Elena Udrea o vede pe Cristela Georgescu în funcția de președinte: „Are șanse. Vorbește bine, știe ce spune, este o femeie elegantă”

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Elena Udrea aduce în atenție o posibilă candidatură la Președinția României a Cristelei Georgescu, soția fostului candidat Călin Georgescu, considerând că aceasta ar putea deveni o figură puternică pe scena politică. Deși nu o cunoaște personal, fosta ministră a Turismului apreciază modul în care aceasta gestionează situațiile dificile.

Elena Udrea crede că Cristela Georgescu ar putea câștiga alegerile prezidențiale

Pe parcursul ultimelor patru zile, Cristela Georgescu a fost prezentă la sediul DIICOT, alături de soțul său, pentru percheziții informatice și audieri. În ciuda situației dificile, imaginea sa de femeie puternică, elegantă și devotată, a atras atenția tuturor.

Elena Udrea, fostă politiciană, a oferit o declarație surprinzătoare despre potențialul Cristelei Georgescu de a deveni o figură marcantă pe scena politică.

„Nu o cunosc (n.r. pe Cristela Georgescu). Doar de la televizor. Apreciez că este o femeie foarte puternică. Foarte puternică. Am văzut reacțiile susținătorilor. Eu cred că, dacă ar fi alegeri prezidențiale, în contextul acesta și de victimizare cu ce se întâmplă cu Călin Georgescu, are șanse să iasă președinte sau, în orice caz, să pună mari probleme unui candidat la Președinția României”, a spus Udrea la România TV.

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De ce crede Udrea că ar fi o bună candidată

Cristela Georgescu este descrisă de aceasta ca fiind o mamă devotată, o femeie care trece cu demnitate prin aceste momente dificile, lucru ce o face să rezoneze cu publicul larg.

„Vorbește bine, știe ce spune, arată bine, este o femeie elegantă. Este o mamă devotată, iar asta contează foarte mult. Are o familie frumoasă. Trece prin această experiență grea, cu demnitate, iar lucrurile acestea contează. Astăzi, dacă ar candida, are șanse să fie președinte”, a adăugat Elena Udrea.

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Cristela Georgescu, declarații halucinante despre România

Pe de altă parte, Cristela Georgescu a acordat de curând un interviu americanului conspiraționist Alex Jones, în care a afirmat că „democrația a murit în România” și că „tirania devine din ce în ce mai puternică”.

„Adevărul este că democrația a murit în România și că tirania devine tot mai puternică în fiecare zi. Dar, pentru că poartă un chip omenesc, chipul unei minciuni, nu o vedem. Minciuna umblă liberă, îmbrăcată în hainele adevărului. O Românie în care Călin Georgescu ar fi fost președinte nu ar fi permis niciodată să se întâmple asemenea lucruri. Înțeleg că suntem cu toții împreună. Vreau ca fiecare să știe că oricine poate ajunge în locul lui, pentru că el este un om obișnuit, venit din rândul oamenilor, care a câștigat alegerile”, a spus Cristela Georgescu.

Mai mult, aceasta a comparat România de astăzi cu România lui Ceaușescu, susținând că acum este mult mai rău ca atunci.

„Nivelul cenzurii din România este de neimaginat. De neimaginat. Copilăria mea s-a desfășurat în timpul dictaturii familiei Ceaușescu. Nici înainte de 1989 nu am văzut așa ceva, pentru că ceea ce trăim astăzi este și mai periculos. Iar dictatura din România de astăzi este mai rea decât dictatura de dinainte de 1989”, a mai spus Cristela Georgescu în interviul acordat americanului Alex Jones.

Sursă foto: Facebook, Dumitru Angelescu

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