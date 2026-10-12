Călin Georgescu, mesaj pe Facebook deși nu are acces la internet: „Țara noastră trece prin vremuri grele, de mare încercare”. Cristela Georgescu, afirmații halucinante: „Nivelul cenzurii din România este de neimaginat”

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Călin Georgescu, reținut în Arestul Central din București, a transmis un mesaj pe pagina sa de Facebook, deși se presupune că nu ar trebui să aibă acces la internet. Fostul candidat la prezidențiale, arestat pentru 30 de zile, a cerut o măsură mai blândă, decizia fiind așteptată la Tribunalul București.

Călin Georgescu, mesaj din Arestul Central

Călin Georgescu, fost candidat la prezidențiale, aflat în prezent în Arestul Central din București, a transmis un mesaj susținătorilor săi. Acesta le-a mulțumit pentru sprijinul oferit, subliniind legătura puternică ce îi unește, în ciuda distanței și a zidurilor care îi separă.

„Dragii mei din țară și de pretutindeni, Vă mulțumesc! Deși nu vă văd, pe unii vă aud, iar pe alții vă simt. Și, în fiecare zi, copleșit de iubirea voastră, v-o întorc înmiit”, a scris Georgescu pe Facebook.

Reținut pentru 30 de zile, Călin Georgescu a transmis un mesaj plin de speranță și credință: „Fiecare glas care ajunge până la mine, fiecare gând bun și fiecare rugăciune venite de departe îmi spun că nici distanța, nici zidurile nu pot despărți oamenii uniți în această Lucrare. Și știm cu toții că, pe cât de mare este Lucrarea, pe atât de mari sunt și încercările”.

În același context, fostul politician și-a îndemnat susținătorii să rămână uniți și să se roage pentru binele țării.

„Țara noastră trece, într-adevăr, prin vremuri grele, de mare încercare. Să ne rugăm cu toții lui Dumnezeu, cu adâncă smerenie, pentru binele ei. Credința noastră se desăvârșește prin încercări și răbdare. În lumina Adevărului, mai devreme sau mai târziu, minciuna se va arde singură”, a continuat fostul candidat la alegerile prezidențiale din 2024.

În paralel, câțiva dintre susținătorii săi au organizat proteste în fața Arestului Central, atrăgând atenția autorităților. Jandarmeria a emis mai multe amenzi în urma acestor manifestații.

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Cristela Georgescu, mesaj halucinant într-un interviu acordat americanului Alex Jones

În același timp, Cristela Georgescu a acordat un interviu conspiraționistului american Alex Jones, căruia i-a spus că în România de astăzi este mai rău ca în România comunistă. Potrivit acesteia, cenzura este „de neimaginat”, iar țara noastră se află sub dicatură.

„Nivelul cenzurii din România este de neimaginat. De neimaginat. Copilăria mea s-a desfășurat în timpul dictaturii familiei Ceaușescu. Nici înainte de 1989 nu am văzut așa ceva, pentru că ceea ce trăim astăzi este și mai periculos. Iar dictatura din România de astăzi este mai rea decât dictatura de dinainte de 1989”, a spus Cristela Georgescu în interviul acordat americanului Alex Jones.

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Mai mult, soția lui Călin Georgescu a afirmat că o țară în care soțui ei s-ar fi aflat la putere nu s-ar fi confruntat niciodată cu abuzuri de putere sau cu acțiuni în forță îndreptate împotriva cetățenilor.

„Adevărul este că democrația a murit în România și că tirania devine tot mai puternică în fiecare zi. Dar, pentru că poartă un chip omenesc, chipul unei minciuni, nu o vedem. Minciuna umblă liberă, îmbrăcată în hainele adevărului. O Românie în care Călin Georgescu ar fi fost președinte nu ar fi permis niciodată să se întâmple asemenea lucruri. Înțeleg că suntem cu toții împreună. Vreau ca fiecare să știe că oricine poate ajunge în locul lui, pentru că el este un om obișnuit, venit din rândul oamenilor, care a câștigat alegerile”, a mai zis Cristela Georgescu.

Sursă foto: Hepta, Profimedia

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