Reacția neașteptată a părinților lui Valentin Sanfira despre vestea divorțului de Codruța Filip. Ce i-a spus tatăl artistului: „Am apreciat!”

Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Divorțul dintre Valentin Sanfira și Codruța Filip a luat prin surprindere întreaga lume a muzicii populare și a showbizului românesc. După patru ani de căsnicie în care au fost de nedespărțit atât în viața personală, cât și pe scenă, cei doi artiști au decis să meargă pe drumuri separate.

Decizia a ridicat numeroase semne de întrebare în rândul fanilor, iar după o perioadă extrem de agitată, interpretul a simțit nevoia să se refugieze în mediul familial, căutând liniște și înțelegere în locul nativ.

Teama de a fi supus unui interogatoriu acasă

Întors la origini pentru a-și găsi echilibrul emoțional, Valentin Sanfira a recunoscut că drumul spre casă a fost însoțit de mari emoții și rețineri. Legătura sa a fost dintotdeauna mai strânsă cu mama lui, în timp ce figura paternă era asociată cu o anumită distanță, tatăl său fiind adesea plecat la muncă pe șantier. Artistul se temea că, odată ajuns în fața părinților, va fi nevoit să ofere din nou explicații și să răspundă la întrebări dureroase despre motivele care au dus la eșecul mariajului.

Atitudinea tatălui său înainte de sosirea acasă i-a schimbat însă complet starea de spirit, oferindu-i exact sprijinul și discreția de care avea atât de multă nevoie în acele momente grele.

„Eu am fost mai apropiat de mama, tata fiind plecat mult cu munca pe șantier și cred că băieții în general, că și frații mei la fel, sunt mai apropiați de mama și m-am dus după toată perioada asta nebună din viața cu inima strâns acasă, că eram sătul de întrebări și am apreciat foarte mult la tata, am vorbit la telefon înainte, și m-a întrebat dacă sunt bine (…) Mă așteptam să mă întrebe ce s-a întâmplat, ce am făcut, ca orice părinte mă gândeam”, a declarat artistul în cadrul podcastului „Terapia Frumuseții”.

Citeşte și: Alina Pușcău, din nou la chimioterapie. De ce este nevoită să continue tratamentul, deși s-a vindecat. „Chiar dacă nu mai am…”

Citeşte şi: Prințul Marco, dezvăluiri emoționante. Concurentul de la Insula Iubirii a fost abandonat de mamă, la 15 ani: „Nu ne-a fost ușor”

Citeşte şi: Florin Ristei și iubita lui, Andreea Ramona, în ipostaze tandre în mediul online. Cum au fost fotografiați cei doi

Gestul discret al părintelui care l-a impresionat pe interpret

În locul unor curiozități sau reproșuri, tatăl cântărețului a ales să pună pe primul plan starea de bine și sănătatea fiului său. Acesta i-a respectat complet intimitatea și a refuzat să deschidă subiectul sensibil al despărțirii, preferând doar să se asigure că Valentin are tot ce îi trebuie.

Singura grijă a părintelui a fost legată de sprijinul pe care i-l poate oferi direct de la țară, dovedind o maturitate emoțională și un bun simț pe care artistul le-a apreciat enorm:

„Tatăl meu m-a întrebat dacă sunt bine, dacă sunt sănătos, dacă am nevoie de ceva să îmi trimită de la țară, doar pe fratele meu l-a întrebat dacă e adevărat și i-a spus că da (…) Am apreciat că a știut să păstreze o limită a bunului simț și că s-a interesat de mine, copilul lui, dacă sunt bine, dacă am tot ce îmi trebuie și că mă știe bine.”

Foto – Facebook

Urmărește-ne pe Google News