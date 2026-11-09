Justin Timberlake, apariție surpriză pe covorul roșu cu băieții lui. Artistul și-a arătat susținerea față de nepoata sa, Zaya, diagnosticată cu Sindrom Down

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Justin Timberlake și nepoata sa de 7 ani, Zaya, au strălucit pe podiumul show-ului anual Global Down Syndrome la Denver, pe 7 noiembrie. Alături de ei, au defilat și fiii artistului, Silas și Phineas, într-un moment plin de emoție.
Justin Timberlake, apariție surpriză pe covorul roșu cu băieții lui
Justin Timberlake a transformat o seară specială într-un moment memorabil pe 7 noiembrie 2026, când a pășit pe podiumul de modă alături de nepoata sa de 7 ani, Zaya, la cea de-a 19-a ediție a evenimentului caritabil „Be Beautiful Be Yourself”, organizat de Global Down Syndrome Foundation, în Denver.
Zaya, care suferă de sindrom Down și a fost anterior ambasador GLOBAL, a strălucit pe podium într-o rochie albă cu fundițe negre, în timp ce celebrul cântăreț și cei doi fii ai săi, Silas (11 ani) și Phineas (6 ani), au purtat ținute asortate, constând în jachete negre și pantaloni eleganți.
Într-un moment emoționant surprins pe rețelele sociale, Justin a ridicat-o pe Zaya în brațe, amândoi salutând mulțimea care i-a întâmpinat cu aplauze și urale. Cei doi au dansat împreună, alături de Silas și Phineas, înainte de a se retrage de pe podium sub privirile încântate ale publicului.
Justin Timberlake, în vârstă de 45 de ani, a împărtășit fragmente din seară și pe Instagram Stories, scriind: „Am mers aseară pe podium alături de frumoasa mea nepoată Zaya la show-ul @globaldownsyndrome. Mândru să fiu unchi!”
Evenimentul a fost unul de suflet pentru întreaga familie. În 2025, soția sa, actrița Jessica Biel, a avut ocazia să împărtășească un moment similar cu Zaya. Purând o rochie neagră elegantă, Jessica a făcut echipă cu nepoata ei, care a ales atunci o rochie roz cu flori, într-o altă seară de neuitat.
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