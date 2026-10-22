Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Deputatul AUR Dan Tanasă a fost trimis în judecată pentru incitare la ură și discriminare, după ce a publicat pe Facebook un mesaj controversat împotriva muncitorilor străini. Procesul va avea loc la Înalta Curte de Casație și Justiție.

Deputatul AUR Dan Tanasă, trimis în judecată pentru mesajul controversat despre livratori

Deputatul AUR Dan Tanasă, vicepreședinte al formațiunii politice, se confruntă cu acuzații grave de incitare la ură, violență și discriminare, fiind trimis în judecată în stare de libertate. Dosarul său urmează să fie judecat de Înalta Curte de Casație și Justiție, conform unui anunț oficial al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, citat de HotNews.ro.

Mesajul controversat care a declanșat scandalul

Originea acuzațiilor stă într-o postare pe Facebook, publicată de deputatul Dan Tanasă la 19 august 2025, care ulterior a fost ștearsă. „Refuzați comanda dacă nu e livrată de un român. Nu mai încurajați importul de muncitori necalificați din Asia și Africa. Treziți-vă!”, se arată în mesajul citat în rechizitoriu.

Procurorii susțin că Tanasă a instigat publicul la ură și discriminare împotriva lucrătorilor proveniți din Asia și Africa, invocând criterii de rasă, naționalitate, etnie și religie. În rechizitoriu se subliniază că astfel de acte amenință grav relațiile sociale și valorile fundamentale ale respectului reciproc între cetățeni.

Reacția lui Dan Tanasă

Întrebat despre postarea sa, Dan Tanasă a declarat pentru HotNews.ro, în august 2025, că mesajul său a fost o manifestare a nemulțumirii față de politicile de imigrație. „Vestul Europei se scufundă sub valul migraționist, este islamizat, și nu vreau acest lucru și pentru România. O țară care exportă medici și asistente și importă livratori la Glovo din Asia și Africa nu are niciun viitor”, a afirmat Tanasă.

Parlamentarul a continuat să susțină că românii care emigrează se integrează în țările de adopție, învățând limba și contribuind la societate, în timp ce imigrarea masivă din alte regiuni, în opinia lui, ar reprezenta o amenințare pentru identitatea culturală a României. Acesta a adăugat că ar prefera politici care să încurajeze natalitatea în rândul românilor, oferind ca exemplu inițiativele Poloniei sau Statelor Unite, care susțin familiile numeroase prin scutiri de taxe.

Citește și: Ciprian Ciucu rămâne sub control judiciar. Tribunalul București i-a respins contestația. „Mă consider nevinovat!”

Imunitatea parlamentară, sub lupa autorităților

Parchetul a clarificat că imunitatea parlamentară a lui Dan Tanasă nu îl protejează de răspunderea pentru fapte penale care nu sunt legate de voturile sau opiniile politice exprimate în exercitarea mandatului său. În acest caz, procurorii au finalizat ancheta și au transmis rechizitoriul Înaltei Curți de Casație și Justiție, instanța competentă să judece cauza pe fond.

De asemenea, Parchetul a subliniat într-un comunicat că această etapă a procesului penal nu încalcă principiul prezumției de nevinovăție, garantat de Codul de procedură penală.

Reacții și consecințe

Scandalul a stârnit reacții puternice. Polițistul Marian Godină a depus o plângere penală împotriva lui Tanasă la Parchetul General, iar Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării (CNCD) s-a autosesizat în acest caz. Acțiunile vicepreședintelui AUR au atras critici dure, mai ales în contextul încercărilor de a menține o societate bazată pe incluziune și respect reciproc.

Cazul a readus în discuție limitele libertății de exprimare în sfera publică și responsabilitatea liderilor politici de a promova valori care unesc, nu dezbină.

Foto: Facebook

Urmărește-ne pe Google News