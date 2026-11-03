Gest emoționant făcut de Walter Zenga pentru fosta soție. Ce mesaj i-a transmis Ralucăi de ziua ei

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Chiar dacă o căsnicie se încheie, respectul dintre doi oameni nu trebuie să dispară neapărat. Walter și Raluca Zenga arată că foștii parteneri pot rămâne în relații bune, mai ales când la mijloc sunt copii și ani buni petrecuți împreună. Zilele trecute, fostul mare portar italian a ținut să-i transmită o urare specială Ralucăi, cu ocazia zilei sale de naștere.

Walter Zenga, gest emoționant pentru fosta soție

Pe contul său de Instagram, antrenorul a publicat o fotografie în care apare alături de fosta soție, însoțită de un mesaj cald, scris în limba italiană: „Sunt momente care trec și altele care rămân. Cele mai frumoase sunt cele trăite împreună cu tine. La mulți ani, lubi!”.

Raluca nu a lăsat gestul fără răspuns. Ea a redistribuit postarea pe propria pagină și i-a mulțumit scurt, tot în italiană: „Gestul contează întotdeauna”. Schimbul lor de replici arată o maturitate rar întâlnită după un divorț, într-o lume în care multe despărțiri din showbiz se lasă cu scandaluri și reproșuri publice.

Cei doi s-au cunoscut la București, pe vremea când italianul antrena echipa FC Național. S-au căsătorit în mai 2005 și au format o familie timp de aproape 15 ani, stabilindu-se pentru o lungă perioadă în Dubai. Împreună au doi copii, Samira și Walter Junior. În 2020, drumurile lor s-au separat definitiv, iar actele de divorț au fost depuse în Dubai, după ce distanța și programul încărcat al antrenorului au răcit treptat relația.

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Walter și Raluca Zenga, o poveste de iubire care a durat aproape două decenii

Walter Zenga și Raluca Rebedea s-au cunoscut la București, în perioada în care fostul internațional italian antrena echipa FC Național. Între cei doi s-a înfiripat o poveste de dragoste care avea să dureze mulți ani, în ciuda diferenței de vârstă și a provocărilor aduse de cariera sportivă a lui Walter.

În mai 2005, cei doi și-au oficializat relația prin căsătorie. Au format unul dintre cele mai cunoscute cupluri din lumea sportului și a showbizului românesc, iar împreună au devenit părinții a doi copii, Samira și Walter Junior, cunoscut și sub numele de Nicolò.

Familia a locuit o perioadă în Dubai, oraș care a devenit un reper important în viața lor. În paralel, profesia de antrenor l-a purtat pe Walter Zenga prin mai multe țări, iar distanța a reprezentat, în timp, una dintre dificultățile relației.

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Ce relație au cei doi după divorț

După aproximativ 15 ani de căsnicie, în 2020, cei doi au decis să meargă pe drumuri separate.

Deși despărțirea a fost una dureroasă la acel moment, cei doi au evitat certurile televizate. În 2021, când au apărut speculații în presă despre rolul de părinte al lui Walter, Raluca a intervenit ferm pentru a-i lua apărarea: „Eu aș vrea să vorbesc doar despre copiii mei, pentru că în trecutul lui eu nu eram… Nu găsesc corect faptul că opinia publică l-ar putea judeca pe Walter ca fiind un tată care nu se implică sau ca un tată rece, distant, care nu are grijă de copiii lui. Doar pentru asta îmi permit să intervin acum. Cu copilașii noștri mici, de 8 și 11 ani, el a fost mereu un tată perfect”.

Asemenea gesturi frumoase s-au repetat și în ultima vreme. De pildă, în aprilie 2026, de ziua de naștere a lui Walter, Raluca a postat o poză cu el și cu fiul lor, alături de mesajul: „O zi de naștere foarte specială. La mulți ani!”.

După divorț, Raluca Zenga s-a dedicat creșterii copiilor și pasiunii sale pentru călătorii. Ea locuiește în continuare în Dubai și împărtășește pe internet impresii din locurile pe care le vizitează prin întreaga lume, de la Thailanda și Indonezia până în Insulele Azore. Despre felul în care își trăiește viața în prezent, ea spunea pe rețelele sociale: „Trăiesc foarte mult momentul în care mintea mea nu poate înțelege permanența. Dacă nu se întâmplă acum, nu există. Nu îmi place să accesez amintiri pentru a fi fericită, ci să creez mereu altele noi. Trăiesc totul ca și cum ar fi ultima oară”.

Relația actuală dintre Walter și Raluca Zenga demonstrează că o familie destrămată poate funcționa în continuare civilizat, iar trecutul frumos nu trebuie șters cu buretele atunci când prioritari rămân copiii.

Sursă foto: Facebook, Instagram

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