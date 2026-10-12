Adrian Mutu își plătește fiul pentru treburile din casă. „Trebuie să facă asta, are regulile pe ușă la el!” Cât îi dă să-și facă patul în fiecare dimineață

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Adrian Mutu a dezvăluit recent în cadrul unui podcast cum își educă financiar fiul cel mic, pe Tiago, în vârstă de 9 ani. Fostul internațional român, în prezent liber de contract, a explicat regulile stricte din casa sa și modul în care încearcă să-i inducă copilului responsabilitatea față de bani, oferindu-i recompense materiale pentru îndeplinirea sarcinilor casnice.

Școala și scrierea în limba engleză, prima responsabilitate din familie

În viziunea fostului atacant de la Fiorentina, educația este prioritatea absolută pentru copii. Mutu a explicat că fiul său are responsabilități clare de la care nu se poate abate, prima dintre ele fiind legată de parcursul școlar și de cunoașterea limbilor străine.

„Ținem la școală, pentru că trebuie să fie un băiat care vorbește bine sau cel puțin cât mai bine gramatical, corect, în limba română. Să știe să vorbească o limbă străină, să se descurce… Asta e foarte important. Ăsta e primul job al lui”, a declarat Adrian Mutu, citat de digisport.ro.

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Regula de pe ușa camerei și biletul spre recompensa săptămânală

Pe lângă îndatoririle școlare, Tiago are de îndeplinit o sarcină zilnică simplă, dar obligatorie, pentru care este evaluat direct în locuința familiei.

„Al doilea job e că trebuie să își facă patul în fiecare dimineață. Pentru asta, el primește niște bani. Da. Se trezește dimineața și își face patul. Aici e supervizat de femeia pe care noi o avem în casă. Și ea e chiar sinceră cu noi, nu… Trebuie să își aranjeze perna și pătura să o pună pe pat. El doarme mereu doar cu o pătură, că e călduros ca mine. Trebuie să facă asta, are regulile pe ușă la el”, a spus fostul fotbalist.

Sistemul de investiții cu dobândă dublată la trei luni

Modul în care fiul său își gestionează câștigul este stabilit după un algoritm financiar conceput chiar de Adrian Mutu. Copilul primește o sumă fixă pe săptămână, însă o parte din bani este direcționată obligatoriu către un fond de economii ce îi aduce un randament considerabil.

„El primește 20 de lei pe săptămână pentru asta. Deci are 80 de lei pe lună, între care 40 de lei mi-i dă mie, ca investiție, și după 3 luni îi dau dublu. Și 20 de lei își ia el ce vrea. Ăia 40 de lei îi pun de o parte și în trei luni îi dau 120 de lei.

Da, ideea de a investi undeva. El gândește, cred că are vreo 4.000-5.000 de lei până acum. Serios. Chiar îi are fizic, pentru că mă și controlează. Și, uite, când își dorește ceva, ajunge și ia bani din investiția făcută. E o educație financiară pe care încerc să i-o induc”, a detaliat Adrian Mutu.

Sistemul aplicat în familie dă roade, iar copilul a învățat deja să își achite singur pasiunile, cum ar fi ghetele de fotbal, din banii economisiți și dublați de tatăl său.

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