Reacția lui Gabi Bădălău după ce Claudia Pătrășcanu a cerut decăderea lui din drepturile părintești. „Am tăcut mult. Am înghițit multe nedreptăți!”

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Scandalul dintre Claudia Pătrășcanu și Gabi Bădălău continuă. Neînțelegerile dintre cei doi foști soți explodează din nou, după ce cântăreața a făcut un nou pas în instanță și a cerut decăderea omului de afaceri din drepturile părintești. Vizibil revoltat și afectat de gestul fostei partenere, Gabi Bădălău a rupt tăcerea și a transmis un mesaj tranșant în mediul online, mărturisind că fosta lui soție a depășit orice limită imaginabilă.

Conflictul s-a reaprins de la decizia afaceristului de a nu-și mai trimite fiul la Constanța, motivând că Nicolas locuiește deja de aproximativ cinci luni cu el în Capitală și își dorește să rămână acolo. În replică, artista l-a acuzat că îi ține copilul departe de ea și de fratele lui, mergând direct în fața judecătorilor pentru a-i tăia definitiv accesul la băieți.

Tăcerea s-a rupt definitiv! Reacția furibundă a afaceristului

După ani de zile în care susține că a înghițit numeroase umilințe doar pentru a-și proteja băieții, Gabi Bădălău mărturisește că acțiunea recentă a Claudiei Pătrășcanu i-a pus capac. Omul de afaceri își strigă durerea și revoltă pe rețelele de socializare, explicând motivul pentru care a ales să nu mai tacă.

„Astăzi, pentru mine, s-a umplut paharul! Scriu aceste rânduri cu o durere și o revoltă pe care cu greu le pot exprima în cuvinte. Am tăcut mult. Am înghițit multe nedreptăți. Am ales de nenumărate ori să nu răspund public, să nu alimentez conflicte, să nu expun lucruri din viața noastră privată. Am făcut-o pentru cei doi băieți ai mei, Nicolas și Gabriel. Pentru liniștea lor. Și pentru că, indiferent de ce s-a întâmplat între noi, Claudia rămâne mama copiilor mei” – a transmis Bădălău în mediul online.

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Miza financiară pălește în fața atacului la copii

Omul de afaceri recunoaște că scandalurile legate de bani și procesele de executare silită dintre ei au fost extrem de dure, dar consideră că atacul la rolul lui de tată întrece orice miză financiară.

„Am avut conflicte financiare, executări silite, procese și neînțelegeri legate de sume foarte mari de bani, inclusiv plăți despre care susțin că au fost făcute pentru întreținerea copiilor și care astăzi sunt contestate. Am ales să-mi caut dreptatea în instanță. Ceea ce am aflat astăzi depășește, pentru mine, orice conflict financiar și orice neînțelegere între doi foști soți.”

Cerințele uluitoare din instanță care au aruncat totul în aer

Ceea ce l-a scos cu adevărat din minți pe Gabi Bădălău sunt condițiile drastice pe care Claudia Pătrășcanu le-a cerut judecătorilor. Artista își dorește ca întâlnirile dintre tată și fii să devină de domeniul trecutului în formula actuală și să se desfășoare doar sub supraveghere strictă.

„Astăzi am aflat că mama copiilor mei a cerut în instanță decăderea din drepturile părintești. Astăzi am aflat că a solicitat să nu mai petrec vacanțele de vară din anii următori cu băieții mei! Astăzi am aflat că a cerut să nu mai pot petrece weekendurile cu ei, iar întâlnirile noastre să fie limitate la câteva ore, în prezența ei și a unui psiholog, la domiciliul ei!” – a mai transmis Bădălău.

Foto – Faceboob / Instagram

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