Diana Buzoianu, mesaj după ce a încheiat mandatul la Ministerul Mediului: „Avem enorm de multe de îndreptat”

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Diana Buzoianu a transmis un mesaj românilor, după ce și-a încheiat mandatul la Ministerul Mediului. Ministra părăsește funcția la o zi după ce Luca Niculescu cu miniștrii săi au primit aviz favorabil din partea Parlamentului.

Diana Buzoianu, după încheierea mandatului

Diana Buzoianu a transmis un mesaj pe Facebook, la câteva ore după ce și-a încheiat mandatul de ministru al Mediului, după un an și patru luni. Aceasta a făcut parte din Guvernul Ilie Bolojan, care a fost demis prin moțiune de cenzură de AUR și PSD.

„Vă mulțumesc! A fost o onoare să pot munci pentru România, din rolul de ministră în Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor. Un an și 4 luni pline, cu enorm de multe proiecte lansate și cu reforme deblocate. Munca noastră continuă într-o nouă etapă. Avem enorm de multe de îndreptat ca fiecare dintre noi să aibă toate drepturile protejate și să ducă o viață demnă în România”, a scris ea în mediul online.

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Andreea Raicu, despre Diana Buzoianu și Oana Țoiu

După plecarea Dianei Buzoianu de la Ministerul Mediului, Andreea Raicu a ținut să vorbească, pe Instagram, despre implicarea ministrei în politica românească, dar și în problemele României.

„Vorbim mult despre ce ne revoltă în politica românească. Astăzi vreau să vorbesc despre două femei care îmi dau speranță: Diana Buzoianu și Oana Țoiu. Le urmăresc și mă gândesc cât de greu trebuie să fie să încerci să schimbi lucruri într-un sistem în care atât de mulți au interesul să le păstreze exact așa cum sunt. Să ceri explicații, să deranjezi, să îți susții deciziile și să o iei de la capăt, în mijlocul atacurilor. Le respect pentru curajul acesta. Pentru că, din ceea ce văd, principiile lor se regăsesc și în ceea ce fac”, a scris Andreea Raicu.

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Vedeta nu a uitat-o nici pe Oana Gheorghiu, care a ocupat funcția de vicepremier.

„Și vreau să o amintesc aici și pe Oana Gheorghiu. O altă femeie pe care o respect pentru implicare și pentru hotărârea de a contribui la schimbare. Ca femeie, mă bucur să le văd implicate în viața publică. Știu cât de repede se mută discuția de la ce spune o femeie la felul în care arată, vorbește sau „îndrăznește” să se comporte. Și câtă energie îți trebuie ca să continui să îți faci treaba în ciuda tuturor atacurilor”, a continuat Andreea Raicu.

Aceasta și-a subliniat susținerea față de femeile care au avut un impact în politica românească, care au știut cum să aducă o schimbare în bine în ultimele luni.

„Cred că avem și noi o responsabilitate: să spunem când apreciem un om. Să fim vocali și când vedem ceva bun. Susținerea nu înseamnă să renunțăm la întrebări sau la spiritul critic. Diana, Oana, Oana, vă respect pentru felul în care vă susțineți principiile și pentru curajul de a duce aceste lupte. În mijlocul atâtor atacuri, cred că meritați să auziți și asta”, a subliniat ea.

Sursă foto: Instagram, Facebook

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