stiliștii explică faptul că rochia era corectă din punct de vedere tehnic. Iluzia optică a fost creată pur și simplu de postura purtătoarei.

„Dacă ar fi purtat-o cu încredere și nu ar fi fost atât de stânjenită, i-ar fi venit perfect. Mirabela Grădinaru nu știe ce să facă cu mâinile, le folosește în dezavantajul ei. Apreciez faptul că și-a prins părul la această rochie. O sfătuiesc să poarte haine clasice total, nu lucruri moderne, până mai lucrează la atitudine, când apare în fața oamenilor”.”, a explicat designerul Florin Burescu pentru Click.

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Ce sfaturi îi dau stiliștii partenerei președintelui

Specialiștii în imagine subliniază că Mirabela Grădinaru face pași înainte în privința alegerilor vestimentare, dar mai are de lucrat la capitolul atitudine în fața camerelor de filmat. Ezitarea și postura rigidă creează pliuri inestetice pe haine, făcând ca piese croite impecabil să arate disproporționat, iar stările de stânjeneală la evenimente protocolare se reflectă direct în modul în care se poziționează în fotografii.

Pe de altă parte, stilistul a apreciat faptul că la această rochie a ales să își prindă părul, oferind un aer mai îngrijit ansamblului.

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Mirabela Grădinaru s-a aflat sub lupa criticilor și cu alte ocazii oficiale. În timpul vizitei din SUA, aceasta a fost criticată pentru alegerea unor haine care păreau să nu fie pe mărimea ei, având mâneci prea lungi și umeri căzuți, dar și pentru purtarea de imprimeuri încărcate sub sacouri.

„Din păcate, Mirabela Grădinaru nu a nimerit mărimea hainelor! Se vede și la umeri, că rochiile nu sunt pe mărimea ei, atârnă inestetic, iar mânecile sunt cu mult prea lungi. Îi recomand să nu mai poarte cordon la rochii, ci curele subțiri, sunt cu mult mai elegante. Iar dacă acoperă mai mult partea de sus, e necesar să poarte părul strâns la spate.

Atenție mare și la sacou! În momentul în care porți sacou, bluza trebuie să fie într-o singură culoare, uni, nicidecum în buline sau cu imprimeuri, așa cum greșit am mai văzut, în cazul ei. Detaliile de postură și de coafură sunt încă neîmbunătățite, dar este pe drumul bun. Pot spune că a înregistrat unele îmbunătățiri din punct de vedere stilistic”, a mai spus Florin Burescu.

De asemenea, la vizita oficială de la Kiev, a purtat o rochie creată de brandul Amalin by Andreea Raicu, modificată special la nivelul decolteului pentru a respecta preferințele sale modeste.

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Sursă foto: Facebook, Profimedia

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