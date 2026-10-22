  MENIU  
Home > Știri > Ciprian Ciucu rămâne sub control judiciar. Tribunalul București i-a respins contestația. „Mă consider nevinovat!”

Ciprian Ciucu rămâne sub control judiciar. Tribunalul București i-a respins contestația. „Mă consider nevinovat!”

Zodiacul Chinezesc. Ce zodie chinezească ești în funcție de anul nașterii
Raluca Vițu
.
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Primarul General al Capitalei, Ciprian Ciucu, a primit o nouă lovitură în instanță. Tribunalul București a respins definitiv plângerea depusă de edil împotriva ordonanței DNA prin care i-a fost prelungită măsura controlului judiciar. Cercetat într-un dosar de luare de mită, Ciucu susține în continuare că este nevinovat și afirmă că își dorește să își exercite atribuțiile de primar fără restricțiile impuse de anchetatori.

Acuzațiile DNA și obligațiile din perioada controlului judiciar

Ancheta în care este vizat Ciprian Ciucu privește fapte de luare de mită. Potrivit procurorilor, acesta ar fi primit beneficii necuvenite de la doi oameni de afaceri în timpul campaniei electorale din anul 2025, pe vremea când ocupa funcția de primar al Sectorului 6. În schimbul acestor foloase, edilul ar fi facilitat eliberarea unei autorizații și a unui certificat de urbanism.

Măsura preventivă a controlului judiciar atrage după sine o serie de interdicții severe pentru edilul Capitalei. Ciprian Ciucu nu are voie să părăsească țara fără încuviințarea prealabilă a procurorilor și are obligația de a se prezenta săptămânal la secția de poliție pentru a semna registrul de prezență.

Citeşte şi: Traian Băsescu, avertisment ferm pentru Guvernul Luca Niculescu. „Nu există altă soluție!” Ce spune despre noile taxe

Ce i-a spus Petre Roman fiicei sale, Oana Roman, în legătură cu silueta ei. Vedeta a fost uimită de cuvintele părintelui său. „Cum a intrat pe ușă mi-a spus...”
Ce i-a spus Petre Roman fiicei sale, Oana Roman, în legătură cu silueta ei. Vedeta a fost uimită de cuvintele părintelui său. „Cum a intrat pe ușă mi-a spus...”
Recomandarea zilei

Citeşte şi: Sandra Mutu, mărturisiri despre Alexandra Dinu și Consuelo. „Nu cred că trebuie să existe competiție!” Cum se înțelege, de fapt, cu fostele soții ale lui Adrian Mutu

Citeşte şi: Mirela Retegan a părăsit Asia Express alături de fiica ei: „Am stat șapte etape. Mult mai mult decât mi-aș fi dorit eu!” Ce s-a întâmplat în culisele emisiunii

Ce s-a aflat acum despre Natalia Intotero, noua ministră a Mediului. Detalii neștiute din trecutul ei au ieșit la iveală. De la profesoară de provincie și pasionată de mașini de lux, la scandaluri politice și afaceri de familie. Cu cine e căsătorită
Ce s-a aflat acum despre Natalia Intotero, noua ministră a Mediului. Detalii neștiute din trecutul ei au ieșit la iveală. De la profesoară de provincie și pasionată de mașini de lux, la scandaluri politice și afaceri de familie. Cu cine e căsătorită
Recomandarea zilei

Primarul Capitalei își susține nevinovăția și refuză ideea de a părăsi țara

În ciuda deciziei nefavorabile a judecătorilor, Ciprian Ciucu a declarat că va continua să conteste măsurile preventive impuse de anchetatori, reiterând că prioritatea sa absolută rămâne activitatea la Primăria Capitalei.

„Voi depune de fiecare dată, pentru că mă consider nevinovat”, a afirmat edilul în fața jurnaliștilor.

Întrebat despre restricția de a părăsi țara și despre motivarea contestației sale, Ciprian Ciucu a subliniat că nu are de gând să se sustragă cercetărilor, potrivit Hotnews: „Vreau să pot să-mi duc mandatul la capăt fără să am acest control judiciar. Vă dați seama că nu o să mă duc eu să părăsesc țara. Nu am niciun alt proiect mai mare pentru viața mea și mai important decât Primăria Capitalei. Nu fug.”

 

Decizia instanței este definitivă

Tribunalul București a considerat neîntemeiată solicitarea edilului de ridicare sau modificare a condițiilor controlului judiciar, obligându-l pe acesta și la plata cheltuielilor judiciare.

