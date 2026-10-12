Valentin Sanfira, despre dificultățile după divorțul de Codruța Filip: „Au fost săptămâni în care nu am dormit”

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Valentin Sanfira, fostul soț al Codruței Filip, a trecut prin momente grele după divorț. Artistul a mărturisit că a vrut chiar să vândă casa în care a locuit cu fosta lui soție, dar a decis să lupte pentru ceea ce a construit cu sacrificii.

Valentin Sanfira a vrut să vândă casa după divorț

Valentin Sanfira, fostul soț al Codruței Filip, a trecut printr-o perioadă dificilă după divorțul de la începutul acestui an, iar gândul de a vinde casa în care au locuit împreună l-a încercat serios.

Totuși, cântărețul a decis să nu renunțe la locuința pentru care a făcut sacrificii considerabile. Invitat în podcastul „Din Casă cu Annes”, Sanfira a vorbit despre greutățile întâmpinate pentru a-și cumpăra casa, dar și despre puterea de a o lua de la zero, dacă viața l-ar pune în fața unui astfel de scenariu.

„Trebuie să recunosc, am avut un moment în care am vrut să vând casa, dar apoi am zis că am luat casa asta cu sacrificii. Chiar am luat-o cu greu, a fost destul de scumpă, am făcut și credit, m-am chinuit să îl plătesc. Am avut și o problemă. Am dat un avans foarte mare la casă, iar după aceea nu îmi aprobau creditul. Țin minte că au fost săptămâni în care nu am dormit. Stăteam cu stresul că, dacă nu îmi aprobă creditul, pierd avansul și am dat un avans de mulți bani. Știi cum e, banii se fac greu… Dar nu mă feresc de muncă. Îmi e drag să muncesc”, a mărturisit Valentin Sanfira.

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Artistul, despre sărăcie

Deși provocările vieții i-au testat limitele, Valentin Sanfira privește cu optimism spre viitor și este convins că poate construi din nou totul de la zero, dacă ar fi nevoie.

„Nu mi-e frică să rămân sărac. Nu mi-e teamă să o iau de la zero, pentru că mă uit la mine la țară… Tata are 73 de ani și mama face 69. Au porci, găini, grădină, grâu, porumb, tot ce vrei. Deci, nu ai cum. Dacă ești un om muncitor, nu ai cum să fii sărac. Mă duc la târg, vând animalele, cresc altele. Nu există termenul ăsta pentru mine. Nu mi-e teamă! Mi-e teamă cel mai mult acum de o boală, Doamne ferește!”, a adăugat artistul.

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Valentin Sanfira, despre divorțul de Codruța Filip

Valentin Sanfira a refuzat să vorbească despre motivele din spatele divorțului de Codruța Filip, considerând că dacă își vorbește de rău fosta parteneră e ca și cum ar vorbi urât despre el.

„Eu cred cu tărie că lucrurile frumoase, așa cum am mai spus-o, trebuie să rămână acolo și că într-o căsnicie ambii sunt de vină dacă se întâmplă o ruptură. Așa cum ai spus și tu, bineînțeles că dacă ar fi să vorbesc și eu. Dar ar fi atât de urât pentru un bărbat, din punctul meu de vedere. Este nu urât, foarte urât să vezi un bărbat care își vorbește soția, iubita de rău. E ca și cum te vorbești pe tine de rău. Nu ai cum să stai atâția ani lângă un om, lângă care nu te regăsești sau vai, dintr-odată e nu știu cum. Spune despre tine, nu despre el. Nu am cum să vorbesc niciodată şi nicio fostă parteneră de-a mea, iubită, cu care am stat, că ți-am zis că am avut relații de trei, patru, cinci ani de la care primesc și în ziua de astăzi un la mulţi ani, un lucru normal”, a declarat solistul în cadrul aceluiași podcast.

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Sursă foto: Facebook

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