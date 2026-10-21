Alina Pușcău a reacționat la mesajul pe care i l-a transmis Dan Alexa: „Te iubesc”

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Alina Pușcău i-a transmis un mesaj emoționant lui Dan Alexa, cu care a legat o prietenie specială la Asia Express 2025, după ce sportivul a vorbit despre ea la Știrile Antena Stars.

Alina Pușcău a reacționat la mesajul pe care i l-a transmis Dan Alexa

Alina Pușcău și Dan Alexa s-au cunoscut la Asia Express 2025 și au devenit buni prieteni cu această ocazie. În contextul problemelor de sănătate ale Alinei, care a fost diagnosticată cu cancer la sân în stadiu avansat, cu metastaze la oase, Dan Alexa i-a transmis, la Știrile Antena Stars, că o iubește și că se bucură că s-a vindecat.

„Țin legătura cu ea, eu o iubesc pe Alina, e un om excepțional. Avea vești excepționale, nesperate într-un timp destul de scurt. Să-i dea Dumnezeu sănătate! Noi suntem alături de ea atât cât se poate. E un om deosebit și chiar merită să treacă peste asta”, a declarat fostul antrenor pentru Știrile Antena Stars.

La rândul ei, Alina i-a transmis lui Alexa că îl iubește ca pe un frate și că îi este recunoscătoare pentru gândurile bune. „Te iubesc, fratele meu drag, Dan! Îți mulțumesc din suflet că ești alături de mine pe acest drum”, a transmis fostul model în mediul online. Cu recunoștință și admirație, Alina a mai transmis: „Sunt mândră de tine și îți doresc mult succes în tot ceea ce faci”.

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Alina Pușcău s-a vindecat de cancer, dar continuă chimioterapia

Cunoscută pentru cariera sa de model, Alina Pușcău a dezvăluit în urmă cu câteva luni diagnosticul care i-a schimbat viața: cancer la sân. Însă, curajul și speranța nu au părăsit-o nicio clipă. Recent, vedeta a împărtășit vestea îmbucurătoare că tumorile s-au retras, iar procesul dificil prin care a trecut i-a arătat cine sunt oamenii care i-au fost cu adevărat alături.

Printre aceștia se numără și Dan Alexa, care i-a fost un sprijin constant. Relația de prietenie dintre cei doi s-a închegat în timpul participării lor la Asia Express 2025, iar de atunci, sportivul a rămas aproape de Alina, oferindu-i susținere necondiționată.

„Sănătatea să binecuvânteze fiecare viață”

Alina Pușcău a anunțat că nu a renunțat la chimioterapie și continuă tratamentul împotriva cancerului. Deși s-a vindecat de cancer, este nevoită să continue tratamentul, deoarece oricând există riscul ca boala să revină. Aceasta nu a spus pentru cât este nevoită să urmeze ședințele de chimioterapie, însă este încrezătoare și convinsă că totul va fi bine.

„Dorința mea pentru lume este simplă: Dragostea să umple fiecare inimă, pacea să ajungă în fiecare suflet, iar sănătatea să binecuvânteze fiecare viață. Fie ca noi să ne vindecăm împreună, să ne iubim unii pe alții și să ne amintim că dragostea este cel mai mare dar pe care îl putem oferi”, a transmis Alina Pușcău.

Foto: Captură Antena 1

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