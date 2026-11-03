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Nicoleta Luciu alimentează zvonurile despre divorț cu un nou mesaj criptic: „Fă-te că nu mă vezi, cum făceai și când plângeam”

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.  Actualizat 03.11.2026, 15:59
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Nicoleta Luciu alimentează zvonurile despre divorț cu un nou mesaj criptic. Nicoleta și Zsolt Csergo formează un cuplu discret din anul 2005, în ultimii ani, despre cei doi s-a speculat în repetate rânduri că ar fi la un pas de divorț.

Nicoleta Luciu alimentează zvonurile despre divorț cu un nou mesaj criptic

Nicoleta Luciu și Zsolt Csergo, soțul ei (2)IconVEZI  GALERIA  FOTO(1 / 16)

După mai bine de două decenii de relație cu Zsolt Csergo și patru copii, Nicoleta Luciu continuă să păstreze discreția privind viața personală. Deși s-a speculat în repetate rânduri de-a lungul anilor despre posibile probleme în cuplu, vedeta a demontat de fiecare dată zvonurile cu eleganță și optimism, declarând că relația lor este solidă. În ultima perioadă însă, Nicoleta a publicat mai multe mesaje criptice care alimentează zvonurile despre divorț.

Într-o postare recenta pe Instagram, Nicoleta a scris: „N-aș suporta să te văd cu altul! Fă-te că nu mă vezi, cum făceai și când plângeam”. Deși nu a menționat explicit pe cine vizează aceste cuvinte, mulți dintre urmăritori s-au întrebat dacă nu cumva acestea reflectă tensiuni în relația cu soțul său. Într-un alt videoclip, în care apărea îmbrăcată lejer, cu gluga trasă pe cap, actrița a adăugat pe fundal melodia „Impossible” a lui James Arthur și un mesaj la fel de enigmatic: „Ce iubești cel mai mult doare cel mai tare…”. Iar cu câteva zile înainte, vedeta a transmis: „Nu mi-e frică să fiu la pământ, de acolo vin…”.

„Unii bărbați au femei fericite lângă ei, alții puternice…”

Luna trecută, Nicoleta a mai împărtășit un mesaj despre relații. „Unii bărbați au femei fericite lângă ei, alții puternice…”, a transmis. Declarația a stârnit numeroase reacții, cu toate că vedeta a subliniat în repetate rânduri că între ea și soțul său nu există probleme. „Dacă e să ne luăm după presă, am divorțat de cel puțin 20 de ori. Nu trecem prin niciun episod mai puțin plăcut. Trecem printr-un episod frumos pentru mine, pentru că e o etapă a vieții mele pe care am început-o de curând”, a spus ea la Știrile Antena Stars, în august 2025.

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Un alt subiect care a ridicat semne de întrebare a fost absența verighetei din aparițiile sale publice. Nicoleta a explicat simplu: „În general, verighetele le punem la evenimente foarte importante, Revelioane, nunți, botezuri, pentru că în viața de zi cu zi nu port bijuterii. Eu gătesc în fiecare zi, ar trebui să scot bijuteriile de pe mână. Eu cred că o relație nu stă în purtarea unui inel, cred că relația în sine merge frumos în momentul în care există comunicare”.

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Nicoleta Luciu și Zsolt Csergo au fost realmente la un pas de divorț în anul 2013

În urmă cu mai mulți ani, Nicoleta a ales să părăsească lumina reflectoarelor pentru a se dedica familiei, mutându-se la Miercurea-Ciuc. Acum că toți copiii ei sunt adolescenți, fosta actriță a decis să revină în atenția publicului și găzduiește din vara anului 2025 podcastul „MOM by Nicoleta Luciu”. Nicoleta și soțul ei au patru copii, fiul cel mare, Zsolt Junior, și tripleții Kim, Kevin și Karoly, care sunt cei mai mari susținători ai ei.

Nicoleta Luciu și Zsolt Csergo au fost realmente la un pas de divorț în anul 2013, după ce afaceristul a înșelat-o pe actriță cu antrenoare de Kangoo Jumps Kinga Sebestyen. La vremea aceea, pentru binele celor patru copii ai lor, Nicoleta i-a oferit lui Zsolt o a doua șansă.

Foto: Instagram; Libertatea.ro

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