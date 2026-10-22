Al cincilea dosar penal pentru Călin Georgescu. Procurorii îl acuză de salut legionar

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Problemele judiciare ale lui Călin Georgescu continuă să se acumuleze. Fostul candidat la alegerile prezidențiale este urmărit penal într-un nou dosar, fiind vorba despre cea de-a cincea cauză penală deschisă pe numele său. Instrumentat de Parchetul de pe lângă Judecătoria Buftea, noul dosar aduce acuzații grave legate de promovarea simbolurilor fasciste și legionare.

Noul dosar de la Buftea și acuzațiile de propagandă legionarǎ

Potrivit surselor judiciare, noile acuzații vin după un episod petrecut în luna octombrie a anului 2025. Călin Georgescu este acuzat că ar fi făcut salutul legionar în fața susținătorilor săi care îl așteptau în fața sediului Poliției Buftea, unde politicianul se prezentase pentru a semna registrul aferent măsurii controlului judiciar, notează Hotnews.

Procurorii l-au audiat pe Georgescu direct în Arestul Central al Poliției Capitalei, unde acesta se află încarcerat din data de 29 septembrie. În cadrul procedurilor, fostul candidat a ales să nu colaboreze cu anchetatorii, refuzând să dea orice declarație și invocând dreptul constituțional la tăcere.

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Suspiciuni privind sabotarea mijloacelor tehnice ale anchetatorilor

Audierile pentru noul dosar vin la scurt timp după ce Călin Georgescu a fost audiat și de către procurorii DIICOT într-o altă cauză penală, cea de-a patra. În acel dosar, anchetatorii îl suspectează că ar fi încercat să perturbe investigațiile judiciare prin distrugerea unor echipamente.

Procurorii susțin că Georgescu ar fi cerut distrugerea unor dispozitive folosite de organele judiciare, având drept scop alterarea datelor informatice și deteriorarea mijloacelor tehnice utilizate în cadrul anchetei.

Urmează o decizie crucială privind măsura preventivă

Aflat în prezent în arest preventiv într-un dosar de înșelăciune coordonat de DIICOT, Călin Georgescu mai este judecat pe fond și în alte cauze ce vizează propaganda legionară, precum și complicitatea la o tentativă de lovitură de stat.

Situația sa privativă de libertate ar putea suferi modificări, în condițiile în care Tribunalul București a decis anterior înlocuirea arestului preventiv cu cel la domiciliu. Decizia finală rămâne însă la latitudinea Curții de Apel București, care urmează să se pronunțe asupra contestației formulate de procurori împotriva msurii mai blânde.

Foto – Hepta

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