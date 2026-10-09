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Victor Ponta îi cere lui Ilie Bolojan să susțină Guvernul Luca Niculescu. „Să fii aliat cu niște nebuni scandalagii, înseamnă să duci o viață obositoare!”

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.  Actualizat 09.10.2026, 16:31
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Victor Ponta a lansat un mesaj public direct către liderul liberal Ilie Bolojan, solicitându-i să acorde sprijinul politic necesar pentru învestirea Guvernului condus de Luca Niculescu. În contextul unei crize politice prelungite, după ce mai multe tentative de formare a Executivului au eșuat, Ponta susține că PNL riscă să fie identificat drept singurul responsabil pentru blocajul instituțional dacă nu va vota noul cabinet propus.

Riscul izolării politice și mitul „bugetului furat”

Victor Ponta avertizează că o eventuală respingere a noului premier desemnat va atrage toate consecințele negative asupra liberalilor. Fostul premier consideră că Ilie Bolojan este conștient de gravitatea situației și că o blocare a Executivului ar aduce prejudicii uriașe imaginii PNL.

„Pentru mine, acum este foarte clar și logic faptul că Ilie Bolojan înțelege situația – și că așteaptă de la Luca Niculescu o «ieșire diplomatică». Dacă nu trece nici Guvernul «Luca Niculescu» din cauza PNL, iar el rămâne blocat, fără puteri, la Palatul Victoria, situația țării va fi catastrofală. El va fi identificat drept principalul vinovat și responsabil, cel care «se ține de scaun» în timp ce totul în jur se prăbușește”, a punctat Victor Ponta într-o postare pe Facebook.

Totodată, Ponta a respins ferm acuzațiile venite din spațiul public conform cărora PSD ar putea gestiona fondurile publice în interes propriu, amintind că pârghiile financiare rămân în mâinile liberalilor.

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„Când la Ministerul de Finanțe rămâne Alexandru Nazare — adică ministrul din guvernul tău —, iar premier este Luca Niculescu, este absolut neserios să afirmi că «pesediștii vor distruge bugetul pentru baronii și primarii lor». Ilie Bolojan știe la fel de bine ca mine că niciun leu nu iese din Guvernul României fără semnăturile ministrului de Finanțe și ale premierului”, a adăugat fostul prim-ministru.

Atac dur la adresa USR și motivele căderii Guvernului

În analiza sa, Victor Ponta a pus eșecul fostei formule guvernamentale pe seama partenerilor de alianță din USR, susținând că atitudinea acestora a provocat respingerea Executivului în Parlament. Fostul lider PSD consideră că PNL trebuie să se delimiteze de această formațiune pentru a-și păstra credibilitatea politică pe termen lung.

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„Guvernul «Bolojan» a fost demis de Parlament dintr-o singură cauză: aroganța, agresivitatea și ticăloșia miniștrilor USR, care au reușit să coalizeze toate celelalte forțe împotriva sa! Deși nu recunosc public, Ilie Bolojan și peneliștii știu acest adevăr brutal!

Chiar dacă au nevoie de mașinăria de propagandă a USR, Bolojan și PNL sunt conștienți că nu vor mai putea participa niciodată la guvernarea țării cât timp nu se delimitează, în momente importante, de fanatismul distructiv al USR. Votul pentru Guvernul «Luca Niculescu» este un astfel de moment”, a afirmat Ponta.

Căutarea unei „ieșiri onorabile” din criza politică

Fostul premier concluzionează că tensiunile acumulate în coaliție au epuizat conducerea PNL și că votul pentru noul cabinet reprezintă singura soluție rațională pentru deblocarea țării și reinstalarea stabilității guvernamentale.

„Sigur că isteria agresivă și jelaniile lui Fritz, Țoiu, Buzăianu & Co., care se văd rămași fără funcții, birouri, secretare, șoferi, SPP, consilieri și deplasări în străinătate pe bani publici, i-au blocat până acum pe Ilie Bolojan și pe cei din PNL și, implicit, au blocat toată țara. Dar să fii aliat cu niște nebuni scandalagii, care te țin numai în conflicte cu toată lumea, înseamnă să duci o viață obositoare.

Și cred că Ilie Bolojan și cei din PNL sunt cam sătui și caută o «ieșire» onorabilă. Sper ca Luca Niculescu să le ofere, diplomatic, această soluție”, a încheiat Victor Ponta.

Foto – Hepta

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