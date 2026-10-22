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Traian Băsescu, avertisment ferm pentru Guvernul Luca Niculescu. „Nu există altă soluție!” Ce spune despre noile taxe

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Fostul președinte Traian Băsescu a lansat un avertisment ferm privind gestionarea finanțelor publice de către noul Executiv condus de Luca Niculescu. În opinia fostului șef al statului, Guvernul trebuie să adopte o politică de austeritate orientată spre scăderea cheltuielilor statului și să evite cu orice preț o nouă majorare a taxelor, care ar afecta grav economia.

Împrumuturi de la populație și prudență pe piețele externe

Traian Băsescu recomandă o schimbare de strategie în privința refinanțării datoriilor și acoperirii promisiunilor făcute de PSD. Fostul președinte consideră că Executivul ar trebui să limiteze dependența de piețele financiare externe și să creeze mecanisme prin care populația să fie încurajată să investească în titluri de stat.

„Trebuie multă prudență și în împrumuturi. Redus la maxim volumul de bani pe care-i împrumutăm de pe piețele externe și încercarea de a împrumuta cât mai mult de la populație, pentru că una e datoria externă, cealaltă e datoria internă la propria ta populație.

Probabil va trebui să găsească niște stimulente pentru cei care sunt deținători de conturi de depuneri sau care au în casă banii. Vor trebui găsite niște stimulente ca românii să se ducă cu banii, și cu încredere că îi vor și primi înapoi, către titlurile de stat românești” – a explicat fostul președinte, la B1TV.

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Apropierea de sistemul de sporuri din sectorul public

Unul dintre punctele centrale ale analizei sale vizează aparatul bugetar. Fostul șef al statului consideră că principala sursă a deficitului este reprezentată de cheltuielile scăpate de sub control cu sporurile angajaților din sectorul public. În opinia sa, creșterea taxelor nu face altceva decât să dăuneze mediului de afaceri.

„Oricum, creșterea taxelor a fost o mare eroare, că nu poți să vrei să stimulezi economia, să faci creștere economică ca să ai mai multe venituri în buget și tu să pui taxe exact pe toată economia. Aici soluția este reducerea cheltuierilor și eu spun, să nu se supere bugetarii pe mine, îmi pare rău, dar la ei este problema, în mod deosebit problema sporurilor.

Nu există altă soluție pentru că a crește taxele este greșit. Iar povestea sporurilor a fost un fals la care au participat împreună politicienii și funcționarii. Or dacă acolo e problema, acolo trebuie să o rezolvăm” – a adăugat Băsescu.

 

Soluții alternative pentru datoriile către magistrați

În privința sumelor substanțiale pe care statul le datorează magistraților — evaluate la aproximativ un miliard de lei —, Traian Băsescu propune o cale de mijloc. El sugerează că autoritățile nu ar trebui să achite aceste sume exclusiv din fondurile curente ale bugetului, ci ar putea negocia o eșalonare sau preschimbare în instrumente financiare: „Am văzut că magistrații acceptă și niște titluri de valoare, nu neapărat bani. Deci trebuie să ne negociem cu ei.”

Foto – Hepta

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