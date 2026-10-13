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Claudia Pătrășcanu, despărțită de patru luni de fiul ei cel mic: „Trăiesc cea mai mare durere a unei mame”. Reacția lui Gabi Bădălău

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.  Actualizat 13.10.2026, 10:15
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Claudia Pătrășcanu (46 ani) trece prin momente dificile după ce fiul ei, Nicolas, a rămas de patru luni în casa tatălui său. Copilul nu a mers nici la școală și în această perioadă nu și-a văzut nici fratele mai mare. Artista susține că are ordine judecătorești în favoarea ei, însă Gabi Bădălău (39 ani) refuză să îl aducă acasă sau la școală. Pe de altă parte, afaceristul spune că, de fapt, băiatul este cel care refuză să locuiască cu mama și bunica sa, iar el alege să fie alături de fiul său și să îi respecte dorința.

Claudia Pătrășcanu, strigăt de ajutor

Claudia Pătrășcanu susține că fiul ei, Nicolas, nu a mai fost adus acasă și nici la școală, ultimele patru luni petrecându-le în casa tatălui său. Cântăreața spune că deține un ordin judecătoresc prin care Gabi Bădălău este obligat să aducă copilul la școală, dar acest lucru nu se întâmplă.

„De aproape patru luni trăiesc cea mai mare durere a unei mame. Nu-mi mai pot înveli copilul seara, nu-l mai pot lua de mână să-l duc la școală, nu-l pot îmbrățișa și nu-l mai pot avea acasă, alături de fratele lui. Am trei hotărâri judecătorești. Ultima, pronunțată pe 9 octombrie, îl obligă pe tată să-l aducă pe Nicolas la școală. Astăzi, 12 octombrie, copilul NU a fost adus nici măcar la cursuri! Cum este posibil ca un copil de numai 9 ani să fie îndepărtat de casa în care a crescut, de mama lui, de școală, de colegi, de fotbal și, mai presus de toate, de fratele său? Ce vină au doi frați care au crescut împreună, care au împărțit aceeași copilărie, aceleași bucurii și îmbrățișări și care astăzi nu mai pot trăi unul lângă celălalt? Ce suflet trebuie să ai să desparți doi frați?”, a scris artista pe Facebook.

claudia patrascanu cu fiul eiIconVEZI  GALERIA  FOTO(1 / 10)

Claudia Pătrășcanu spune și că a solicitat ajutorul autorităților competente, însă situația copilului ei nu a fost încă rezolvată. Mai mult, se pare că un psiholog din cadrul DGASPC i-ar fi spus lui Nicolas că poate rămâne fără probleme în casa tatălui său, deși judecătorul i-a stabilit domiciliul la mamă.

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„De aproape patru luni solicit sprijinul instituțiilor competente. Am sesizat în repetate rânduri DGASPC Giurgiu, însă numeroase solicitări au rămas fără răspuns, iar situația copilului continuă să se agraveze. Am solicitat verificarea intervenției unei psihologe din cadrul DGASPC Giurgiu, care a discutat cu minorul la domiciliul tatălui în luna august, existând informații îngrijorătoare potrivit cărora copilului i s-ar fi transmis că nu reprezintă o problemă dacă refuză să revină la locuința stabilită judecătorește. Deși am cerut în repetate rânduri identitatea persoanei și clarificarea intervenției, nu am primit răspunsurile solicitate”, a continuat ea.

Claudia Pătrășcanu cere respectarea legii

În același timp, Claudia Pătrășcanu susține că fiul ei nu este dus la școală, fiind privat de dreptul la educație.

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„Cine protejează dreptul la educație al acestui copil? Cine verifică respectarea hotărârilor judecătorești? Cine răspunde pentru lunile de copilărie pierdute? Sunt MAMA acestui copil, pe care l-am crescut cu dragoste și atenție”, a subliniat artista.

De asemenea, Claudia Pătrășcanu face un apel la respectarea legii, dar și la protejarea dreptului la educație al fiului ei.

„Cred în Dumnezeu și în Justiție. Nu cer privilegii, ci doar respectarea legii, intervenția instituțiilor competente și protejarea copiilor mei. Copilăria nu se recuperează. Anii pierduți nu se întorc. Iar legătura dintre doi frați merită protejată mai presus de orice. Nicolas, mami te iubește infinit. Eu și fratele tău suntem aici, cu aceeași iubire și cu brațele deschise”, și-a încheiat artista postarea.

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Reacția lui Gabi Bădălău

Dacă de obicei preferă să nu ofere niciun fel de declarație, de data aceasta Gabi Bădălău a rupt tăcerea și a explicat că Nicolas este cel care își dorește să locuiască cu el și nu cu Claudia Pătrășcanu.

