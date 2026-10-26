Ilie Bolojan, atac la adresa lui Sorin Grindeanu, după ce a trecut în opoziție: „Își fabrică scuzele pentru un eșec”

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Ilie Bolojan și-a început atacurile din opoziție, la câteva zile după investirea Guvernului Luca Niculescu. Fostul premier susține că la conducerea Executivului s-ar afla, de fapt, Sorin Grindeanu și nu Niculescu.

Ilie Bolojan, atac la adresa lui Sorin Grindeanu

La câteva zile după ce a predat conducerea Guvernului lui Luca Niculescu și a intrat în opoziție, Ilie Bolojan a ieșit la atac, susținând că Executivul este condus în prezent nu de cel votat de Parlament, ci de liderul PSD, Sorin Grindeanu.

„Observ că domnul Grindeanu își asumă rolul unui premier de facto, anunțând activități și stabilind, practic, agenda domnului Niculescu. Ar fi și mai bine dacă domnul Grindeanu ar ști, totuși, despre ce vorbește. Asta pentru că deficitul României, calculat pe baza tuturor datelor și cu toate facturile emise pe masă, a fost estimat de agențiile de rating. Ar trebui să știe că experții acestora întorc pe toate părțile cifrele și se uită la toate detaliile, pentru că răspund în fața propriilor clienți. Dacă greșesc, își compromit propria credibilitate”, a afirmat fostul prim-ministru.

Liderul PNL, despre deciziile agențiilor de rating privind România

Potrivit acestuia, agenţiile de rating nu numai că nu au retrogradat România, dar au estimat pentru ţara noastră următoarele deficite totale pentru 2026: Moody’s – 5,8% din PIB, Fitch – 5,9% şi Standard & Poor’s – 6,2% din PIB.

„Sau contestă domnul Grindeanu competența agențiilor de rating? Să le-o spună când se întorc. Acuză domnul Grindeanu Ministerul Finanțelor că a indus în eroare agențiile de rating, în condițiile în care PSD a avut reprezentanți la vârful acestuia tot anul, inclusiv în perioada de interimat? Asta îl va ajuta mult în relația cu piețele și investitorii. Un mare “atu” pentru România în negocieri”, a continuat Ilie Bolojan.

„Știe diferența dintre un deficit de etapă, trimestrial, când ai avansat multe cheltuieli ca să termini PNRR, și deficitul de la finalul anului, când îți vor intra banii din cererile de plată PNRR 5 și 6, cu excepția, desigur, a banilor pierduți din vina PSD din cauza nerespectării țintelor de decarbonizare și a neaprobării legii salarizării? E cam ca atunci când trebuie să scoți mai mulți bani din cutiile de pantofi ca să plătești diverse cheltuieli, urmând să le umpli la loc mai târziu. Astfel, la finalul anului, ai acolo cât ți-ai propus. Asta, dacă nu le golești din nou. Ori domnul Grindeanu nu înțelege nimic, ori, cel mai probabil, își fabrică scuzele pentru un eșec”, a subliniat președintele liberal.

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Ilie Bolojan, despre planul lui Sorin Grindeanu

În același timp, Ilie Bolojan spune că Sorin Grindeanu încearcă să găsească justificări „de ce bugetul de anul viitor nu va include promisiunile făcute în mod populist”.

„Vrea să mai arunce cu bani la rectificările bugetare din zilele următoare și să nu ia măsurile de control al cheltuielilor la final de an, iar dacă se va rata ținta de deficit, să poată da vina pe cei ale căror estimări au fost considerate în regulă de trei agenții de rating. Vrea să justifice de ce bugetul de anul viitor nu va include promisiunile făcute în mod populist. Pentru că acestea nu au acoperire. Noi vom sta cu ochii pe tot ceea ce vor face”, a încheiat el.

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Sorin Grindeanu promite că PSD va schimba direcția României

Sorin Grindeanu a afirmat, duminică, că spre deosebire de PNL ȘI USR, partidul său nu se lamentează și nu aruncă inconştient în spaţiul public scenarii apocaliptice despre „incapacitatea de plată”, ci va schimba direcţia României.

„A sărăcit românii, dar n-a salvat bugetul. Doar a sacrificat economia şi a adâncit criza. Asta nu este ”greaua moştenire” – este nota de plată a austerităţii oarbe! Plătită de români şi firmele româneşti, nu de cei care se aplaudă singuri pe scenă! Spre deosebire de dreapta, PSD nu se lamentează şi nu aruncă inconştient în spaţiul public scenarii apocaliptice despre ‘incapacitatea de plată’. Vom schimba direcţia României. Aici nu există cale de întoarcere! Dar românii au dreptul să ştie de unde plecăm: peste 30 de miliarde de lei în facturi neachitate, cheltuieli şi obligaţii împinse în viitor. Un buget adoptat în aprilie, care s-a epuizat în octombrie. Cel mai mare deficit bugetar din Uniunea Europeană. După orice metodologie. O confirmă instituţiile interne – INS şi BNR, dar şi ”pesediştii” de la Eurostat şi Comisia Europeană”, a scris Grindeanu, pe Facebook.

În același timp, liderul PSD a adăugat că realitatea cifrelor a demonstrat că, în ultimul an, reformele s-au făcut „cu sabia de lemn”, în timp ce peste economie şi veniturile românilor „s-a trecut cu tancul”.

Sursă foto: Profimedia

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