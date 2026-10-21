Alina Pușcău, din nou la chimioterapie. De ce este nevoită să continue tratamentul, deși s-a vindecat. „Chiar dacă nu mai am…”

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Alina Pușcău trece prin una dintre cele mai dificile, dar și pline de speranță perioade din viața sa. După săptămâni grele de luptă împotriva cancerului la o clinică de specialitate din California, vedeta a primit vestea la care spera din tot sufletul: medicii nu au mai detectat nicio tumoră în organismul ei. Cu toate acestea, deși analizele indică faptul că s-a vindecat, fotomodelul a luat decizia de a nu opri procedurile medicale.

Decizie radicală din motive de prevenție

După o scurtă vacanță petrecută alături de cei dragi pentru a celebra această victorie uriașă, Alina Pușcău s-a întors la clinică pentru a continua ședințele de chimioterapie. Decizia a fost luată la recomandarea cadrelor medicale și din dorința de a elimina complet orice risc ca boala să revină.

În aceste momente delicate, vedeta a fost însoțită la clinică de mama sa, prezența acesteia oferindu-i liniștea de care avea nevoie. Imediat după finalizarea unei noi ședințe, Alina a transmis un mesaj emoționant pe rețelele de socializare, mărturisind sprijinul necondiționat primit din partea familiei.

„Doar ce am terminat chimo și mama mi-a spus că sunt mai frumoasă după chimo. Vă mulțumesc pentru mesaje, sunt liniștită și fericită să continui acest tratament, chiar dacă nu mai am, tratamentul se continuă pentru că… nu se știe, se poate întoarce”, a declarat Alina Pușcău pe contul său de Instagram.

Cât costă tratamentul din Statele Unite ale Americii

Spitalizarea și schema terapeutică urmată în SUA implică costuri uriașe, greu de imaginat pentru majoritatea pacienților. Vedeta a explicat că succesul terapiei se datorează unor medicamente extrem de avansate, ale căror prețuri sunt exorbitante, însă a avut norocul ca întreaga sumă să fie acoperită de asigurarea medicală pe care o deține peste ocean.

„Am avut noroc, pentru că am asigurare aici și tratamentul e plătit, totul e plătit, dar tratamentul este peste 1 milion de dolari, e foarte scump, pentru că sunt trei medicamente și sunt foarte scumpe. Dacă ar fi în România, ar fi mai ieftin, pentru că nu sunt acte cum sunt aici, dar e altfel de viață în România decât în America. Am avut noroc! Dumnezeu mă iubește așa de mult”, a mărturisit Alina Pușcău la Spynews TV Live.

În prezent, Alina Pușcău își păstrează optimismul și starea de spirit ridicată, fiind determinată să meargă până la capăt cu toate protocoalele medicale pentru a-și securiza complet sănătatea.

Foto – Facebook

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