„Pentru toți cei care comentează, judecă și trag concluzii dintr-o postare pe Internet, fără să cunoască adevărul, am câteva întrebări. Știți ce se întâmplă cu adevărat în spatele ușilor închise? Știți ce li se spune copiilor mei? Știți prin ce au trecut și ce i-a determinat, la un moment dat, pe amândoi să refuze să se întoarcă la mama lor? Știți ce au declarat copiii în fața Poliției, a Protecției Copilului și a altor autorități? Știți ce au constatat reprezentanții DGASPC în urma intervențiilor? Știți că Nicolas și-a exprimat dorința de a locui cu tatăl său și de a merge la școală în apropierea domiciliului meu, inclusiv în fața unui judecător? V-ați întrebat vreodată DE CE un copil ajunge să refuze categoric să locuiască alături de mama și bunica lui? V-ați întrebat ce simte acel copil, ce îl doare, ce îl neliniștește și de ce își dorește atât de mult să rămână lângă tatăl său? Sau este mai simplu să condamnați un tată pentru că alege să fie lângă copilul lui?”, a scris Gabi Bădălău pe pagina sa de Instagram.

În același timp, afaceristul spune că în spatele ușilor închise se întâmplă mult mai multe decât sunt expuse de către Claudia Pătrășcanu. Acesta spune că preferă, însă, să nu vorbească public pentru a-și proteja copiii.

„Există declarații, documente, împrejurări și materiale pe care le cunosc și care nu apar în postările de pe internet. Aș putea spune mult mai multe. Aș putea prezenta public lucruri care ar schimba percepția unora. Dar aleg să nu transform viața privată a copiilor mei și conflictul dintre părinții lor într-un spectacol public. Nu vreau să îmi expun copiii și nici să îi rănesc printr-un război al declarațiilor. Celor care mă judecă le cer un singur lucru: nu confundați o postare emoționantă cu întregul adevăr. Ascultați și ce spune copilul. Respectați-i sentimentele”, a continuat Gabi Bădălău.

Gabi Bădălău: „Lupt pentru ca băieții mei să fie bine”

De asemenea, Gabi Bădălău a precizat că lupta pe care o duce nu este împotriva Claudia Pătrășcanu, ci pentru bunăstarea celor doi copii ai lor, care, spune el, au nevoie de ambii părinți pentru a fi fericiți.

„Lăsați instituțiile competente să stabilească faptele și să identifice soluțiile potrivite. Eu voi continua să colaborez cu autoritățile, să respect obligațiile legale și să fac tot ce depinde de mine pentru educația, liniștea și binele copiilor mei. Nu lupt împotriva mamei copiilor mei. Lupt pentru ca băieții mei să fie bine. Nu vreau să le iau dragostea nimănui. Nu vreau să îi despart. Nu vreau să câștig un război. Vreau să am doi copii fericiți, care să poată iubi și să fie iubiți de ambii părinți. Iar dacă pentru asta trebuie să îmi schimb întreaga viață, o voi face. Pentru că un copil nu are nevoie de părinți care să câștige unul împotriva celuilalt. Are nevoie de părinți care să nu renunțe la el. Iar eu nu voi renunța niciodată la copiii mei”, a mai scris afaceristul.

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Afaceristul spune că Nicolas își dorește să locuiască cu el

Potrivit lui Gabi Bădălău, Nicolas nu este ținut cu forța în casa sa, ci aceasta este alegerea copilului. Acesta spune că își dorește ca băieții lui să crească împreună și să nu fie nevoiți să aleagă între părinți.

„Îmi voi reorganiza viața, afacerile, activitatea și toate responsabilitățile. Pentru că Nicolas refuză categoric, în prezent, să locuiască alături de mama și bunica lui, iar eu consider că acest refuz trebuie înțeles, nu ignorat. Vreau să îl ajut să își continue școala, să se simtă în siguranță și să depășească această perioadă dificilă. DESPRE CEI DOI FRAȚI. Nimeni nu își dorește mai mult decât mine ca Nicolas și Gabriel să fie împreună. Sunt copiii mei. Îi iubesc la fel de mult și nu vreau ca vreunul dintre ei să fie pus în situația de a alege între părinți. Dar dacă vorbim despre dreptul fraților de a fi împreună, trebuie să vorbim și despre dreptul lor de a avea o relație apropiată cu ambii părinți. Și eu îmi doresc să petrec timp cu Gabriel. Și mie îmi este dor de el. Și eu am suferit atunci când programul de legături personale nu s-a desfășurat așa cum era stabilit”, a conchis Gabi Bădălău.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus mai multe imagini cu Claudia Pătrășcanu, Gabi Bădălău și copiii lor

Sursă foto: Instagram

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Nimic nu mișcă fără acordul pisicesc la Turnul de control Aeroportul Tuzla: „Dacă toate instituțiile ar proceda așa, aș plăti mai cu drag impozitele”
Nimic nu mișcă fără acordul pisicesc la Turnul de control Aeroportul Tuzla: „Dacă toate instituțiile ar proceda așa, aș plăti mai cu drag impozitele”
Ce mâncare și băutură vinde Andreea Esca în casa de la Porumbacu: „Oamenii apreciază”. Câte locuri de care are vedeta pentru turiști
Ce mâncare și băutură vinde Andreea Esca în casa de la Porumbacu: „Oamenii apreciază”. Câte locuri de care are vedeta pentru turiști
O țară din Europa vrea să permită profesorilor să folosească forța fizică pentru a scoate din clasă elevii-problemă
O țară din Europa vrea să permită profesorilor să folosească forța fizică pentru a scoate din clasă elevii-problemă
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