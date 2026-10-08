Mario Fresh, din vacanță, direct la spital. Ce a pățit cântărețul la Paris și cum a apărut alături de iubita lui 

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Mario Fresh a mers cu iubita lui la Paris pentru a participa la un concert susținut de Celion Dion. Cei doi au plecat în Franța special pentru acest eveniment. Din păcate, artistul s-a confruntat cu o situație neplăcută și le-a spus urmăritorilor că va merge direct la spital, când ajunge în România.

Mario Fresh, incident în Franța

Cântărețul își ține fanii la curent cu tot ce face, motiv pentru care le-a făcut un adevărat vlog din vacanța în Franța. El le-a povestit că merge la concertul lui Celine Dion, însă înainte de asta, le-a explicat urmăritorilor că are probleme de sănătate cu care se confruntă de aproximativ două săptămâni.

Artistul se confruntă cu o enterocolită sau o posibilă indigestie care durează de 11 zile și din cauza căreia mănâncă doar pâine prăjită. Fiind în vacanță, lui Mario Fresh i s-a făcut poftă de o bere, motiv pentru care și-a satisfăcut pofta, însă nu fără consecințe.

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El a spus că imediat ce ajunge în România, va merge la spital să se trateze.

„Să vă fac un update… Suntem în Paris, în seara asta urmează să o vedem pe scenă pe Celine Dion, să ascultăm cea mai frumoasă voce de pe pământul ăsta. De 11 zile trec printr-o… cum să o numesc… enterocolită, indigestie… În fine, nu sunt deloc bine cu stomacul. Acum nu stau să vă explic foarte multe, că n-am ce să vă explic.

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Iubita mea se simte foarte bine, mănâncă un somon, mănâncă pâine prăjită, ceea ce mănânc și eu de 11 zile. Și altceva nu bag! Dar astăzi am cedat și am băut o bere. Oare ce se poate întâmpla dacă am băut și eu o bere pe enterocolita asta de 11 zile? Ce pățesc? Că oricum sunt rău… Când ajung acasă vineri, direct la spital mă duc, să stau acolo până mă fac ăia bine, că eu nu mai pot. Noroc, să fim sănătoși”, a spus Mario Fresh pe InstaStory.

Cine este iubita lui Mario Fresh

Artistul și-a refăcut viața după ce s-a despărțit de Alexa Eram. El s-a afișat alături de Miruna Gavrilă, cea cu care a și început o relație la câteva luni după ce s-a despărțit de fiica vedetei PRO TV.

Artistul se află în vacanță cu iubita lui, cu care este împreună de aproximativ doi ani. Cei doi s-au cunoscut printr-o prietenă comună.

Miruna are 26 de ani, este din Galați și a studiat Medicina Dentară la Universitatea Titu Maiorescu din București.

„Ne-am cunoscut printr-o prietenă comună. Ea ne-a adus cumva în același loc. Ne-am mișcat destul de repede. De prima dată când ne-am întâlnit era de parcă ne cunoșteam de foarte mult timp. Totul a fost natural”, a spus tânăra în cadrul emisiunii „Furnicuțele” de la Antena 1.

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