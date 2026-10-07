Cristela Georgescu a povestit ce s-a întâmplat în ziua în care Călin Georgescu a fost reținut: „Am auzit voci pe scări și am văzut lanterne și am fost convinsă, pentru că nu vorbeau tare, că sunt hoții”

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Cristela Georgescu (56 ani) a povestit ce s-a întâmplat în ziua în care soțul ei, Călin Georgescu (64 ani), a fost reținut în dosarul de înșelăciune. Potrivit acesteia, soțul ei și unul dintre copiii lor plecaseră foarte devreme, iar ea era acasă cu cel de-al doilea copil, dar și cu tatăl ei, în vârstă de 90 de ani. Soția fostului candidat la alegerile prezidențiale dormea când a auzit zgomote și s-a gândit, inițial, că ar putea fi mercenari, iar mai apoi spune că s-a liniștit când a văzut că era vorba de poliție.

Cristela Georgescu, despre ziua în care polițiștii au descins în casa ei

Pe 21 septembrie 2026, în jurul orei 6 dimineața, mascații au descins în locuința fostului candidat la președinție, Călin Georgescu, în timp ce acesta era ridicat din trafic de către procurorii DIICOT.

În dimineața respectivă, Cristela Georgescu se afla acasă împreună cu tatăl său, în vârstă de aproape 90 de ani, și cu fiul ei, Petru.

„În paralel, în acest timp, acasă, eu eram cu tata de aproape 90 de ani și cu Petru. În timp ce domnul Călin Georgescu era săltat de la bazin, ei deschideau la noi. Deci la ora 6 și 2 secunde au spart poarta. Eu am auzit un zgomot, poarta trântindu-se, dar am crezut că, așa din somn, doar plecaseră ei și au închis-o mai zgomotos. Apoi, am auzit voci așa pe scări și am văzut lanterne și am fost convinsă, pentru că nu vorbeau tare, că sunt hoții. Mi-am făcut așa o cruce și m-am rugat. Nu credeam că e viața mea, speram să fie un vis”, a povestit Cristela Georgescu în emisiunea Marius Tucă Show.

Inițial, soția lui Călin Georgescu a crezut că este atacată de mercenari și s-a temut pentru viața ei, dar și a celor dragi.

„Și apoi, am văzut pe cineva cu o armă și m-am gândit… Știți că noi am mai primit niște amenințări de pe la grupări din astea, mă rog, să zicem, de mercenari. Și atât am strigat: vă rog, nu, că sunt copiii. Adică tot ce-mi doream era să mor eu prima, ca să nu văd mai departe ce se întâmplă. Vă dați seama, în secundele acelea, mă gândeam oare ce o să zică Călin când o să vină și o să ne găsească aici întinși pe jos”, a continuat ea.

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Soții Georgescu și-au pregătit copiii pentru un astfel de scenariu

Cristela Georgescu spune că se aștepta încă de anul trecut ca mascații să intre peste ei, astfel că a decis să își pregătească copiii, Petru și Pavel, pentru ziua în care acest lucru se va întâmpla, iar tatăl lor va fi arestat.

„Apoi au intrat din ce în ce mai mulți și m-au întrebat așa: arme, droguri aveți? Atunci mi-am dat seama cine sunt și m-am liniștit cumva. Copiii erau pregătiți încă de anul trecut. Eu le-am arătat filme, le-am arătat cum se întâmplă. A trebuit să-i pregătesc pentru asta, pentru că mă așteptam la un moment dat”, a dezvăluit soția lui Călin Georgescu.

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Cristela Georgescu, despre cum a fost arestat Călin Georgescu în trafic

În paralel cu descinderile de acasă, Călin Georgescu era oprit din drum de mascați în timp ce se afla în trafic, îndreptându-se spre bazin alături de fiul său, Pavel.

„În acea dimineață, ei au ajuns acolo, au intrat în incinta unde se parchează mașina. Chiar Pavel mi-a povestit, a zis: mamă, la un moment dat au trecut trei Dacii în viteză mare, apoi cinci dube, mamă, și niște mașini mici care nu se mai terminau. Călin i-a spus să stea liniștit, și-a dat seama imediat ce se întâmplă… Au venit și i-au spus că trebuie să-i urmeze. Călin i-a spus lui Pavel să meargă la antrenament și asta a fost. L-au luat și au venit cu el acasă”, a precizat Cristela Georgescu.

Călin Georgescu, fost candidat la alegerile prezidențiale din 2024, este cercetat într-un dosar referitor la constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată. Prejudiciul se ridică la peste 1,1 milioane de euro.

În dimineața zilei de 21 septembrie, procurorii DIICOT, împreună cu polițiștii Direcției de Investigații Criminale, au desfășurat cinci percheziții în București și în localitățile Mogoșoaia, Ciolpani și Buftea.

Sursă foto: Facebook

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