„Prin încheierea din data de 21.10.2026, pronunţată în dosarul nr. 43.697/3/2026 al Tribunalului Bucureşti, s-a respins, ca neîntemeiată, plângerea formulată de petentul – inculpat C.C. împotriva ordonanţei de prelungire a măsurii preventive a controlului judiciar din data de 14.10.2026, emisă de Direcţia Naţională Anticorupţie – Secţia de combatere a infracţiunilor asimilate infracţiunilor de corupţie.

De asemenea, s-a respins ca neîntemeiată cererea inculpatului C.C. privind modificarea unor obligaţii stabilite pe durata măsurii controlului judiciar şi a obligat petentul la plata sumei de 500 de lei, cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat. Soluţia este definitivă.”

Foto – Hepta

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro
Libertatea.ro
Cum va arăta cel mai lung pod hobanat peste mare din America Latină: O construcție de 12 kilometri, gata în 2031
Cum va arăta cel mai lung pod hobanat peste mare din America Latină: O construcție de 12 kilometri, gata în 2031
GSP.ro
Golgheterul surpriză din Superliga, surclasat la fotbal de sora mai mare » Jucătoarea lui Marseille, fotomodel în timpul liber
Golgheterul surpriză din Superliga, surclasat la fotbal de sora mai mare » Jucătoarea lui Marseille, fotomodel în timpul liber
Click.ro
Câți bani plătești ca să petreci Crăciunul în hotelurile vedetelor. Unde e cel mai ieftin: „Poți să vii și cu sarmalele!”
Câți bani plătești ca să petreci Crăciunul în hotelurile vedetelor. Unde e cel mai ieftin: „Poți să vii și cu sarmalele!”
TV Mania
Consuelo, fosta soție a lui Adrian Mutu, apariție rară la 52 de ani. Ce spune antrenorul despre femeia care i-a marcat viața
Consuelo, fosta soție a lui Adrian Mutu, apariție rară la 52 de ani. Ce spune antrenorul despre femeia care i-a marcat viața
Redactia.ro
La ce oră se schimbă, de fapt, ora în România. Momentul care provoacă încurcături în fiecare toamnă
La ce oră se schimbă, de fapt, ora în România. Momentul care provoacă încurcături în fiecare toamnă
Citește și...
Rusia merge la Campionatul Mondial, România NU! De ce a refuzat Răzvan Burleanu invitația lui Gianni Infantino
Ploile cuprind aproape toată România. Unde sunt așteptate averse, grindină și vânt puternic în următoarele zile
Are 16 ani, și-a întrecut mama în înălțime și tatăl în frumusețe. Fiul Angelinei Jolie și al lui Brad Pitt, viitorul cuceritor de la Hollywood
Harry își vrea familia înapoi. Criticii îi amintesc de cartea de 22 de milioane de lire
Al cincilea dosar penal pentru Călin Georgescu. Procurorii îl acuză de salut legionar
Deputatul AUR Dan Tanasă, trimis în judecată pentru mesajul controversat despre livratori
Premierul Luca Niculescu evită să garanteze că nu vor crește taxele: "Vedem cum stăm cu cifrele până la finalul anului!" Ce spune despre Pilonul 2 de pensii
Nordicii își păstrează casele calde chiar și la -30 de grade: metoda veche de secole pe care o folosesc și astăzi
Cum arată casa lui Andrei Beleuț. Tânărul locuiește cu părinții, la 34 de ani. Spune că nu poate să trăiască fără mâncarea ''lu' mămica''. Casa și curtea lor sunt imense / VIDEO

