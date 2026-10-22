Ciprian Ciucu rămâne sub control judiciar. Tribunalul București i-a respins contestația. „Mă consider nevinovat!”

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Primarul General al Capitalei, Ciprian Ciucu, a primit o nouă lovitură în instanță. Tribunalul București a respins definitiv plângerea depusă de edil împotriva ordonanței DNA prin care i-a fost prelungită măsura controlului judiciar. Cercetat într-un dosar de luare de mită, Ciucu susține în continuare că este nevinovat și afirmă că își dorește să își exercite atribuțiile de primar fără restricțiile impuse de anchetatori.

Acuzațiile DNA și obligațiile din perioada controlului judiciar

Ancheta în care este vizat Ciprian Ciucu privește fapte de luare de mită. Potrivit procurorilor, acesta ar fi primit beneficii necuvenite de la doi oameni de afaceri în timpul campaniei electorale din anul 2025, pe vremea când ocupa funcția de primar al Sectorului 6. În schimbul acestor foloase, edilul ar fi facilitat eliberarea unei autorizații și a unui certificat de urbanism.

Măsura preventivă a controlului judiciar atrage după sine o serie de interdicții severe pentru edilul Capitalei. Ciprian Ciucu nu are voie să părăsească țara fără încuviințarea prealabilă a procurorilor și are obligația de a se prezenta săptămânal la secția de poliție pentru a semna registrul de prezență.

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Primarul Capitalei își susține nevinovăția și refuză ideea de a părăsi țara

În ciuda deciziei nefavorabile a judecătorilor, Ciprian Ciucu a declarat că va continua să conteste măsurile preventive impuse de anchetatori, reiterând că prioritatea sa absolută rămâne activitatea la Primăria Capitalei.

„Voi depune de fiecare dată, pentru că mă consider nevinovat”, a afirmat edilul în fața jurnaliștilor.

Întrebat despre restricția de a părăsi țara și despre motivarea contestației sale, Ciprian Ciucu a subliniat că nu are de gând să se sustragă cercetărilor, potrivit Hotnews: „Vreau să pot să-mi duc mandatul la capăt fără să am acest control judiciar. Vă dați seama că nu o să mă duc eu să părăsesc țara. Nu am niciun alt proiect mai mare pentru viața mea și mai important decât Primăria Capitalei. Nu fug.”

Decizia instanței este definitivă

Tribunalul București a considerat neîntemeiată solicitarea edilului de ridicare sau modificare a condițiilor controlului judiciar, obligându-l pe acesta și la plata cheltuielilor judiciare.

„Prin încheierea din data de 21.10.2026, pronunţată în dosarul nr. 43.697/3/2026 al Tribunalului Bucureşti, s-a respins, ca neîntemeiată, plângerea formulată de petentul – inculpat C.C. împotriva ordonanţei de prelungire a măsurii preventive a controlului judiciar din data de 14.10.2026, emisă de Direcţia Naţională Anticorupţie – Secţia de combatere a infracţiunilor asimilate infracţiunilor de corupţie.

De asemenea, s-a respins ca neîntemeiată cererea inculpatului C.C. privind modificarea unor obligaţii stabilite pe durata măsurii controlului judiciar şi a obligat petentul la plata sumei de 500 de lei, cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat. Soluţia este definitivă.”

Foto – Hepta

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