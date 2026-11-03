Mirabela Grădinaru, mesaj înduioșător la lansarea primei clinici pentru copiii cu diabet: „Nicio familie nu ar trebui să treacă singură prin așa ceva”

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Fără haine bătătoare la ochi sau dorința de a ieși în evidență cu orice preț, Mirabela Grădinaru a ales din nou simplitatea. Partenera președintelui Nicușor Dan a fost prezentă la lansarea campaniei pentru prima clinică universitară integrată dedicată copiilor cu diabet și boli de nutriție din România, la Spitalul Clinic CF2 din București.

Mirabela Grădinaru, ținută modestă la lansarea primei clinici pentru copiii cu diabet

Pentru acest eveniment medical și social, Mirabela Grădinaru a purtat o ținută simplă în nuanțe de gri: o bluză lejeră cu mâneci lungi și o fustă midi în aceeași culoare, asortate cu cizme negre cu toc și un lănțișor fin. Cu părul prins la spate și un machiaj natural, apariția sa a lăsat în prim-plan cauza pentru care s-a aflat acolo: sprijinirea copiilor și a părinților care trec prin momente de cumpănă.

Stilul vestimentar al Primei Doamne pune în valoare naturalețea și se potrivește foarte bine cu natura evenimentului. Mirabela Grădinaru a preferat să păstreze atenția asupra cauzei pentru care a fost prezentă: sprijinirea copiilor diagnosticați cu diabet și boli metabolice.

Dincolo de prezența discretă, mesajul transmis de partenera șefului statului a fost unul cald și direct, vorbind deschis despre cât de greu este pentru o familie să primească o astfel de veste.

Mirabela Grădinaru, mesaj emoționant despre copiii bolnavi

Dincolo de apariția vestimentară, Mirabela Grădinaru a transmis un mesaj despre impactul pe care diagnosticul unei boli îl are asupra întregii familii. Vorbind din perspectiva unui părinte, partenera președintelui a subliniat că îngrijirea unui copil bolnav nu se rezumă doar la tratament, ci presupune și sprijin emoțional, îndrumare și încredere.

„Ca mamă, ca părinte, știu că nimic nu ne pregătește pentru momentul în care aflăm că propriul copil suferă de o boală. În acele momente, apar foarte multe întrebări și foarte multe temeri și nevoia de a găsi oameni care să te îndrume, oameni care să-ți redea încrederea că vei putea merge mai departe.

De aceea, cred că atunci când vorbim de diabet și boli metabolice, nu vorbim doar despre un diagnostic. Vorbim despre copii care își doresc să se joace, să învețe, să se bucure de copilărie. Vorbim despre familii care încearcă, zi de zi, să își găsească echilibrul. Pentru aceste familii, nu este suficient un tratament.

Au nevoie de sprijin, de îndrumare și de oameni în care să aibă încredere. Această clinică nu este doar un nou spațiu medical. Este o șansă pentru fiecare copil și familia lui să găsească, într-un singur loc, expertiză, sprijin și răspunsuri.

Cred că unul dintre mesajele cele mai importante pe care acest proiect îl poate da este că nicio familie nu ar trebui să treacă singură printr-o astfel de încercare”, a declarat Mirabela Grădinaru.

Mesajul său a pus în prim-plan nu doar nevoile medicale ale copiilor, ci și dificultățile emoționale prin care trec părinții, care au nevoie de informații clare, specialiști și sprijin pe termen lung.

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Mirabela Grădinaru, alături de ministrul Sănătății la lansarea unui proiect medical de 1,5 milioane de euro

Evenimentul a fost organizat de Salvați Copiii România, în parteneriat cu Spitalul Clinic CF2 și Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București.

La întâlnire au fost prezenți și ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, președintele executiv al Salvați Copiii, Gabriela Alexandrescu, și rectorul UMF, Viorel Jinga.

Clinica va avea o suprafață de peste 800 de metri pătrați și va oferi atât spitalizare de zi și consultații de specialitate, cât și consiliere psihologică și lecții de nutriție. Toată investiția ajunge la 1,5 milioane de euro, din care s-au adunat deja 500.000 de euro. Pentru strângerea restului de bani, oricine dorește să ajute o poate face trimițând cuvântul „Salvez” prin SMS la numărul 8835, pentru o donație de 5 euro pe lună.

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Nevoia unui astfel de loc este uriașă: în România trăiesc peste 4.000 de copii diagnosticați cu diabet de tip 1, conform datelor prezentate de ministrul Sănătății. După discuții, participanții, alături de Mirabela Grădinaru, au vizitat și șantierul viitoarei clădiri unde vor fi tratați cei mici.

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Sursă foto: Facebook

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