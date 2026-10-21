Mircea Solcanu, mărturisire tulburătoare despre operația pe creier: „Nu mai lupt pentru viața asta, mă lupt cu provocări să-mi asigur sufletul”

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Mircea Solcanu a trecut prin încercări cumplite de sănătate care i-au reconfigurat complet existența și modul de a privi lucrurile. În urmă cu aproximativ 14 ani, fostul prezentator de televiziune a fost supus unei intervenții chirurgicale extrem de dificile la Viena pentru extirparea unei tumori cerebrale. Deși a supraviețuit acelei perioade critice, boala a recidivat, iar sechelele fizice și psihice i-au marcat profund viața de zi cu zi.

Impactul pierderii auzului și izolarea emoțională

Intervenția chirurgicală și recidiva tumorii au lăsat urme adânci în viața fostului om de televiziune, confruntat în prezent cu pierderi severe de auz și probleme de echilibru. Aceste limitări fizice l-au determinat să se retragă din viața publică și să treacă prin episoade grele de depresie și anxietate, confruntându-se adesea cu frustrarea de a nu se mai putea integra ușor în spațiile aglomerate.

„Încă sunt frustrat când merg în locuri aglomerate, că nu aud ce îmi spun oamenii. M-am izolat, depresie, anxietate. Presupun că oamenii cred că umblarea cu Domnul te scutește de astfel de lucruri, nu, nu-i așa. Isus este Învățător – așa îi spuneau și apostolii – și nicidecum vrăjitor. Vrăjile sunt pentru moment și nu te învață nimic” – a mărturisit el, într-un interviu pentru viva.ro.

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Deși riscul medical este extrem de ridicat, Mircea Solcanu a luat decizia de a amâna o nouă intervenție chirurgicală, reorientându-și complet prioritățile spirituale.

„Am amânat deja de un an. Nu mai lupt pentru viața asta, om, mă lupt cu provocări să-mi asigur sufletul.”

Prietenia și iluzia relațiilor din mediul artistic

Trecerea prin boală și retragerea din lumina reflectoarelor au funcționat ca un filtru drastic în privința oamenilor din jurul său. Fostul prezentator a mizat pe relațiile vechi și autentice, observând cum legăturile formate în lumea televiziunii s-au destrămat rapid odată cu ieșirea sa din atenția publică.

„Nucleul dur este format din colegii de liceu, de altfel comunicăm aproape zilnic, ne vedem, ne sprijinim și ne încurajăm reciproc. Prieteniile din showbiz sunt de unică folosință, am spus asta mai demult, când eram încă la televizor, și, dacă prefer să nu am ceva, aia este dreptatea, însă afirmația aceasta a fost mai mult prorocie.

Oamenii vin și pleacă din viețile noastre, cei care aleg să rămână se înhamă la o muncă. Relațiile nu rezistă și nici nu se dezvoltă fără ca cei implicați în ele să lucreze la acestea. Relațiile sunt ca și casele, fără viață în ele, se degradează, fără ca cei implicați să lucreze la acestea, mor” – a mai spus Solcanu.

Tranzitia de la pedeapsă la regăsirea spirituală

După ani de frământări, Mircea Solcanu privește astăzi singurătatea dintr-o altă perspectivă. Dacă la început percepea lipsa celorlalți ca pe o izolare dureroasă sau o pedeapsă, în prezent consideră că acest timp petrecut în liniște este cea mai prețioasă legătură pe care o are cu credința:

„Toate enunțurile sunt corecte în funcție de momentul evoluției. La început am crezut că e pedeapsă, apoi refugiu, apoi izolare asumată, iar în prezent, timpul de calitate pe care îl petrec cu Domnul. Dacă pentru lume eram o prezență plăcută, se pare că sunt și pentru Dumnezeu, pentru că singurătatea este timpul pe care Dumnezeu îl petrece cu tine. A trecut ceva vreme până am învățat să am răbdare, dar mai ales să ascult.”

Foto – Facebook

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