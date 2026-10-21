Cine este Doinița Barbu, soția ministrului Agriculturii, Florin Barbu. Are doi copii și lucrează în sectorul public din Olt

Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Discretă, dar cu un rol esențial în echilibrul uneia dintre cele mai puternice familii din politica românească, Doinița Barbu a preferat de-a lungul anilor să rămână departe de lumina reflectoarelor. Soția ministrului Agriculturii, Florin Barbu, și-a construit în paralel propria carieră profesională, îmbinând rolul de mamă cu activitatea în sectorul public din județul Olt.

Cine este Doinița Barbu

Soția deputatului PSD și ministru al Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Florin Barbu, este o prezență extrem de rezervată în spațiul public. În timp ce partenerul ei de viață ocupă prima pagină a ziarului prin funcțiile guvernamentale, Doinița Barbu s-a concentrat pe familie și comunitatea locală din Slatina.

Viața privată a celor doi este guvernată de discreție, iar evenimentele de familie sunt păstrate cu grijă departe de presa de scandal, dovedind că echilibrul personal este o prioritate pentru ambii soți.

Familia este centrul universului pentru Doinița Barbu. Împreună cu ministrul Agriculturii, aceasta are doi copii – o fată și un băiat, după cum se arată pe profilul lui Florin Barbu de pe pagina Guvernului. Doinița Barbu s-a implicat activ în creșterea și educația acestora, încercând să le ofere o copilărie cât mai normală, protejată de presiunea pe care o poate aduce o carieră politică la nivel înalt.

Citește și: Fostă participantă la „Next Top Model”, arestată pentru violență domestică împotriva partenerului

Citește și: George Simion, anunț din Plenul Parlamentului: „A fost strâns Bolojan cu ușa, a fost amenințat”

Cum a ajuns la Compania de Apă Olt S.A.

Din punct de vedere profesional, Doinița Barbu are o pregătire în domeniul economic/administrativ, funcționând de mulți ani în sectorul public și de utilități din Olt.

Unul dintre cele mai discutate capitole din cariera sa este activitatea în cadrul Companiei de Apă Olt S.A. (operatorul regional de servicii de apă și canalizare din județ). Intrarea sa în această structură a venit pe fondul activității de lungă durată desfășurate în administrația locală din Slatina, unde soțul ei a ocupat în trecut funcții importante, precum cea de director al Direcției Venituri din cadrul Primăriei Slatina.

Doinița Barbu a ocupat poziția de șef birou/serviciu în cadrul Companiei de Apă Olt S.A., având atribuții administrative și de gestionare a resurselor interne, menținându-și un parcurs profesional constant în această instituție.

Citește și: Diana Buzoianu, mesaj după ce a încheiat mandatul la Ministerul Mediului: „Avem enorm de multe de îndreptat”

Citește și: Mesajul lui Ilie Bolojan, după încheierea mandatului de prim-ministru interimar: „Am arătat că se poate guverna și fără minciună”

Ce avere are familia ministrului Florin Barbu

Potrivit declarațiilor oficiale de avere depuse de ministrul Florin Barbu, veniturile și bunurile familiei sunt transparente:

Terenuri și locuințe: Familia deține terenuri intravilane și o casă de locuit în Slatina, județul Olt.

Familia deține terenuri intravilane și o casă de locuit în Slatina, județul Olt. Venituri din salarii: Doinița Barbu încasează un salariu anual din funcția deținută la Compania de Apă Olt S.A., care se adaugă la indemnizația de ministru/deputat obținută de Florin Barbu.

Doinița Barbu încasează un salariu anual din funcția deținută la Compania de Apă Olt S.A., care se adaugă la indemnizația de ministru/deputat obținută de Florin Barbu. Economii și conturi: Declarațiile de avere menționează conturi bancare destinate cheltuielilor curente și economiilor de familie, fără a afișa achiziții exorbitante de proprietăți de lux sau afaceri mari pe nume propriu.

Florin Barbu a menționat public și în declarația de avere că joacă ocazional la pariuri sportive și jocuri de noroc. În trecut, acesta a declarat un câștig de aproximativ 14.000 – 15.000 de lei obținut din pariuri sportive. Chestionat în emisiuni TV pe marginea acestui subiect, el a declarat că este un hobby ocazional pe care îl practică în timpul liber, potrivit Antena 3.

Sursă foto: Facebook

Urmărește-ne pe Google News