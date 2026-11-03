Dana Săvuică, din nou fericită pe plan personal. „Există cineva, da. Este o relație sănătoasă!” Ce a dezvăluit despre partenerul său

Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Dana Săvuică a făcut dezvăluiri sincere și emoționante despre modul în care și-a reconfigurat viața sentimentală după divorțul de Răzvan Stanciu, bărbatul alături de care a petrecut mai bine de două decenii. Fostul manechin a vorbit deschis despre motivele din spatele despărțirii, dar și despre noul capitol pe care îl trăiește astăzi alături de un partener care îi oferă echilibrul și libertatea de care are nevoie.

Privind retrospectiv, vedeta nu regretă deciziile luate în trecut și consideră că fiecare etapă a contribuit la maturizarea sa personală. Cu o abordare asumată și fără ocolișuri, Dana Săvuică oferă o lecție de demnitate despre cum poate fi reconstruită fericirea la vârsta maturității.

Adevărul despre divorțul după două decenii de căsnicie

Trecerea printr-un divorț intens mediatizat nu a fost un pas ușor pentru o persoană aflată constant sub lumina reflectoarelor. Cu toate acestea, decizia de a pune punct mariajului de peste 20 de ani a fost una conștientă, dictată de dorința de a rămâne fidelă propriilor principii.

„Când am ajuns în acest punct, am ales să fac acest lucru. Nu a fost din cauza unei nereușite, ci a marcat decizia de a continua drumul în viață pășind după propriile mele valori” – a explicat Dana Săvuică pentru viva.ro.

Citeşte şi: Ce spun designerii despre hainele și bijuteriile de la petrecerea PSD. „Se vede că e luată de la un brand de blănuri cu prețuri deloc de speriat!”

Citeşte şi: Adevărul despre haina de blană purtată de Sorina Docuz. Din ce material este fabricată și ce au transmis comercianții din Istanbul

Mecanismul unei relații durabile presupune respect reciproc, iar atunci când pilonii de bază se șubrezesc, separarea rămâne singura opțiune corectă pentru ambele părți.

„O căsnicie e un drum cu două sensuri, marcat de iubire, încredere și respect. Când nu mai există aceste valori, e mult mai sănătos și fair play să recunoști asta și să închei un capitol din viață” – a mai spus fostul model.

O nouă poveste de dragoste și rețeta unui cuplu matur

În prezent, viața amoroasă a vedetei a intrat într-o etapă senină. Dana Săvuică recunoaște că iubește din nou, însă de această dată bazele legăturii sunt trasate extrem de clar încă de la început, fără compromisuri inutile sau așteptări nerealiste.

„Există cineva, da. Amândoi am stabilit că această relație între doi oameni maturi, trecuți prin viață și cu propriile lor experiențe, va fi marcată de prietenie, libertate de exprimare și respect” – a explicat Dana Săvuică.

Trecerea anilor a ajutat-o să contureze un profil clar al bărbatului ideal, iar partenerul actual împlinește toate cerințele pe care vedeta le consideră esențiale pentru armonia în doi.

„Este o relație sănătoasă pentru că am pus toate cărțile pe masă de la început. Având în vedere că am un partener cu care împărtășesc viața, aș zice că umor, siguranță de sine, răbdare și toleranță” – a adăugat ea.

Foto – Facebook

Urmărește-ne pe Google News