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Actrița Zazie Beetz, cunoscută pentru rolurile din „Joker” sau „Atlanta”, este însărcinată pentru prima oară
Actrița Zazie Beetz, cunoscută pentru rolurile din „Joker” sau „Atlanta”, este însărcinată pentru prima oară
Cornel Păsat și soția lui, Bianca, vor divorța pe cale amiabilă. Ce spune dansatorul despre partaj: „Ea vrea 50% din casă și lucrurile nu stau așa”
Cornel Păsat și soția lui, Bianca, vor divorța pe cale amiabilă. Ce spune dansatorul despre partaj: „Ea vrea 50% din casă și lucrurile nu stau așa”
Proiecte speciale
City break de toamnă în Cehia, cu Wolt la îndemână
City break de toamnă în Cehia, cu Wolt la îndemână
Declin european în educație. Care sunt cauzele reale ale rezultatelor slabe la testele PISA 2025
Declin european în educație. Care sunt cauzele reale ale rezultatelor slabe la testele PISA 2025
Libertatea.ro
Ce înseamnă când o pasăre se așază la geam sau pe balcon: mesajele pe care le aduce în casă
Ce înseamnă când o pasăre se așază la geam sau pe balcon: mesajele pe care le aduce în casă
Avantaje
Da, sunt imaginile momentului! Poza e de acum! Ea are 81 de ani (wow), el – 39 de ani și este secretos, misterios și apare extrem de rar în public! Dar azi știrea cu ei face înconjurul lumii
Da, sunt imaginile momentului! Poza e de acum! Ea are 81 de ani (wow), el – 39 de ani și este secretos, misterios și apare extrem de rar în public! Dar azi știrea cu ei face înconjurul lumii
Elena Băsescu, de nerecunoscut! Mamă singură a trei copii, surprinsă de paparazzi cum nu a mai fost văzută niciodată, departe de eleganța de altădată… A fost fotografiată într-o ipostază care a lăsat pe toată lumea fără cuvinte!
Elena Băsescu, de nerecunoscut! Mamă singură a trei copii, surprinsă de paparazzi cum nu a mai fost văzută niciodată, departe de eleganța de altădată… A fost fotografiată într-o ipostază care a lăsat pe toată lumea fără cuvinte!
Elle
Mai îndrăgostite ca oricând! Celebra cântăreață și iubita ei, surprinse în ipostaze pasionale pe străzile din Paris. Ce au remarcat paparazzi
Mai îndrăgostite ca oricând! Celebra cântăreață și iubita ei, surprinse în ipostaze pasionale pe străzile din Paris. Ce au remarcat paparazzi
Divorț răsunător în lumea mondenă! În urmă cu câteva săptămâni pozau în cuplul perfect la un eveniment de anvergură, iar acum au anunțat despărțirea: „După zece ani minunați petrecuți împreună, am decis...
Divorț răsunător în lumea mondenă! În urmă cu câteva săptămâni pozau în cuplul perfect la un eveniment de anvergură, iar acum au anunțat despărțirea: „După zece ani minunați petrecuți împreună, am decis...
Este în culmea fericirii! Vedeta a devenit mamă pentru a doua oară și a dezvăluit prima imagine cu fiul său: „Iubirile vieții mele” Foto
Este în culmea fericirii! Vedeta a devenit mamă pentru a doua oară și a dezvăluit prima imagine cu fiul său: „Iubirile vieții mele” Foto
A1.ro
Mirela Retegan, mesaj plin de semnificație după eliminarea de la Asia Expres! Ce a spus despre cei care au criticat-o
Mirela Retegan, mesaj plin de semnificație după eliminarea de la Asia Expres! Ce a spus despre cei care au criticat-o
Andreea Popescu, prima reacție după ce Rareș Cojoc a plecat în vacanță cu iubita și copiii lor: „Ce să zic, casă de piatră!”
Andreea Popescu, prima reacție după ce Rareș Cojoc a plecat în vacanță cu iubita și copiii lor: „Ce să zic, casă de piatră!”
Horoscop 23 octombrie 2026. Cine riscă să rateze o șansă importantă și cine poate afla un secret incomod
Horoscop 23 octombrie 2026. Cine riscă să rateze o șansă importantă și cine poate afla un secret incomod
Smiley, dezvăluiri despre casa pe care el și Gina Pistol o construiesc la munte: „Avem opinii diferite. Eu sunt ceva rău!”
Smiley, dezvăluiri despre casa pe care el și Gina Pistol o construiesc la munte: „Avem opinii diferite. Eu sunt ceva rău!”
Catinca Zilahy, obligată de instanță să plătească peste 21.000 de lei. Cum a ajuns în această situație
Catinca Zilahy, obligată de instanță să plătească peste 21.000 de lei. Cum a ajuns în această situație
Observator News
Casele care se vând de la 350 de euro/mp. Se construiesc în 3 luni şi sunt tot mai căutate
Casele care se vând de la 350 de euro/mp. Se construiesc în 3 luni şi sunt tot mai căutate
Libertatea pentru Femei
Ultima oră! Siegfried Mureșan atacă frontal noul Guvern Niculescu. Comparația acidă care reaprinde disputa politică
Ultima oră! Siegfried Mureșan atacă frontal noul Guvern Niculescu. Comparația acidă care reaprinde disputa politică
Anunțul momentului! Cea mai gravă veste despre Călin Georgescu, de când e arestat! Da, s-a ajuns aici! De fapt, cea mai devastatoare lovitură pentru Călin Georgescu
Anunțul momentului! Cea mai gravă veste despre Călin Georgescu, de când e arestat! Da, s-a ajuns aici! De fapt, cea mai devastatoare lovitură pentru Călin Georgescu
Cine este Barbera Thornhill, noua ambasadoare numită de Donald Trump, și cum arăta înainte. Fotografia ei a devenit virală în câteva ore
Cine este Barbera Thornhill, noua ambasadoare numită de Donald Trump, și cum arăta înainte. Fotografia ei a devenit virală în câteva ore
Angela Similea, apariție spectaculoasă la 80 de ani. A fost regina balului
Angela Similea, apariție spectaculoasă la 80 de ani. A fost regina balului
Viva.ro
„Tot ce este din sânge, sămânță și neam Becali nu are voie să fie sărac...” Cadoul FABULOS pe care i l-a făcut Gigi Becali nepoatei sale, fiica vărului său, Victor Becali. De NEIMAGINAT, ce-a putut să-i ofere, la NUNTĂ: ”I-am luat..”
„Tot ce este din sânge, sămânță și neam Becali nu are voie să fie sărac...” Cadoul FABULOS pe care i l-a făcut Gigi Becali nepoatei sale, fiica vărului său, Victor Becali. De NEIMAGINAT, ce-a putut să-i ofere, la NUNTĂ: ”I-am luat..”
Ce a ieșit astăzi la iveală despre Elena Mateescu, șefa ANM, i-a lăsat pur și simplu fără grai pe mulți. Ce a rugat-o fiica ei chiar în ziua nunții: ”Mami, te rog, măcar...”
Ce a ieșit astăzi la iveală despre Elena Mateescu, șefa ANM, i-a lăsat pur și simplu fără grai pe mulți. Ce a rugat-o fiica ei chiar în ziua nunții: ”Mami, te rog, măcar...”
Nu doar că s-a aflat cine este, dar a apărut și imaginea cu bărbatul căruia Maurice Munteanu de la Asia Express i-a jurat iubire veșnică: "Bărbatul pe care l-am iubit, bărbatul pe care îl iubesc, bărbatul pe care îl voi iubi în continuare"
Nu doar că s-a aflat cine este, dar a apărut și imaginea cu bărbatul căruia Maurice Munteanu de la Asia Express i-a jurat iubire veșnică: "Bărbatul pe care l-am iubit, bărbatul pe care îl iubesc, bărbatul pe care îl voi iubi în continuare"
Soția lui Rareș Bogdan e frumoasă foc, putred de bogată, dar stă departe de lumina reflectoarelor! Chiar și așa, tot a ieșit la iveală un detaliu neașteptat despre căsnicia lor. Ce înțelegere uluitoare au făcut cei doi soți, de fapt
Soția lui Rareș Bogdan e frumoasă foc, putred de bogată, dar stă departe de lumina reflectoarelor! Chiar și așa, tot a ieșit la iveală un detaliu neașteptat despre căsnicia lor. Ce înțelegere uluitoare au făcut cei doi soți, de fapt
Redactia.ro
La ce oră se schimbă, de fapt, ora în România. Momentul care provoacă încurcături în fiecare toamnă
La ce oră se schimbă, de fapt, ora în România. Momentul care provoacă încurcături în fiecare toamnă
Copilul tot copil ramane. Ce a facut dragalasul ANTIM, azi, la investirea NOULUI GUVERN. Toti au zambit
Copilul tot copil ramane. Ce a facut dragalasul ANTIM, azi, la investirea NOULUI GUVERN. Toti au zambit
Cine canta, de fapt, melodia &quot;Esti mare dansatoare, ai aur la picioare&quot;, care a innebunit Tik-tokul
Cine canta, de fapt, melodia &quot;Esti mare dansatoare, ai aur la picioare&quot;, care a innebunit Tik-tokul
Anna Széles a vorbit. Ce a facut-o sa renunte la Florin Piersic: «Indifelitate.......»
Anna Széles a vorbit. Ce a facut-o sa renunte la Florin Piersic: «Indifelitate.......»
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Wooow, ce veste!! La 47 de ani o să fie din nou mămică!! Bebe nr. 3 e pe drum
Wooow, ce veste!! La 47 de ani o să fie din nou mămică!! Bebe nr. 3 e pe drum
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
Alimente care te ajută să slăbești la fel ca „medicamentul-minune” Ozempic
Alimente care te ajută să slăbești la fel ca „medicamentul-minune” Ozempic
Tensiunea arterială mare și sucul de portocale. Ce trebuie să știi dacă îl bei zilnic
Tensiunea arterială mare și sucul de portocale. Ce trebuie să știi dacă îl bei zilnic
Clonarea oamenilor ar putea deveni posibilă. Ce spun cercetătorii care au clonat un cal
Clonarea oamenilor ar putea deveni posibilă. Ce spun cercetătorii care au clonat un cal
Menopauza nu este o boală. Când trebuie să mergi la medic și ce soluții pot ameliora simptomele
Menopauza nu este o boală. Când trebuie să mergi la medic și ce soluții pot ameliora simptomele
TV Mania
Consuelo, fosta soție a lui Adrian Mutu, apariție rară la 52 de ani. Ce spune antrenorul despre femeia care i-a marcat viața
Consuelo, fosta soție a lui Adrian Mutu, apariție rară la 52 de ani. Ce spune antrenorul despre femeia care i-a marcat viața
Nu o mai recunoști! Dana Rogoz a salvat o casă în paragină la Viscri. Transformarea te lasă fără cuvinte! Vezi imaginile!
Nu o mai recunoști! Dana Rogoz a salvat o casă în paragină la Viscri. Transformarea te lasă fără cuvinte! Vezi imaginile!
NU O SĂ CREZI ce și-a făcut Mirela Vaida în curtea casei! Vedeta a investit 30.000 de euro într-un detaliu care a transformat grădina din Snagov! Cum arată
NU O SĂ CREZI ce și-a făcut Mirela Vaida în curtea casei! Vedeta a investit 30.000 de euro într-un detaliu care a transformat grădina din Snagov! Cum arată
Ana Bodea, apariție spectaculoasă la Londra. Ce a făcut-o să spună „Încă mi se pare ireal”
Ana Bodea, apariție spectaculoasă la Londra. Ce a făcut-o să spună „Încă mi se pare ireal”
CSID.ro
Fotografiile pe care le aștepta toată România! Cum arată Andreea Esca în costum de baie la 53 de ani
Fotografiile pe care le aștepta toată România! Cum arată Andreea Esca în costum de baie la 53 de ani
Cum alegi varza pentru murat ca să obții sarmale fragede. Detaliul pe care trebuie să-l verifici înainte să o cumperi de la piață
Cum alegi varza pentru murat ca să obții sarmale fragede. Detaliul pe care trebuie să-l verifici înainte să o cumperi de la piață
Cu ce se ocupă acum Nicolae Mitea, fostul iubit al Andreei Tonciu? A ajuns să trăiască din 5.000 de lei pe lună. A câștigat două milioane de euro din fotbal, dar i-a „spart” pe toți
Cu ce se ocupă acum Nicolae Mitea, fostul iubit al Andreei Tonciu? A ajuns să trăiască din 5.000 de lei pe lună. A câștigat două milioane de euro din fotbal, dar i-a „spart” pe toți
Cum arată casa pe care Vlăduța Lupău și Adi Rus și-au construit-o în Cluj. Ar fi investit trei milioane de euro și au ales doar materiale premium. Artista și soțul ei nu s-au uitat la bani: „Mobila este făcută toată la comandă”
Cum arată casa pe care Vlăduța Lupău și Adi Rus și-au construit-o în Cluj. Ar fi investit trei milioane de euro și au ales doar materiale premium. Artista și soțul ei nu s-au uitat la bani: „Mobila este făcută toată la comandă”
Libertatea
Adopți o oaie și primești brânză acasă timp de 6 luni. Programul prin care românii vor putea adopta și pomi fructiferi, vaci sau stupi de albine
Adopți o oaie și primești brânză acasă timp de 6 luni. Programul prin care românii vor putea adopta și pomi fructiferi, vaci sau stupi de albine
Dragoș Bucur a făcut recenzia animalelor de la țară. Ce crește în curte după ce s-a mutat din București: „La casă treaba nu se termină niciodată”
Dragoș Bucur a făcut recenzia animalelor de la țară. Ce crește în curte după ce s-a mutat din București: „La casă treaba nu se termină niciodată”
Supa longevității, secretul unei bunici de 82 de ani: ingredientul simplu pe care nu îl omite niciodată
Supa longevității, secretul unei bunici de 82 de ani: ingredientul simplu pe care nu îl omite niciodată
ANM anunță ploi, grindină și vijelii în aproape toată țara, joi și vineri. De mâine, vremea se răcește și în București
ANM anunță ploi, grindină și vijelii în aproape toată țara, joi și vineri. De mâine, vremea se răcește și în București
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton